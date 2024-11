PlayPIX apostas: bônus, recursos e mercados esportivos

No cenário das bets no Brasil, a PlayPix Apostas se destaca como uma das plataformas emergentes. Isso porque com uma ampla gama de mercados e promoções, a casa tem conquistado cada vez mais entusiastas. Assim, usar o código promocional PlayPix, por exemplo, apostadores brasileiros encontram bônus para começar suas apostas em diferentes esportes e competições.

Ao fim da leitura, você descobrirá as principais modalidades esportivas e jogos do cassino disponíveis no site. Assim, poderá decidir se a PlayPIX é a opção ideal para você.

A PlayPIX é confiável?

Antes de apostar em qualquer plataforma, o primeiro passo sempre deve ser conferir sua confiança. Afinal, você precisará informar dados pessoais sigilosos, bem como realizar transferências de recursos próprios. Logo, é essencial optar por uma operadora confiável.

Por isso, analisamos em detalhes o site de apostas da PlayPIX e podemos indicar sua confiança. Isto porque encontramos vários indícios que a plataforma é segura. Por exemplo, a empresa tem uma licença de funcionamento ativa, e suas operações são fiscalizadas pelo órgão regulador.

Ademais, o site dispõe de diferentes ferramentas de proteção, para garantir a segurança de seus clientes e da plataforma. Como exemplo, usa a criptografia para codificar todos os dados e processos de pagamentos realizados. Isto, aliado a outros indícios, apontam sua confiança.

É legal apostar na PlayPIX no Brasil?

Para atuar de forma legal no Brasil, uma plataforma precisa funcionar apenas em um ambiente virtual e ser licenciada. Conforme notamos, a PlayPIX tem sua licença emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao, mundialmente reconhecida. Logo, atende aos requisitos necessários.

No momento, o Brasil passa pelos ajustes finais para efetivar a regulamentação nacional das apostas online. Ou seja, em breve, o governo brasileiro passará a emitir licenças de funcionamento nacionais, para as empresas autorizadas. No caso, a PlayPIX está entre as plataformas divulgadas.

Afinal, a empresa está inscrita no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), instrumento criado para gerir as plataformas autorizadas. Este sistema foi criado pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas. Sendo assim, indicamos que é legal fazer apostas na PlayPIX.

Bônus na PlayPIX Brasil

Agora que podemos precisar da confiança e segurança da plataforma, é hora de começar a explorar os seus recursos. Dentre os mais procurados pelos clientes, estão as promoções e bônus para novos usuários. Sendo assim, é justamente estas ofertas que iniciamos nosso guia.

De antemão, podemos indicar que existem várias ofertas de bônus na PlayPIX. Sua página de promoções é repleta de opções, tanto para jogos de cassino como para apostas esportivas. E isto para os novos usuários também aos clientes fieis. Logo, conheça abaixo algumas possibilidades.

Existe um código promocional da PlayPIX para novos usuários? No momento em que escrevemos este guia, não localizamos um código promocional da PlayPIX disponível. Sendo assim, aconselhamos que você fique de olho nas atualizações do site e das redes sociais da empresa. Desta forma, assim que um cupom for ofertado poderá resgatar.

Oferta de boas-vindas para apostas esportivas

Agora, os fãs de futebol e outros esportes populares podem montar palpites únicos nas maiores ligas profissionais pela PlayPIX. O site possui uma cobertura completa para os mercados mais procurados da atualidade e promoções para turbinar as suas apostas.

A principal oferta para esportes da empresa é o bônus de 100% adicionais para primeiro depósito. Com ele, você pode conseguir até R$3500 extras mais R$20 de aposta grátis usando o código bônus da PlayPIX para se cadastrar.

Para participar da oferta, basta realizar um depósito de pelo menos R$30 para os fundos promocionais serem creditados automaticamente. Em seguida, você é livre para utilizar esses saldos para apostar em qualquer um dos jogos esportivos do site.

Termos e condições

Sendo uma oferta para iniciantes, as regras de resgate e utilização da promoção esportiva da PlayPIX Brasil são bastante simples. Dito isso, separamos abaixo os principais regulamentos que você precisa estar atento para participar da bonificação de boas-vindas na empresa.

