Belgrano x Athletico-PR: odds, estatísticas e informações para apostar na Sul-Americana

Agustín Canobbio em ação pelo Athletico-PR contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:35 • Rio de Janeiro

Belgrano, da Argentina, e Atheltico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h, no Estádio Hernan Ramírez Villegas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para esta partida, as odd da BetSpeed são as seguintes: a vitória da equipe argentina vale 2,65, o empate marca 3,25 e a vitória do Furacão tem valor de 2,75. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

➡️Vasco volta a enfrentar o Athletico-PR pela Copa do Brasil; relembre último confronto

Dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida. Nossa sugestão é apostar no empate, com odd 3,25. O Furacão venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Ligga Arena, e joga pelo empate na Argentina para se classificar para as quartas de final da Sul-Americana.

Neste cenário, prevemos que a equipe do técnico Martin Varini não irá ser surpreendida pelo Belgrano e conseguirá sustentar o empate pela classificação. Destacamos também, que o Athletico-PR ainda não perdeu fora de casa na competição continental. Foram ao todo quatro confronto, tendo três vitórias e um empate.

✅FICHA TÉCNICA

Belgrano x Athletico-PR Oitavas de final da Sul-Americana - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Hernan Ramírez Villegas, na Argentina;

📺 Onde assistir: Paramount +

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Belgrano (Técnico: Juan Cruz Real)

Ignácio Chicco; Alejandro Rebola, Matías Moreno e Meriano; Barinaga, Metilli; Facundo Quignon, Esteban Rolón e Juan Velásquez; Nicolás Fernández e Franco Jara.

Athletico-PR (Técnico: Martin Varini)

Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.