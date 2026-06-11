Top 10 plataformas de 10 reais para apostar hoje ( junho/2026)
As melhores plataformas de 10 reais são Novibet, Betsson e Rivalo; entenda!
As principais plataformas de 10 reais em junho/2026 são Novibet, Betsson e Rivalo. A vantagem da Novibet é o Aposte & Ganhe R$50 em freebet; a Betsson reembolsa até R$90 nas múltiplas; e a Rivalo tem R$10 em aposta grátis no primeiro palpite.
Para nossa lista, depositamos R$10 em cada site e avaliamos a facilidade para cadastrar uma conta bancária e velocidade de processamento do depósito até o saldo cair na carteira. Confira o ranking completo das melhores bets de 10 reais:
|Plataforma
|Depósito mínimo
|Destaque
1. Novibet
R$10
Aposte & Ganhe R$50
2. Betsson
R$10
Múltipla Anti-zica com reembolso de até R$90
3. Rivalo
R$10
Apostou, Ganhou R$10 em aposta grátis
4. Bateubet
R$10
Pagamento Antecipado no futebol
5. BETesporte
R$10
Cashback esportivo de até 10%
R$10
Aposta Sem Risco toda quarta-feira
7. Brazino777
R$10
Bônus de Acumulada Esportiva de até 135%
8. PlayUZU
R$10
Surpresas com recompensas diárias
9. GaleraBet
R$10
1ª Aposta do Ano com 50% de cashback até R$100
10. GingaBet
R$10
Cashback em slots de até 25%
Quais são as melhores plataformas de 10 reais em 2026?
As melhores plataformas de 10 reais em 2026 são Novibet, Betsson, Rivalo, Bateubet e BETesporte. Para o nosso ranking, consultamos a lista das 187 bets autorizadas e verificamos quais aceitam depósitos a partir de R$10.
Além do depósito mínimo de R$10, realizamos um depósito inicial em cada site e selecionamos as bets que possuem menor tempo de processamento e maior facilidade para depositar.
Aliado a isso, a nossa metodologia também incluiu critérios além de pagamentos, confira:
- Aposta mínima: priorizamos sites com apostas mínimas entre R$0,50 e R$1;
- Ofertas: selecionamos bets com pelo menos 4 ou mais promoções ativas;
- Saque mínimo: escolhemos apenas bets com saque abaixo de R$30;
- Esportes: verificamos se o site cobre as principais ligas de futebol, basquete e tênis;
- Odds: realizamos um comparativo de odds e selecionamos bets com cotações competitivas.
1. Novibet: melhor plataforma de 10 reais em 2026
A Novibet é a melhor plataforma de 10 reais, porque o depósito chega em menos de 5 segundos e tem a oferta Aposte & Ganhe R$50. Ao fazermos um palpite de R$100 em odds de 2.0, recebemos R$50 em freebet segundos após a aposta ser liquidada.
Em nosso período de análise, também verificamos os limites de saque, confira:
- Saque mínimo: R$10;
- Saque máximo: R$20.000;
- Processamento: instantâneo.
Para depositar na Novibet, não precisamos registrar uma conta bancária manualmente. Ao solicitar um pagamento, o site gerou um QR Code e código Pix e, ao fazer a leitura no banco, a conta foi registrada automaticamente. Recebemos o pagamento em 1 segundo.
2. Betsson: bet de 10 reais com reembolso na Múltipla Anti-zica
A Betsson é outra bet de 10 reais e o maior destaque é a Múltipla Anti-zica. Para testar, depositamos R$10 e fizemos uma múltipla com 5 seleções no mercado 1x2. Como erramos apenas um time, a casa reembolsou R$10, mas pode devolver até R$90 no dia.
Seguindo a nossa análise, a Betsson também se destaca entre as plataformas de 10 reais devido aos valores de saque. Confira:
- Saque mínimo: R$0,01;
- Saque máximo: R$50.000;
- Processamento: instantâneo.
A Betsson é uma plataforma de 10 reais que permite adicionar mais de uma conta bancária. Fizemos o teste e conseguimos usar a chave Pix registrada no telefone e até do tipo aleatória. A adição da conta é feita automaticamente ao ler o QR Code ou código.