Depósito Mínimo: É necessário realizar um depósito mínimo de R$ 30 para se qualificar para o bônus.

Fator de Aposta: O valor do bônus deve ser apostado 20 vezes (20x) antes de poder ser retirado.

Pagamento Máximo: O retorno máximo que você pode obter é de 2.500% do valor apostado ou R$ 25.000, o que ocorrer primeiro.

Jogos Permitidos: O bônus pode ser usado em apostas múltiplas em todos os esportes, desde que contenham pelo menos 3 seleções e com odds mínimas de 1,3.

Apostas Grátis: Você receberá uma aposta grátis de R$5 a cada dia durante um período de 4 dias.

Uso de Apostas Grátis: As apostas grátis podem ser utilizadas em todos os esportes, sem restrições específicas.

Todos os bônus e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais, que devem ser consultados para mais detalhes.

Ofertas de boas-vindas para jogos de cassino

Do mesmo modo que nos esportes, a operadora possui uma exclusiva para novos jogadores ativada no primeiro depósito. A principal diferença entre as duas é que, na promoção do cassino, o bônus pode alcançar até R$3500 e ainda permite o resgate de 50 giros extras.

Com fundos e giros adicionais, você pode testar diferentes jogos e estratégias para descobrir qual abordagem se encaixa melhor no seu perfil. Dessa forma, a promoção é uma opção interessante para começar na empresa, podendo ser útil para diferentes tipos de apostadores.

Termos e condições

Conhecer bem os regulamentos da promoção do cassino PlayPIX é fundamental para utilizá-la de maneira consciente. Portanto, listamos agora as regras para você resgatar e apostar com o bônus de boas-vindas da PlayPIX sem complicações.

Depósito Mínimo: Para se qualificar para o bônus, é necessário realizar um depósito mínimo de R$ 30.

Fator de Aposta: O valor do bônus deve ser apostado 45 vezes (45x) antes de poder ser retirado.

Pagamento Máximo: O lucro máximo permitido é de 2.500% do valor apostado ou R$ 25.000, o que ocorrer primeiro.

Jogos Permitidos: O bônus é aplicável exclusivamente em slots das desenvolvedoras Pragmatic Play, PG Soft e Popok.

Giros Grátis: Você receberá um total de 10 giros grátis por dia, durante um período de 5 dias.

Custo dos Giros: Cada rodada grátis tem um custo de R$ 0,20.

Todos os bônus e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais, que devem ser consultados para mais detalhes.

Como fazer cadastro na PlayPIX?

Caso tenha interesse por uma das ofertas listadas acima, o primeiro passo para obter é fazer seu cadastro. Logo, você poderá abrir sua conta tanto no celular como no computador. Em ambos, o processo é simples e leva apenas alguns minutos. Para facilitar, fizemos o guia a seguir.

1. Acesse o site oficial da PlayPIX no Brasil;

2. Clique ou toque no botão Inscrever-se no canto superior direito da página;

3. Comece preencher o formulário de cadastro com todas as informações solicitadas;

4. Ao fim do formulário, toque para ler na íntegra a Política de Privacidade e Termos de Uso da empresa;

5. Caso concorde com os T&Cs gerais da casa, toque novamente no Botão Inscrever-se e abra sua conta.

Conforme mencionado, ao finalizar o registro, o usuário aceita os Termos e Condições gerais da empresa. Ou seja, o regulamento que rege todas as operações da plataforma, incluindo o cadastro. Sendo assim, mencionamos abaixo os termos mais importantes para abrir sua conta.

Somente brasileiros com no mínimo 18 anos podem abrir uma conta na PlayPIX; Cada usuário só pode ter uma conta, pois só é possível usar um número de CPF uma vez por cadastro; Caso a operadora ache pertinente, poderá solicitar uma verificação dos dados pessoais informados durante o cadastro, com documentos comprobatórios; O usuário é responsável por todas as informações e dados prestados para fazer o seu cadastro na plataforma; Se por ventura o usuário descumprir com os T&Cs gerais da empresa, poderá ter sua conta encerrada pela operadora.

