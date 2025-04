A Sportingbet traz ao jogador a oportunidade de ganhar até R$10 em apostas grátis para apostas no basquete. A oferta funciona assim: faça R$20 em apostas simples ou múltiplas, com odds mínimas de 2.00, em quaisquer partidas de basquete durante a semana para ganhar as free bets.

Para participar é necessário ser cadastrado na plataforma. Portanto, se você ainda não tem uma conta, use o código promocional Sportingbet para facilitar o seu acesso.

Como funciona a promoção? Veja termos e condições

A promoção é válida apenas para usuários que acessarem a página de Promoções da Sportingbet. Portanto, para participar, o usuário deverá estar logado no site e clicar no botão Participar na mensagem recebida na Caixa de Entrada ou na página da Promoção.

Para participar da promoção é necessário:

O jogador deve acumular R$20 em apostas válidas realizadas e liquidadas durante a semana (segunda a domingo);

São válidas apostas simples ou múltiplas em quaisquer partidas de basquete, com odds mínimas de 2.00;

O bônus será uma FreeBet de R$10 por semana, que será creditada automaticamente na conta do usuário se a aposta válida for perdida;

Apostas realizadas usando ferramentas como Aposta Grátis, Múltiplas Melhoradas e Sistemas não são válidas para a promoção;

A promoção é válida para apostas efetuadas entre 07/04/2025 e 04/05/2025.

Verifique os termos e condições completos no site da Sportingbet Brasil.

Lembre-se que apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade