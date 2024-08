Fortaleza x Rosário Central: odds, estatísticas e informações para apostar na Sul-Americana

Fortaleza em confronto contra o Rosário Central pelas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Marcelo Manera / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Fortaleza e Rosário Central, da Argentina, se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h, no Estádio Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Leão vale 1,65, o empate marca, 3,55, e o triunfo da equipe argentina está em 6,20.

*As odds podem mudar

➡️Com trabalho duro, Fortaleza prova que tem chances de título em cima de gigantes

Dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida. Nossa sugestão é apostar na vitória do Fortaleza, com odds 1,62. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda venceu as últimas 10 partidas dentro de casa. Além disso, o Rosário Central perdeu os últimos dois confrontos que teve fora de casa. Assim, analisamos que o Fortaleza é amplo favorito para vencer o Rosário Central no confronto e confirmar a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Vale destacar, que a primeira partida entre as equipes terminou empatada em 1 a 1, na última semana, na Argentina. Dentro de casa, a tendência é termos um Fortaleza dominando as ações dentro de campo em busca da vitória e conseguir fugir de uma eventual decisão por pênaltis.

✅FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Rosário Central

Oitavas de final da Sul-Americana - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 21 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Castelão, Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kusevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Yago Pikachu e Renato Kayse

Rosário Central (Técnico: Matías Lequi)

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Facundo Mallo e Sández; Ibarra, Mauricio Martínez e Jonathan Gómez; Lovera, Solari e Tobías Cervera (Copetti)