Visite o site da PlayPIX para conhecer diferentes mercados de apostas esportivas. Crédito: Reprodução / PlayPIX

Como fazer apostas na PlayPIX?

Após completar seu cadastro e realizar um primeiro depósito, estará apto para fazer apostas na PlayPIX. Sendo assim, pode explorar todo o catálogo para conhecer a diversidade de esportes e jogos. Neste guia, iremos focar com mais atenção nas apostas esportivas na PlayPIX.

Afinal, para jogar no cassino, é só entrar na seção e escolher o jogo que preferir. Já os palpites esportivos possuem algumas particularidades e exigem mais atenção. Isto porque articulam alguns conceitos e diferentes tipos de apostas.

Ao selecionar apenas um palpite em boletim, você estará fazendo uma aposta única. É a forma mais simples de colocar apostas esportivas na PlayPIX, e por isso, é popular entre os iniciantes. Se for o seu caso, então confira a seguir todos os passos para fazer sua primeira múltipla.

1. Acesse a operadora e faça o login no site da PlayPIX com seus dados cadastrais;

2. Toque no menu Esportes ou no Ao Vivo;

3. Explore as possibilidades de esportes, eventos e jogos que estão disponíveis no momento;

4. Após escolher uma partida, selecione um palpite em um dos vários mercados de apostas disponíveis;

5. Digite o valor de seu palpite no boletim de apostas e confirme, para aguardar o resultado.

Além da aposta convencional, também é possível colocar um palpite personalizado. Ou seja, selecionar um conjunto de palpites, de campeonatos e até mesmo esportes diferentes em uma única aposta. Desta forma, estará fazendo uma aposta múltipla, a partir dos passos a seguir.

1. Abra a plataforma e entre em sua conta no site da PlayPIX;

2. Selecione um dos menus das apostas esportivas na PlayPIX;

3. Vasculhe as modalidades de esportes e seus respectivos campeonatos, bem como eventos acontecendo no momento, para conhecer as possibilidades;

4. Vá selecionando os palpites que deseja combinar, observando as odds finais no seu boletim;

5. Informe o valor de sua aposta no boletim lateral e confirme seu palpite múltiplo.

Opções de apostas esportivas na PlayPIX no Brasil

Agora que revisamos o cadastro e os passos para apostar, veremos o que você pode encontrar de apostas esportivas na PlayPIX. Após explorar a plataforma, notamos que seu livro de esportes é vasto e possui as modalidades mais procuradas do mercado.

Futebol na PlayPIX

Tanto nas apostas na PlayPIX como em outras plataformas, o futebol é uma das modalidades com maior procura. Aliás, nesta operadora, é o esporte com mais campeonatos e eventos cobertos. Sendo assim, você poderá apostar em torneios regionais, nacionais e internacionais, como:

Brasileirão Série A;

Copa Libertadores da América;

Liga dos Campeões da Europa;

Premier League;

La Liga;

Outros.

Basquete

Apesar de ser mais forte na cultura norte-americana, o basquete já é um esporte popular em todo o mundo. Afinal, existem competições espalhadas pelo globo, como na Europa, América latina e outros continentes. Na PlayPIX, você encontra os campeonatos mais buscados, como:

NBA; NCAA; NBB; Euroliga; Eurocopa; Outros.

Tênis

Cada vez mais o tênis vem se destacando nas plataformas de apostas. Isto porque oferece partidas dinâmicas, e ainda abre margem para colocar diversos tipos de palpites. Sendo assim, atrai vários apostadores, que no caso da PlayPIX, podem apostar nos torneios:

ATP;

ITF;

WTA;

Open EUA;

Outros.

e-Sports

Os esportes eletrônicos ganham cada vez mais espaço nas operadoras. Afinal, seus maiores campeonatos movimentam milhares de fãs pelo mundo todo. Logo, é uma das possibilidades de apostas na PlayPIX, os principais torneios estão ativos. Portanto, listamos as opções populares.

