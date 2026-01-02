Senegal x Sudão – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Senegal x Sudão, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste sábado, 03 de janeiro de 2026, às 13h (horário de Brasília), no Grande Estádio de Tanger, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Senegal x Sudão (03/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A seleção de Senegal entra em campo contra o Sudão, um time tecnicamente inferior, mas que chegou às oitavas com bastante luta. O palpite principal é para um placar mais justo, com favoritismo para o Senegal. As partidas da fase de grupos foram com pouco gols, e nas oitavas de finais, as equipes costumam jogar mais fechada, procurando apenas o único gol da classificação.

Por este motivo, é esperado uma partida controlada e sem tantos feitos, com apenas um dos times marcando e garantindo a vitória.

As duas equipes somam média de apenas 2,5 gols por partida, o que colabora para um placar reduzido Seis dos últimos sete confrontos diretos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols Apenas 23% das partidas do Sudão ultrapassaram mais de 2,5 gols, e o Senegal, apenas 35%

Outros palpites para Senegal x Sudão

O segundo melhor palpite aponta para um início forte do Senegal, que costuma adotar postura ofensiva desde os primeiros minutos. A expectativa é que a equipe pressione cedo, marque rapidamente e chegue ao intervalo já em vantagem, encaminhando a classificação. Esse comportamento é sustentado pelo retrospecto recente, já que o Senegal venceu o primeiro tempo em três dos últimos quatro jogos, demonstrando capacidade de decisão rápida.

Outro padrão que apresenta boas chances de se repetir envolve o número de escanteios. Ambas as seleções não costumam forçar jogadas pelas laterais, o que reduz a incidência de cantos. Três dos últimos cinco jogos do Sudão terminaram com menos de 9,5 escanteios, reforçando esse mercado como uma opção sólida para a partida.

Por fim, acreditamos em uma vitória do Senegal sem sofrer gols, combinando triunfo com "ambos não marcam". A equipe vive boa fase, está invicta há quatro jogos e demonstra solidez defensiva. Do lado sudanês, quatro das últimas cinco partidas também terminaram sem gols para ambos os lados, o que fortalece ainda mais esse palpite composto.

Análise e Forma dos Times

Senegal - Momento e escalação

A seleção do Senegal vive um excelente momento e desponta como uma das principais candidatas ao título da Copa Africana de Nações. A equipe venceu o Benim por 3 a 0, empatou em 1 a 1 com a RD Congo e, antes disso, aplicou uma goleada impressionante de 8 a 0 sobre o Quênia. Esses resultados evidenciam a força ofensiva do time, que cria chances com facilidade e mantém alto poder de definição, além de demonstrar solidez defensiva mesmo diante de adversários mais qualificados.

Para o confronto contra o Sudão, o Senegal entra em campo com força máxima e confiante na busca pela classificação. A superioridade técnica e o bom momento coletivo colocam a equipe em posição favorável, especialmente diante de um adversário considerado inferior, o que reforça o favoritismo senegalês para o duelo.

Provável escalação do Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Illiman Ndiaye; Ismaïla Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Sudão - Momento e escalação

A seleção do Sudão alcançou as oitavas de final por mérito próprio, mas terá um desafio bastante complexo pela frente ao encarar o Senegal. A equipe apresenta certa inconsistência, alternando entre vitórias e derrotas ao longo da competição. Nos confrontos diretos contra os senegaleses, o Sudão até conseguiu arrancar empates em algumas ocasiões, porém nunca saiu vencedor, o que reforça o grau de dificuldade do duelo.

Para esta partida, o Sudão entra em campo com elenco completo, mas precisará de ajustes importantes, especialmente no setor defensivo, para tentar conter o forte poder ofensivo do Senegal. A missão passa por neutralizar as principais peças do adversário, com destaque para Sadio Mané, principal referência técnica e ofensiva da equipe senegalesa.

Provável escalação do Sudão: Monged Eneel; Bahhit Khamis, Altayeb Abdelrazig, Mohamed Saeed e Bakhit Khamis; Walieldin Khidr, Salaheldin Adil, Abdekrazig Omer e Ammar Tayfour; Mohamed Essa e Mohamed Abdekrhman. Técnico: Kwesi Appiah.

Confronto direto e estatísticas de Senegal e Sudão

O histórico recente entre Senegal e Sudão é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Senegal e Sudão

05/09/2025 – Senegal 2 x 0 Sudão – (Eliminatórias da Copa do Mundo)

29/08/2025 – Sudão 1 x 2 Senegal – (Copa Africana de Nações)

19/08/2025 – Sudão 0 x 0 Senegal – (Copa Africana de Nações)

22/03/2025 – Sudão 0 x 0 Senegal – (Eliminatórias da Copa do Mundo)

16/10/2018 – Sudão 0 x 1 Senegal – (Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Senegal x Sudão

O Sudão perdeu o primeiro tempo em três dos últimos quatro confrontos

Em quatro dos últimos cinco jogos do Senegal, não houve ambos marcam

O Senegal registrou menos de 9,5 escanteios em quatro partidas recentes

As duas equipes somam uma média de apenas oito escanteios por partida na temporada 2025

O Sudão finaliza, em média, 8,77 vezes por jogo, enquanto o Senegal chega a 12 finalizações

Comparação de Odds para Senegal x Sudão

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Senegal vence Empate Sudão vence Betsson 1,17 6,60 22,00 Betano 1,19 5,70 27,00 Bet365 1,20 6,50 5,66

Resumo dos palpites do Lance! para Senegal x Sudão

Menos de 2,5 Gols (1,82 na Betsson) Senegal vence o 1º tempo (1,58 na Betsson) Senegal e ambos NÃO marcam (1,50 na Betsson) Abaixo de 10 Escanteios (1,60 na Betsson)