3. Rivalo: plataforma com R$10 em aposta grátis
A Rivalo é outra plataforma de 10 reais, sendo que o destaque é o Apostou, Ganhou. A oferta requer apostar R$10 em um evento com odds de 1.80 ou mais. Após ser liquidada, recebemos R$10 em freebet válida para uma combinada de 3 seleções.
Entre as casas de apostas de 10 reais, a Rivalo tem um dos menores saques, confira:
- Saque mínimo: R$1;
- Saque máximo: R$50.000;
- Processamento: instantâneo.
A experiência que tivemos de depósito na Rivalo foi positiva. O primeiro ponto é que o botão de depósito fica visível no canto superior. Aliado a isso, não precisamos cadastrar a conta bancária manualmente e o depósito caiu em 5 segundos.
4. Bateubet: Pagamento Antecipado no futebol
Testamos a oferta de Pagamento Antecipado da Bateubet com uma aposta de R$10. A casa exibe o ícone "Pa" nas partidas válidas de futebol e no bilhete de apostas. Se o time escolhido no 1x2 abrir 2 gols de vantagem, a aposta é resolvida como vencedora.
Como critério de análise, também verificamos a acessibilidade do saque na Bateubet. Veja:
- Saque mínimo: R$30;
- Saque máximo: R$10.000
- Processamento: instantâneo.
Na hora de depositar na Bateubet, vimos que um diferencial é o botão de depósito no canto inferior da tela do celular. Isso permite acessar o menu de pagamentos com maior rapidez. Ao concluir a solicitação, chegou em nossa conta em 10 segundos.
5. BETesporte: plataforma de 10 reais com cashback esportivo
A BETesporte é a única plataforma de 10 reais com cashback esportivo da nossa lista. O reembolso é válido para apostas múltiplas com odds totais acima de 3.00. Ele varia entre 2%, para saldo negativo até R$500, e 10%, para R$50.000 ou mais.
Seguindo nossos critérios avaliativos, também verificamos as condições de saque da BETesporte. Confira:
- Saque mínimo: R$1;
- Saque máximo: indefinido;
- Processamento: instantâneo.
O botão de depósito na BETesporte não fica visível, como em outras plataformas de 10 reais. Para encontrá-lo, precisamos tocar no ícone de usuário e solicitar um pagamento. Embora isso aconteça, o depósito chegou em nossa conta em cerca de 12 segundos.
6. Esportiva Bet: casa com Aposta Sem Risco toda semana
A Esportiva Bet entra na lista das melhores plataformas de 10 reais porque tem a Aposta Sem Risco toda quarta-feira. Na prática, só precisamos apostar R$50 no evento selecionado e, se o palpite estiver incorreto, a marca devolve o valor em freebet.
Seguindo o padrão da nossa avaliação dos cassinos com depósito mínimo de 10 reais, também vimos os valores de saque. Veja:
- Saque mínimo: R$20;
- Saque máximo: R$100.000;
- Processamento: instantâneo.
O nosso depósito chegou em 20 segundos, menor que o período máximo informado pela casa, que pode chegar em até 1 hora. A casa cadastra os dados bancários automaticamente após um depósito, diferente da 1xBet, por exemplo, que pede os dados manualmente.
7. Brazino777: Bônus de Acumulador Esportivo de até 135%
Na bet de 10 reais da Brazino, testamos o Bônus de Acumulador Esportivo de até 135%. Em nosso caso, fizemos uma aposta com 4 seleções e odds a partir de 1.20, menores do que as exigidas na Estrela Bet, e recebemos 3% de aumento no bilhete.
Consultamos os valores mínimos e máximos do saque na Brazino777, que tem tempo médio de 3 minutos e 57 segundos para chegar na conta. Da lista, a marca é a plataforma que mais paga no saque. Confira:
- Saque mínimo: R$1;
- Saque máximo: R$1.000.000;
- Processamento: instantâneo.
Entre os cassinos de 10 reais, a Brazino777 inova com o sistema "Pague em 2 Cliques", disponível para Nubank, Caixa, Itaú e outros bancos. E claro, também possui o Pix com processamento em menos de 20 segundos.
8. PlayUZU: site com Surpresas e recompensas diárias
A PlayUZU é um cassino de 10 reais no depósito que possui Surpresas diárias com recompensas. Em nosso caso, recebemos a missão de apostar R$10 no Big Bass Bonanza para receber 50 giros grátis no slot.