Dota 2;

League of Legends;

Counter Strike 2;

Valorant;

Overwatch 2.

Vôlei

No Brasil, o vôlei tem uma expressão forte, devido aos vários torneios regionais. Sendo assim, há um público em nosso país que acompanha os torneios de maior ênfase no cenário internacional. Por isso, a PlayPIX disponibiliza vários mercados de apostas nos campeonatos como:

Superliga;

Pro League;

Pro League (Feminino);

V Liga;

Outros.

Mercados de apostas na PlayPIX

Ao explorar os esportes listados e o restante do catálogo, notará que existem inúmeros tipos de palpites possíveis. Isto porque a PlayPIX dispõe de vários mercados de apostas, tanto no pré-jogo, como ao vivo e longo prazo. Logo, mencionamos a seguir alguns dos mercados mais procurados.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Neste mercado, você pode apostar em um dos três resultados possíveis para o final de uma partida. Isto é, o time da casa vencer, ocorrer um empate ou o visitante vencer. Sendo assim, é um dos palpites mais comuns e populares entre os iniciantes no mundo das apostas.

Empate Anula Aposta

Neste mercado, você pode apostar em um possível resultado para a partida. No entanto, caso ocorra um empate entre os dois times em embate, o seu palpite será anulado. Logo, irá receber o valor de sua aposta de volta para a conta.

Apostas Futuras

Você também pode apostar em decisões a longo prazo. Ou seja, quem será o vencedor de um campeonato, ou qual o artilheiro de uma competição. São palpites que geralmente levam em consideração vários jogos, e por isso são chamadas de apostas futuras.

Handicap

Caso visualize uma disparidade técnica evidente em uma partida, poderá equilibrar ao fazer um handicap. Ou seja, atribuir uma vantagem ou desvantagem fictícia para um dos times em campo. Isto na forma de saldo de pontos, seja positivo ou negativo. O resultado levará em conta este dado.

Ambas as equipes marcam

Cada jogo possui sua dinâmica própria, e por isso, há jogos com muitos pontos e outros com menos. Por isso, existe um mercado, especialmente forte no futebol. Isto é, apostar na possibilidade de ambas as equipes em campo marcarem pontos.

Odds na PlayPIX

Em nossa análise, não podemos deixar de lado uma revisão das odds. Se você é iniciante, provavelmente não conhece este termo. Dito de forma simples, as odds são números decimais que representam a chance de um evento acontecer. Ademais, também indicam o retorno potencial.

Sendo assim, está diretamente ligado com o que você pode obter ao colocar uma aposta. Cada palpite em um mercado possui uma odds específica vinculada. É justamente ela que multiplica o valor apostado, para determinar o seu retorno. Logo, é um conceito central.

Odds da PlayPIX

Analisando as odds das apostas esportivas da PlayPIX, indicamos que os números estão conforme a média do mercado. Sendo assim, os retornos potenciais que oferece são semelhantes às maiores plataformas da indústria. No entanto, confira no site, pois as odds variam com frequência.

Apostas ao vivo na PlayPIX

Mencionamos que existem vários mercados de apostas na PlayPIX para colocar ao vivo. Ou seja, você terá uma vasta gama de palpites que podem colocar enquanto os eventos estão acontecendo. Isto é, em tempo real, acompanhando o desenrolar da partida, seja qual for o esporte.

A operadora dispõe de uma página exclusiva para as partidas que estão ativas no momento. Lá, você poderá observar todos os esportes com eventos ativos e apostar ao vivo. Logo, não faltaram opções para elevar sua experiência em apostas dinâmicas. Portanto, veja alguns recursos do site.

A PlayPIX tem Livestreaming?

Ao apostar ao vivo, é essencial acompanhar os jogos. Ou seja, assistir aos eventos enquanto coloca os palpites, pois poderá captar oportunidades únicas durante a partida. Por isso, as maiores operadoras do mercado oferecem um serviço de streaming na própria plataforma.

Este é o caso da PlayPIX. Apesar de não ter uma cobertura de campeonatos muito vasta, você poderá assistir aos eventos sem travamentos no próprio site. Logo, isto pode otimizar a experiência de colocar palpites ao vivo. Sendo assim, acesse o site e confira a cobertura da casa.

