Bournemouth x Arsenal – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Bournemouth x Arsenal, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 03 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Bournemouth x Arsenal (03/01/2026)

O retrospecto e o momento das equipes indicam grandes chances de uma partida movimentada, com ambos os lados buscando o resultado. A necessidade do Bournemouth de pontuar e espantar a má fase, somada ao poderio ofensivo do Arsenal, eleva as chances de vermos ambas as equipes balançando as redes no confronto.

Na temporada, o Bournemouth vem com 29 gols marcados e 37 gols sofridos, enquanto o Arsenal registra 59 gols marcados e 14 gols sofridos Das últimas dez partidas dos Cherries, em sete foi verificado ambas as equipes marcando Os Gunners vem de quatro dos últimos cinco jogos marcando e sofrendo gols

Outros palpites para Bournemouth x Arsenal

Antonie Semenyo vem sendo o principal destaque dos Cherries na temporada. O ganês, inclusive, tem despertado o interesse de outros gigantes do campeonato, com uma possível transferência já na próxima janela. Na temporada, soma nove gols e três assistências, números que reforçam nosso palpite em mais uma participação direta em gol do atacante.

Como destacado, o confronto tem a promessa de ser bastante movimentado, o que aumenta a probabilidade de muitos gols. Em seis dos últimos sete duelos entre as equipes, a marca de mais de 2,5 gols foi superada, reforçando ainda mais nosso palpite.

Diante do momento complicado vivido pelo Bournemouth e da excelente fase do Arsenal, vemos o time londrino como favorito a vencer o confronto. Somado ao fato de os Gunners terem aberto o placar em suas últimas seis partidas, nosso palpite ganha ainda mais força para primeiro gol do Arsenal e vitória do líder da Premier League.

Análise e Forma dos Times

Bournemouth - Momento e escalação

Após um início muito bom na temporada, o Bournemouth vem de dez partidas consecutivas sem vitória. No período, foram cinco empates e cinco derrotas, o que acendeu o sinal de alerta na equipe. Os comandados de Andoni Iraola até conquistaram um empate importante contra o Chelsea, em Londres, na rodada anterior, mas precisam retomar o bom futebol e engatar uma sequência de resultados positivos para evitar a pressão da parte de baixo da tabela.

Para a partida, Tyler Adams, Ryan Christie, Lewis Cook e Ben Gannon-Doak seguem fora, todos lesionados.

Provável escalação do Bournemouth: Djordje Petrovic; Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Marcus Tavernier, Alex Scott e David Brooks; Justin Kluivert, Antoine Semenyo e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal chega muito embalado após a vitória na rodada anterior da Premier League, ao derrotar o Aston Villa em Londres por 4 a 1. Com o resultado, a equipe alcançou a sexta vitória consecutiva e manteve a liderança da competição. O time comandado por Mikel Arteta vem demonstrando o melhor futebol da Inglaterra no momento, confiante de que chegou a hora de sair da fila e conquistar o título nesta temporada.

Os Gunners não contarão com Declan Rice, Riccardo Calafiori e Christian Mosquera, todos no departamento médico.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Mikel Merino, Martin Zubimendi e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Bournemouth x Arsenal

O histórico recente entre Bournemouth e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Bournemouth x Arsenal

03/05/2025 - Arsenal 1 x 2 Bournemouth - Premier League

19/10/2024 - Bournemouth 2 x 0 Arsenal - Premier League

04/05/2024 - Arsenal 3 x 0 Bournemouth - Premier League

30/09/2023 - Bournemouth 0 x 4 Arsenal - Premier League

04/03/2023 - Arsenal 3 x 2 Bournemouth - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Bournemouth x Arsenal

Em todas as competições foram disputados 18 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias do Arsenal, dois empates e três triunfos do Bournemouth Na temporada, o Bournemouth registra 29 gols marcados e 37 gols sofridos em 20 partidas Os Gunners marcaram 59 gols e sofreram 14, em 28 partidas na temporada até o momento No confronto entre os treinadores espanhóis, são quatro partidas com duas vitórias para cada um O Bournemouth chega para essa partida com dez jogos consecutivos sem vitória

Comparação de Odds para Bournemouth x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Bournemouth x Arsenal