Abaixo, mostramos os detalhes das transferências de saque que encontramos na PlayUZU:
- Saque mínimo: R$0,01;
- Saque máximo: R$3.000;
- Processamento: instantâneo.
O nosso depósito na PlayUZU foi feito por meio do aplicativo para Android, visto que a casa tem um dos melhores apps de apostas da atualidade. Com apenas 4 passos, conseguimos enviar saldo para a conta, e a exigência de reconhecimento facial ocorre apenas no saque.
9. GaleraBet: cashback de até R$100 na 1ª Aposta do Ano
Outra bet de 10 reais é a GaleraBet, que entrou em nosso ranking devido à promoção 1ª Aposta do Ano. Para participar, é preciso uma aposta múltipla de 3 ou mais seleções que totalizam odds de 3.0. Assim, se errar o palpite, a marca reembolsará 50% da aposta até R$100.
A GaleraBet é uma plataforma de 1 real no saque, com processamento em poucos segundos via Pix. Confira:
- Saque mínimo: R$1;
- Saque máximo: R$15.000;
- Processamento: instantâneo.
Para depositar na GaleraBet, a única opção é o Pix com QR Code ou Copia e Cola. Para acessar o site, encontramos opções via navegador do computador ou celular, além do aplicativo para Android na Play Store.
10. GingaBet: cassino de 10 reais com 25% de cashback
A GingaBet é um cassino de 10 reais que oferece até 25% de cashback todos os dias nos slots. O valor do reembolso começa em 5%, para saldo negativo de até R$499,99. A casa pode reembolsar entre R$0,50 e R$5.000 por dia.
Seguindo nosso passo a passo avaliativo, também vimos os valores de saque permitidos na GingaBet. Confira:
- Saque mínimo: R$10;
- Saque máximo: sem restrições;
- Processamento: instantâneo.
Conseguimos depositar logo após o cadastro na plataforma de 10 reais da GingaBet. Na casa, conseguimos depositar via Pix e sacar a partir de R$10 com chave Pix registrada no CPF, número de celular, e-mail e até aleatória.
Como escolhemos as plataformas de 10 reais desta lista
Escolhemos as plataformas de 10 reais a partir de critérios como licença, depósito mínimo, promoções, condições de saque e processamento do depósito.
Para nossa análise, visitamos a lista oficial do SIGAP, na qual verificamos quais sites, entre as 187 plataformas autorizadas, aceitam depósitos de R$10. A presença na lista do SIGAP indica que a bet é legalizada e cumpre a Lei 14.790/2023.
Após essa seleção, partimos para os critérios de desempate para definir as melhores casas de apostas para começar com R$10. Entenda:
- Promoções: escolhemos apenas sites com 4 ou mais ofertas ativas;
- Condições de saque: priorizamos as bets que têm saque entre R$0,01 e R$30 e processamento entre 1 segundo e, no máximo, 1 hora;
- Processamento do depósito: fizemos um depósito nos sites e selecionamos as marcas que entregaram o valor em até 1 minuto.
Testamos a melhor plataforma de 10 reais. Veja o que encontramos
A Novibet é a melhor plataforma de 10 reais, porque tem depósitos processados em 1 segundo e opção de enviar dinheiro com QR Code ou copiando a chave Pix da marca.
Para testar, depositamos R$10 via Pix e recebemos em apenas 1 segundo na conta.
Com esse saldo, realizamos diversas apostas na Copa do Mundo de 2026, visto que a casa também possui as odds mais competitivas do ranking. Veja um comparativo para o jogo do Brasil com base nas cotações do dia 05/06/2026 às 14:34:
|Plataforma de 10 reais
|Vitória do Brasil (1)
|Empate (x)
|Vitória de Marrocos (2)
Novibet
1.62
3.80
5.80
Betsson
1.65
3.95
5.75
Rivalo
1.60
3.70
5.40
Bateubet
1.54
3.60
5.66
BETesporte
1.61
3.85
5.60
Na tabela, a Novibet se destaca entre todas as outras bets de 10 reais. Embora apareça ligeiramente abaixo da Betsson, com 0,03 a menos na vitória do Brasil, o mercado da concorrente não tem o recurso Pagamento Antecipado.
Por isso, a Novibet oferece melhores condições, visto que, se apostarmos no Brasil ou para time visitante vencer e a equipe abrir 2 gols de margem, a marca resolve a aposta. Isso não aconteceria no mercado da Betsson.
Para a primeira aposta, fizemos uma múltipla de R$1, com seleções mais conservadoras, e ainda recebemos aumento de 5% no potencial retorno com a oferta Combinada Turbinada:
- Vitória do Brasil contra Marrocos;
- Vitória da França contra Senegal;
- Vitória da Inglaterra contra Croácia.
Com apenas R$1, o potencial retorno da aposta é de R$4,45, superior às concorrentes que não possuem Combinada Turbinada. Inclusive, todas as seleções do bilhete estão com o Pagamento Antecipado ativo:
Com R$9 de saldo ainda restante, fizemos uma aposta mais arriscada e apostamos mais R$1 no mercado finalista da Copa do Mundo para o Brasil chegar à final.
Na Novibet, esse mercado está com Odds Turbinadas, subindo a cotação de 5.00 para 10.00, dando um potencial retorno de R$10:
Por último, também exploramos o Criar Aposta da Novibet na Copa do Mundo de 2026 no jogo entre Brasil e Haiti. Veja os mercados selecionados:
- Ambos Marcam: não;
- Handicap: Brasil -2;
- 1.º tempo: mais de 1,5 gols.
No Criar Aposta da Novibet, vimos que algumas seleções exibem o ícone "🚀". Se, ao selecioná-las, você somar odds totais de 5.0 ou mais, a casa aumenta o potencial retorno em até 50%.
Em nosso caso, fechamos as odds apenas em 3.25 com potencial retorno de R$3,25 para o bilhete de R$1. Isso porque o Brasil possui grande favoritismo frente ao Haiti e as cotações são baixas.
Quais são os melhores cassinos com depósito mínimo de 10 reais?
Os melhores cassinos online com depósito mínimo de R$10 são Betsson, Rivalo e PlayUZU. Estas plataformas possuem mais de 1.000 jogos disponíveis e promoções para os jogos. Entenda as vantagens:
|Melhor cassino
|Principal vantagem
|Como funciona
Betsson
100 Giros Grátis no Tigre Sortudo
Aposte R$20 nos jogos selecionados e receba 100 giros de R$0,05 cada
Rivalo
Cashback de até 25% em slots
Receba de volta até 25% do saldo negativo da semana em slots
PlayUZU
Surpresas
Aposte R$10 no jogo selecionado e receba 50 giros grátis
E quais oferecem a melhor experiência em apostas esportivas?
As melhores casas de apostas de 10 reais para palpitar em esportes são Novibet, BETesporte e Esportiva Bet. Em nossa análise, vimos que a Novibet tem mais de 20 ofertas, sendo a melhor plataforma com bônus esportivo.
A BETesporte tem cashback esportivo de 10%, seu principal destaque, visto que normalmente as bets possuem reembolso apenas no cassino; e a Esportiva Bet tem a famosa Aposta Sem Risco com reembolso. Confira a tabela com os diferenciais:
|Critério
|Novibet
|BETesporte
|Esportiva Bet
Esportes
29
17
24
Recursos
Pagamento Antecipado, Cash Out, Criar Aposta e Streaming
Criar Aposta e Cash Out
Pagamento Antecipado, Cash Out e Criar Aposta
Melhor oferta
Aposte & Ganhe R$50
Cashback de 10% toda semana
Aposta Sem Risco até R$50
Super Odds
Sim
Sim
Sim
Apostas Ao Vivo
Sim
Sim
Sim
Quais bônus ainda são oferecidos nas plataformas?
Os bônus legalizados nas plataformas atualmente são do tipo Aposte & Ganhe com freebet, Cashback, Giros Grátis, Roda da Sorte, Super Odds e Pagamento Antecipado.
Com a Lei das Bets (14.790/2023), os bônus de cadastro nas plataformas de 10 reais foram proibidos. Isso significa que nenhuma plataforma legalizada disponibiliza os chamados bônus de boas-vindas, apenas variações dentro da legislação brasileira.
Abaixo, confira a tabela com os principais tipos de ofertas:
|Tipo de bônus
|Como funciona
|Onde encontrar
Aposte & Ganhe
Complete uma aposta e receba freebet com rollover de 1x
Cashback
Reembolsa o valor negativo das apostas no dia ou semana
Giros Grátis
Complete um desafio e receba rodadas grátis no cassino
Roda da Sorte
Gire a roleta diariamente e concorra a prêmios
Super Odds
Aumenta as odds dos mercados esportivos
Pagamento Antecipado
Resolve a aposta a qualquer momento com 2 gols de vantagem no 1x2
Aposte & Ganhe: freebets em esporte
A promoção Aposte & Ganhe está disponível em casas de apostas de 10 reais, como a Novibet. Na prática, a oferta funciona concedendo freebets ao completar uma aposta qualificativa.
Veja o exemplo da Novibet que testamos:
- Qualificação: Aposta de R$100 em qualquer esporte;
- Odds mínimas da aposta: 2.00 ou mais;
- Recompensa: R$50 em aposta grátis para usar em qualquer evento.
Ao completar a aposta qualificatória, recebemos os R$50 em freebet logo após o bilhete ter sido liquidado. Com isso, conseguimos usar a aposta grátis em qualquer jogo da seção esportiva, sem nenhum wager (rollover).
Giros Grátis: rodadas no cassino
Os Giros Grátis dão rodadas em um jogo específico do cassino e estão disponíveis no cassino de plataformas de 10 reais.
Um exemplo é a Betsson, que libera 100 rodadas de R$0,05 no Tigre Sortudo após jogar R$20 nos jogos selecionados, como Fortune Tiger, Sweet Bonanza e outros.
Este tipo de oferta também pode ser encontrado nas Rodas da Sorte, Missões e Clube VIP dependendo do site escolhido.
Roda da Sorte: roleta diária com prêmios
A Roda da Sorte é uma oferta cada vez mais comum nos cassinos e funciona com um giro grátis todos os dias para os jogadores cadastrados.
Na prática, ela sorteia diversos prêmios, mas também possui segmentos sem nenhuma bonificação. Veja os mais comuns:
- Apostas grátis;
- Rodadas grátis;
- Moedas do clube VIP;
- Segmento sem prêmio;
- Valores em dinheiro e outros.
Em nosso teste, jogamos na GingaBet e recebemos 15 rodadas grátis no slot Joker Jewel's. Para girar a roda, não precisamos apostar, apenas estar registrados e com a conta verificada.
Super Odds: cotações aumentadas todos os dias
As Super Odds são ofertas válidas para a seção de apostas esportivas e funcionam aumentando a cotação de eventos selecionados pela casa. Na Bateubet, por exemplo, encontramos essa promoção.
Abaixo, confira um exemplo para o jogo entre França e Costa do Marfim com as odds relativas ao dia 04/06/2026 às 15:24 para o mercado Marcador - A Qualquer Momento no jogador Kylian Mbappe;
- Sem Super Odds: 1.54;
- Com Super Odds: 1.85.
Pagamento Antecipado: 2 gols de vantagem
Pagamento Antecipado é uma oferta válida apenas no mercado "Resultado Final" em esportes como futebol, tênis e basquete.
Com ela, se você apostar em um time para vencer e ele abrir 2 gols de vantagem, a aposta é resolvida mesmo sem a partida ter acabado. Em nossa análise, encontramos em sites de apostas como Esportiva Bet, Novibet, Betsson e várias outras bets de 10 reais.
Como saber se uma plataforma de 10 reais é de confiança?
Para saber se uma plataforma de 10 reais é de confiança, você deve procurar a licença no SIGAP, órgão oficial do governo, ver o domínio "bet.br" no site e outras informações. Abaixo, preparamos um passo a passo fácil para identificar:
- Pesquise "SIGAP" e acesse o site;
- Toque em "Consultar situação das operações das empresas";
- Em seguida, toque para consultar a lista;
- Toque em "Visualizar em PDF";
- Veja se a plataforma está na lista do SIGAP.
Se o site estiver na lista do SIGAP, é um indicativo de que é de confiança. Outros aspectos que você pode avaliar são:
- Confiar se o endereço do site (URL) tem o domínio "bet.br", que é exclusivo para sites legalizados;
- No rodapé da página da plataforma, veja se ela exibe a sua licença e CNPJ;
- Pesquise o nome da bet + Reclame Aqui e veja a avaliação dos usuários sobre a marca.
O que significa ter licença SPA/MF na prática?
