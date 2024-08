Cruzeiro x Boca Juniors: odds, estatísticas e informações para apostar na Sul-Americana

Matheus Pereira em ação pelo Cruzeiro contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:50 • Rio de Janeiro

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para esta partida, as odds da SpeedBet são as seguintes: a vitória do Cabuloso tem valor de 2,02, o empate marca 3,20 e a vitória da equipe argentina paga 4,10. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

➡️Analista de arbitragem cita ‘erros gigantes’ em Vitória x Cruzeiro: ‘Assustador’

Dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida. Nossa sugestão é apostar em uma partida com menos de 1,5 gols, com odds a 2,38. Destacamos que a primeira partida terminou em um empate sem gols no Estádio La Bombonera, na Argentina. Assim, prevemos um confronto semelhante no Mineirão, ou seja, com poucas oportunidades para os times marcarem.

Destacamos, que o atacante Cavani teve uma lesão de grau dois na região da panturrilha e é desfalque pelo lado argentino. Sem a principal esperança de gols, a equipe do Boca Juniors deve entrar em campo com o intuito de se defender e levar a decisão para os pênaltis. É neste cenário que nossa dica de aposta tem valor.

✅FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Boca Juniors

Oitavas de final da Sul-Americana - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mineirão (MG);

📺 Onde assistir: Paramount +

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cruzeiro (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Wallace, Barreal, Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Arthur Gomes

Boca Juniors (Técnico: Diego Hernán Martínez)

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Gary Medel (Agustín Martegani), Cristian Medina, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Giménez