A opção de Cash Out está ativa?

Outra ferramenta essencial ao colocar os palpites ao vivo é o cash out, que também está ativo na PlayPIX. Quando este recurso é ofertado em um evento, o usuário pode retirar seu palpite, antes que o jogo acabe. No caso, é possível solicitar um cash out parcial ou total, a depender do jogo.

Ora, vamos supor que você coloque um palpite, mas perceba que não vai acertar, pelo andar do jogo. Neste caso, se o cash out estiver ativo, é possível retirar a aposta. Não é útil? Além deste uso, é possível traçar diferentes estratégias com esta ferramenta para apostar em tempo real.

App da PlayPIX

Em um mundo onde passamos cada vez mais tempo no celular, é natural que os apostadores procurem operadoras com app. Se é o seu caso, podemos indicar que a PlayPIX oferece um ambiente ideal para apostar no celular. Isto porque oferece extensões móveis eficientes.

Por exemplo, um app nativo que pode ser baixado e instalado em celulares com sistema operacional Android. Ademais, o seu site possui uma versão móvel que funciona em qualquer aparelho. As duas extensões têm o mesmo objetivo: oferecer todos os serviços da casa no celular.

Posso apostar na PlayPIX pelo celular? Você pode apostar na PlayPIX pelo celular tanto no iOS como no Android em todo o catálogo. Afinal, o site da operadora possui uma versão móvel compatível com qualquer dispositivo e também um app para Android. Em ambas as opções, todos os produtos e serviços estão ativos.

Sendo assim, você pode apostar em todo o livro de esportes ou nos jogos de cassino de forma prática. Todo o layout é refeito, para apresentar uma experiência intuitiva e sem travamentos. Sendo assim, confira a seguir como pode fazer apostas na PlayPIX nos principais sistemas.

Como baixar o APK da PlayPIX para Android?

Diferente dos apps convencionais, o aplicativo da operadora é baixado no próprio site de apostas da PlayPIX. Sendo assim, é necessário habilitar a instalação de aplicativos a partir de fontes desconhecidas, nas configurações de seu celular. Se já fez isto, basta seguir o guia abaixo.

1. Abra o seu navegador móvel para entrar no site da PlayPix;

2. Caso não encontre o banner de download, use o suporte ao cliente, solicitando o link para baixar o app da PlayPIX;

3. Baixe o arquivo instalador do app por meio do link indicado;

4. Abra o APK da PlayPIX e inicie a instalação seguindo os passo a passo do sistema;

5. Aguarde o fim do processo e toque em abrir para fazer seu login e começar apostar.

Como baixar o app da PlayPIX no iOS?

Por questões geográficas e de compatibilidade, o app da operadora não está disponível para iOS. No entanto, você pode apostar em todo o catálogo por meio da versão móvel. Logo, não sentirá falta do app, principalmente se criar um atalho na sua tela inicial, como ensaiamos abaixo:

1. Acesse o site de apostas da PlayPIX no seu navegador preferido, mas aconselhamos o Safari;

2. Toque no botão de compartilhamento, que fica na parte de baixo do navegador;

3. Dentre as opções para compartilhar, escolha a de adicionar atalho à tela de início;

4. Invente um nome para o atalho, como preferir;

5. Toque em adicionar para finalizar o processo.

Métodos de pagamento na PlayPIX

Conforme notamos, desde que foi fundada, a PlayPIX preza por realizar suas transações com praticidade, seja depósito ou saque. Por isso, o Pix é seu principal método de pagamento, como demonstra o nome da operadora. Afinal, este é o método mais usado pelos brasileiros.

Ora, o Pix é gerenciado pelo Banco Central do Brasil, que faz a vistoria de todas as transações realizadas. E como todos sabem, o método oferece pagamentos quase instantâneos, com agilidade e praticidade. Dito isto, confira abaixo como pode fazer seus depósitos e saques via Pix.

Como fazer depósitos na PlayPIX?