Na prática, ter a licença SPA/MF significa que é uma das bets autorizadas pelo governo federal e que responde à Lei das Bets. Isso significa que a plataforma segue regras como:
- Realizar pagamentos via Pix;
- Completar os saques em até 120 minutos;
- Disponibilizar ferramentas de jogo responsável;
- Proibir a entrada de menores de idade;
- Não promover bônus de boas-vindas e outras regras.
Quais sinais indicam que um site de apostas é golpe?
Os sinais que indicam que um site de apostas é golpe são campanhas de bônus muito generosas, endereço sem o domínio "bet.br", promessas de ganhos elevados, dificuldade de contato e ausência na lista do SIGAP.
Como abrir conta e fazer o primeiro depósito de R$10 sem erro
Para abrir uma conta sem erro e completar o cadastro em uma plataforma de 10 reais, você precisa ter 18 anos, um e-mail ativo e 5 minutos. Abaixo, acompanhe o passo a passo:
- Entre no site de uma bet de 10 reais;
- No canto superior da tela, toque em "Registro";
- Informe seu e-mail, telefone, CPF e crie uma senha;
- Leia os Termos e Condições (T&Cs) e marque que aceita;
- Toque em "Concluir cadastro";
- Complete a sua verificação de identidade;
- Vá em "Depositar" e insira o valor de R$10;
- Confirme o depósito e faça a leitura do código no seu banco.
Qual o saque mínimo nas principais plataformas de 10 reais?
O saque mínimo nas principais plataformas de 10 reais começa em R$0,01, como a Betsson, e vai até R$30, com a Bateubet. Abaixo, mostramos a tabela completa:
|Plataforma de apostas
|Saque mínimo
Novibet
R$10
Betsson
R$0,01
Rivalo
R$1
Bateubet
R$30
BETesporte
R$1
Esportiva Bet
R$20
Brazino777
R$1
PlayUZU
R$0,01
GaleraBet
R$1
GingaBet
R$10
O Pix cai na hora mesmo ou tem alguma demora?
Sim, normalmente o Pix cai na mesma hora em que foi solicitado. No entanto, pode ter variações e levar alguns segundos ou minutos, como na Brazino777, que tem média de 3 minutos e 57 segundos.
A Lei das Bets determina que os saques devem ser pagos em até 120 minutos. Caso ultrapasse esse prazo, entre em contato com o suporte ao cliente.
Perguntas frequentes
Para tirar outras dúvidas relacionadas às plataformas de 10 reais, acompanhe, abaixo, a nossa seção de perguntas e respostas.
Qual plataforma de 10 reais paga mais rápido no Pix?
A plataforma de 10 reais que paga mais rápido no Pix é a Novibet, com menos de 5 segundos para chegar o valor na conta.
Dá para testar uma bet de R$10 sem colocar dinheiro?
Sim, dá para testar uma bet de R$10 sem colocar dinheiro. Você pode testar a versão demonstrativa dos jogos e concorrer a prêmios nas ofertas da Roda da Sorte que sorteiam giros e rodadas grátis.
Quais plataformas de 10 reais têm Fortune Tiger?
As plataformas de 10 reais com Fortune Tiger são Novibet, Betsson, Rivalo, Bateubet, BETesporte, Brazino777, PlayUZU, GingaBet, Esportiva Bet e GaleraBet.
Cassino com R$10 tem mesa ao vivo ou só slot?
Os cassinos com R$10 têm jogos ao vivo, slots, crash games e até bingo. Exemplo disso é a Novibet, Betsson e Rivalo.
Consigo apostar na Copa com menos de R$10?
Sim, você consegue apostar na Copa com menos de R$10 nas plataformas como Novibet, Rivalo, Bateubet e outras com apostas mínimas de R$0,50 a R$1 no bilhete.
Por que pedem documento antes de liberar o saque nas bets de 10 reais?
O documento é solicitado antes de liberar o saque como medida de segurança para garantir que sua conta não foi invadida por terceiros. Isso é obrigatório em toda bet de 10 reais regulamentada no Brasil.
Qual a diferença entre depósito mínimo e aposta mínima?
A diferença entre depósito mínimo e aposta mínima é que o depósito mínimo corresponde ao menor valor que você pode transferir para sua conta na plataforma. Já a aposta mínima é o menor valor que pode ser utilizado em uma aposta dentro do site.