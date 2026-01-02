Bournemouth x Arsenal – Palpites, análise e odds

menu hamburguer
O Lance! apresenta os melhores palpites para Bournemouth x Arsenal, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 03 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Bournemouth x Arsenal (03/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

O retrospecto e o momento das equipes indicam grandes chances de uma partida movimentada, com ambos os lados buscando o resultado. A necessidade do Bournemouth de pontuar e espantar a má fase, somada ao poderio ofensivo do Arsenal, eleva as chances de vermos ambas as equipes balançando as redes no confronto.

  1. Na temporada, o Bournemouth vem com 29 gols marcados e 37 gols sofridos, enquanto o Arsenal registra 59 gols marcados e 14 gols sofridos
  2. Das últimas dez partidas dos Cherries, em sete foi verificado ambas as equipes marcando
  3. Os Gunners vem de quatro dos últimos cinco jogos marcando e sofrendo gols

Outros palpites para Bournemouth x Arsenal

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Antonie Semenyo vem sendo o principal destaque dos Cherries na temporada. O ganês, inclusive, tem despertado o interesse de outros gigantes do campeonato, com uma possível transferência já na próxima janela. Na temporada, soma nove gols e três assistências, números que reforçam nosso palpite em mais uma participação direta em gol do atacante.

Como destacado, o confronto tem a promessa de ser bastante movimentado, o que aumenta a probabilidade de muitos gols. Em seis dos últimos sete duelos entre as equipes, a marca de mais de 2,5 gols foi superada, reforçando ainda mais nosso palpite.

Diante do momento complicado vivido pelo Bournemouth e da excelente fase do Arsenal, vemos o time londrino como favorito a vencer o confronto. Somado ao fato de os Gunners terem aberto o placar em suas últimas seis partidas, nosso palpite ganha ainda mais força para primeiro gol do Arsenal e vitória do líder da Premier League.

Análise e Forma dos Times

Bournemouth - Momento e escalação

Após um início muito bom na temporada, o Bournemouth vem de dez partidas consecutivas sem vitória. No período, foram cinco empates e cinco derrotas, o que acendeu o sinal de alerta na equipe. Os comandados de Andoni Iraola até conquistaram um empate importante contra o Chelsea, em Londres, na rodada anterior, mas precisam retomar o bom futebol e engatar uma sequência de resultados positivos para evitar a pressão da parte de baixo da tabela.

Para a partida, Tyler Adams, Ryan Christie, Lewis Cook e Ben Gannon-Doak seguem fora, todos lesionados.

Provável escalação do Bournemouth: Djordje Petrovic; Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Marcus Tavernier, Alex Scott e David Brooks; Justin Kluivert, Antoine Semenyo e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal chega muito embalado após a vitória na rodada anterior da Premier League, ao derrotar o Aston Villa em Londres por 4 a 1. Com o resultado, a equipe alcançou a sexta vitória consecutiva e manteve a liderança da competição. O time comandado por Mikel Arteta vem demonstrando o melhor futebol da Inglaterra no momento, confiante de que chegou a hora de sair da fila e conquistar o título nesta temporada.

Os Gunners não contarão com Declan Rice, Riccardo Calafiori e Christian Mosquera, todos no departamento médico.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Mikel Merino, Martin Zubimendi e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Bournemouth x Arsenal

O histórico recente entre Bournemouth e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Bournemouth x Arsenal

  • 03/05/2025 - Arsenal 1 x 2 Bournemouth - Premier League
  • 19/10/2024 - Bournemouth 2 x 0 Arsenal - Premier League
  • 04/05/2024 - Arsenal 3 x 0 Bournemouth - Premier League
  • 30/09/2023 - Bournemouth 0 x 4 Arsenal - Premier League
  • 04/03/2023 - Arsenal 3 x 2 Bournemouth - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Bournemouth x Arsenal

  1. Em todas as competições foram disputados 18 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias do Arsenal, dois empates e três triunfos do Bournemouth
  2. Na temporada, o Bournemouth registra 29 gols marcados e 37 gols sofridos em 20 partidas
  3. Os Gunners marcaram 59 gols e sofreram 14, em 28 partidas na temporada até o momento
  4. No confronto entre os treinadores espanhóis, são quatro partidas com duas vitórias para cada um
  5. O Bournemouth chega para essa partida com dez jogos consecutivos sem vitória

Comparação de Odds para Bournemouth x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de ApostasBournemouthEmpateArsenal

Betsson

6,50

5,00

1,46

Betano

6,00

4,55

1,50

Br4bet

6,00

4,50

1,47

Resumo dos palpites do Lance! para Bournemouth x Arsenal

  1. Ambas as equipes marcam (1,75 na Betsson)
  2. Antonie Semenyo marcar ou dar assistência (2,87 na Betano)
  3. Mais de 2,5 gols (1,62 na Betsson)
  4. Vitória do Arsenal + marcar o primeiro gol (1,59 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

