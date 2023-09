Defensa y Justicia (ARG) e LDU (EQU) duelam pela outra vaga na final. No confronto contra o Botafogo, a equipe argentina arrancou um empate jogando no Rio de Janeiro, e fez a lição de casa na Argentina. Do outro lado, a LDU fez um primeiro tempo avassalador diante do São Paulo no Equador, sendo castigado com um gol de Lucas Moura no segundo tempo. No jogo de volta, no Morumbi, o tricolor venceu por 1 x 0, e nos pênaltis, os equatorianos saíram vitoriosos com o placar de 4 x 5.