Mali x Tunísia – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Mali x Tunísia, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste sábado, 03 de janeiro de 2026, às 16h (horário de Brasília), no estádio Mohammed V, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Mali x Tunísia (03/01/2026)

As seleções de Mali e Tunísia se enfrentam para dar o pontapé inicial nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN). O melhor palpite para o confronto é o mercado de ambos marcam, que até o momento tem se consolidado como um padrão recorrente ao longo do torneio. As duas equipes apresentam níveis técnicos equilibrados, o que aumenta a expectativa de pelo menos um gol para cada lado.

Além disso, os três últimos jogos disputados pela Tunísia terminaram com ambos marcam, reforçando a consistência desse prognóstico. Diante desse cenário e considerando a odd atrativa oferecida pelo mercado, trata-se de uma opção sólida e bem fundamentada para a partida.

Cinco dos últimos seis jogos da Tunísia terminaram com ambos marcam

A seleção de Mali confirmou o mercado de ambos marcam em três dos últimos cinco jogos

Até o momento na Copa Africana de Nações, a Tunísia teve ambos marcam em todas as suas partidas

Outros palpites para Mali x Tunísia

Os jogos de oitavas de final costumam ser naturalmente mais disputados, independentemente da competição. No entanto, quando envolvem seleções africanas, a tendência é de confrontos ainda mais equilibrados, com equipes que evitam excesso de faltas e jogadas de risco que possam resultar em suspensões. Diante desse cenário, o segundo melhor palpite é para um jogo com menos de 3,5 cartões, cenário que se confirmou em quatro dos últimos cinco jogos da seleção da Tunísia.

Também é esperada uma baixa quantidade de gols, já que, nos confrontos recentes, nenhuma das equipes costuma construir placares elásticos. Seis dos últimos sete jogos do Mali terminaram com menos de 2,5 gols, o que reforça esse prognóstico para o duelo.

Por fim, a expectativa é de poucos escanteios ao longo da partida. Ambas as seleções não têm como característica o jogo baseado em cruzamentos constantes para a área. Na temporada 2025, Mali e Tunísia somam, juntas, apenas 8,3 escanteios de média por jogo, consolidando mais um mercado interessante para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Mali - Momento e escalação

A seleção de Mali tem sido uma das boas surpresas desta edição da Copa Africana de Nações. A equipe conquistou um empate importante diante do Marrocos, uma das seleções mais fortes do continente, e venceu Madagascar por um expressivo placar de 4 x 1. O desempenho ofensivo tem sido um dos pontos fortes do time, com destaque para a intensidade nos minutos iniciais das partidas.

Para o confronto diante da Tunísia, Mali contará com força máxima. O técnico Tom Saintfiet deve manter a base titular para buscar um jogo competitivo contra um adversário tecnicamente superior, apostando na organização coletiva e na eficiência no setor ofensivo.

Provável escalação de Mali: Djigui Diarra; Nathan Gassama, Ousmane Camara, Abdoulaye Diaby e Fodé Doucouré; Yves Bissouma e Mamadou Sangaré; Dorgeles Nene, Kamory Doumbia e Mohamed Camara; Lassine Sinayoko. Técnico: Tom Saintfiet

Tunísia - Momento e escalação

A seleção da Tunísia tem apresentado bons resultados na Copa Africana de Nações, com vitórias convincentes sobre Uganda por 3 x 1 e Qatar por 3 x 0. Pelo desempenho recente e pela qualidade técnica do elenco, entra em campo como uma das favoritas à classificação.

No entanto, o desafio não será simples. Mali também vive um bom momento e tem demonstrado competitividade ao longo do torneio, o que tende a equilibrar o confronto. O time comandado pelo técnico Sami Trabelsi estará completo e preparado para um duelo de alto nível.

Provável escalação da Tunísia: Aymen Dahmen; Ellyes Skhiri, Yan Valery, Montassar Talbi e Sebastian Tounekti; Ali Abdi e Dylan Bronn; Hazem Mastouri, Ismaël Gharbi e Ismaël Gharbi; Elias Achouri. Técnico: Sami Trabelsi

Confronto direto e estatísticas de Mali e Tunísia

O histórico recente entre Mali e Tunísia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Mali e Tunísia

20/01/2024 – Tunísia 1 x 1 Mali – Copa Africana de Nações

29/03/2022 – Tunísia 0 x 0 Mali – Eliminatórias da Copa do Mundo

25/03/2022 – Mali 0 x 1 Tunísia – Eliminatórias da Copa do Mundo

12/01/2022 – Tunísia 0 x 1 Mali – Copa Africana de Nações

15/06/2021 – Tunísia 1 x 0 Mali – Amistoso Internacional

Estatísticas e curiosidades de Mali x Tunísia

A seleção de Mali não ultrapassou a linha de 3,5 cartões em três dos últimos cinco confrontos Mali e Tunísia somam uma média combinada de 2,9 cartões recebidos por partida Seis dos últimos sete jogos do Mali terminaram com menos de 2,5 gols As duas seleções registram uma média conjunta de 2,5 gols por partida na Copa Africana de Nações Três das últimas cinco partidas do Mali não ultrapassaram a marca de 8,5 escanteios

Comparação de Odds para Mali x Tunísia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Mali vence Empate Tunísia vence Betsson 2,98 2,72 2,88 Betano 2,95 2,67 2,95 Bet365 3,00 2,80 2,80

Resumo dos palpites do Lance! para Mali x Tunísia

