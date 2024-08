Relembre a última vitória do Sport contra o Santos na Vila Belmiro

Foto: Diário de Pernambuco







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h30. No histórico do confronto, o Leão não tem muita sorte jogando nos domínios do Peixe. Confira!

Lá em 2017...

O Sport não supera o Santos como visitante desde 2017. Naquela partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, os destaques do Leão eram Magrão, Everton Felipe, Diego Souza e André, mas o gol saiu do banco, com Osvaldo. Aos 36, o jogador abriu o placar.

No Santos, os grandes nomes eram Lucas Lima, Bruno Henrique e Copete, mas isso não adiantou para a equipe, que não conseguiu vencer em casa.

Estatísticas de Santos x Sport

Santos e Sport já disputaram, ao longo da história, 46 partidas. São, ao todo, 20 vitórias do Peixe, 14 empates e 12 vitórias do Sport. Jogando na Vila Belmiro, o Santos tem uma vantagem ainda maior, vencendo 14 dos 22 jogos. Outros seis terminaram empatados e o Sport venceu dois.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Sport

Brasileirão Série B - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2 de agosto de 2024, às 21h30

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) E José Moracy de Souza E Silva (CE)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair Paulo, Gil e Escobar; João Schimdt, Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch.

SPORT (Técnico: Guto Ferreira)

Caíque França; Di Plácido, Cassiano (Nassom), Luciano Castán e Dalbert; Felipe e Fabricio Domínguez; Barletta, Ortiz e Lobato; Zé Roberto.