Como vimos, o depósito é um requisito essencial para obter um bônus da PlayPIX, nas ofertas de boas-vindas. Ademais, é necessário ter saldo em sua conta para conseguir colocar palpites ou jogar no cassino. Portanto, confira o passo a passo para fazer seu primeiro depósito na operadora.

1. Abra a plataforma de apostas da PlayPIX;

2. Faça o login na PlayPIX por meio do botão Entrar no topo da página;

3. Após entrar, toque no botão de depositar, que também fica no canto superior;

4. Escolha o Pix como método de pagamento, para digitar o valor que irá depositar;

5. Confirme a solicitação, e abra o app do seu banco para pagar a recarga;

Por fim, aguarde até que o pagamento seja processado e os fundos caiam na sua conta.

A operadora indica que a transação leva apenas alguns minutos para ser finalizada e o recurso creditado. No entanto, informamos que só é possível depositar via Pix a partir de R$10 na plataforma. Entretanto, caso deseje resgatar um bônus, confira o depósito mínimo qualificatório.

Como fazer saques na PlayPIX?

Uma das missões da operadora é conseguir entregar os recursos para o cliente o mais rápido possível. Por isso a escolha do Pix como método de pagamento. Sendo assim, se você porventura conseguiu alguns acertos nas apostas, poderá fazer o saque a partir do guia a seguir.

1. Acesse a plataforma de apostas da PlayPIX para fazer o seu login, seja no computador ou no celular;

2. Ao tocar no ícone de sua conta, na parte de cima da página, verá a opção para sacar;

Selecione o Pix para realizar a transferência de forma rápida;

3. Digite o valor que pretende sacar, bem como a chave Pix da conta que irá receber;

4. Confira as informações concedidas e confirme a sua solicitação.

O menor valor que você poderá sacar, após acumular recursos, é de R$50, que é relativamente alto. Seja como for, após finalizar este processo, o saque poderá cair em algumas horas, mas isto varia conforme cada solicitação. Normalmente, a plataforma indica que não demora muito.

Suporte da PlayPIX - Atendimento ao Cliente

Conforme analisamos, a PlayPIX procura prestar um atendimento aos seus clientes que seja humanizado. Ou seja, que todo o suporte seja prestado pela equipe de atendentes da operadora. Sendo assim, oferece dois canais básicos que você pode usar para fazer contato:

Chat ao vivo;

E-mail.

O chat é a opção mais rápida para fazer contato, no entanto, funciona em um horário limitado. Isto é, a partir das 9h da manhã até às 23h50 da noite, de segunda a sábado. Caso você precise fazer contato fora desse horário, pode usar o e-mail para descrever sua demanda em detalhes.

Perguntas Frequentes sobre a PlayPIX

Tire suas dúvidas com algumas questões recorrentes sobre as apostas na PlayPIX.

O que é PlayPIX?

A PlayPIX é uma plataforma de apostas online voltada ao público brasiliro, que busca oferecer condições de pagamentos eficientes. Foi fundada há alguns anos e vem construindo sua reputação, ao oferecer esportes e jogos para apostar. Ademais, oferece bônus aos novos clientes;

Como funciona a PlayPIX?

A PlayPIX funciona em seu site de apostas, que é devidamente licenciado para operar. Ademais, está registrada no SIGAP para atuar de forma legal conforme a nova regulamentação brasileira. Aliás, sua plataforma dispõe de diferentes medidas de proteção para ter uma navegação segura.

O que significa handicap asiático na PlayPIX?

O handicap é um mercado onde você pode atribuir uma vantagem ou desvantagem a uma determinada equipe em jogo. No caso, o handicap asiático é caracterizado principalmente pela possibilidade de apostar em linhas quebradas. Por exemplo, atribuir uma vantagem de 0,25 gols.

O que é Cash Out na PlayPIX?

O cash out é um recurso disponível na PlayPIX que pode otimizar suas apostas ao vivo. Isto porque esta ferramenta permite que o usuário possa retirar um palpite antes que um evento acabe. Sendo assim, abre margem para aplicar uma série de estratégias ao apostar em tempo real.