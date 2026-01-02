Espanyol x Barcelona – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Espanyol x Barcelona, pela 18ª rodada da La Liga. O confronto acontece neste sábado, 03 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no RCDE Stadium, em Cornella, na Espanha, com transmissão ao vivo na Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Espanyol x Barcelona (03/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Ferrán Torres vive uma das melhores temporadas de sua carreira. O atacante, que colocou Robert Lewandowski no banco, já apresenta números superiores em meia temporada quando comparados ao mesmo período de anos anteriores, mostrando-se cada vez mais confiável no ataque do Barça. Mais uma vez, nosso palpite é em gol de El Tiburón no confronto.

Ferrán Torres já registra 15 gols e duas assistências na temporada, somando Barcelona e seleção espanhola Na La Liga, ocupa a vice liderança da artilharia da competição, com 11 gols em 17 partidas O atacante finaliza média de 2,4 vezes por partida, com 27% de aproveitamento em gols

Outros palpites para Espanyol x Barcelona

O bom momento das duas equipes indica uma partida com forte presença ofensiva de ambos os lados. Somado à produção ofensiva muito consistente do Barcelona, que registra média de 2,68 gols por partida, nosso palpite ganha ainda mais força. Além disso, em quatro dos últimos cinco clássicos, ambas as equipes balançaram as redes.

Nesta temporada, o Espanyol apresenta médias mais baixas de escanteios, com 4,3 por jogo. Em contrapartida, o alto volume ofensivo do Barcelona resulta em uma média de 7,1 escanteios por partida, o que indica grandes chances de superarmos a linha de tiros de canto.

O histórico do confronto aponta duelos com médias elevadas de faltas e cartões. Porém, na temporada atual, o Espanyol registra média de 13,6 faltas, convertidas em 1,9 cartões por partida, enquanto o Barcelona comete em média 9,2 faltas e recebe 1,5 cartões por jogo. Esses números indicam uma boa probabilidade de a partida permanecer abaixo da linha de cartões.

Análise e Forma dos Times

Espanyol - Momento e escalação

O RCD Espanyol vem fazendo uma excelente temporada até o momento, ocupando a quinta colocação da La Liga com 33 pontos. Além disso, a equipe soma cinco vitórias consecutivas na competição e, caso conquiste um triunfo no clássico da Catalunha, pode alcançar a terceira posição na tabela de classificação.

Para a partida, Manolo González não poderá contar com Ramón Terrats e Luka Koleosho, ambos lesionados. Javi Puado é dúvida, mas tem grandes chances de ir a campo. Já Charles Pickel segue com a seleção do Congo na disputa da Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Espanyol: Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Carlos Romero; Urko González, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Expósito e Javi Puado; Roberto Fernández. Técnico: Manolo Gonzalez.

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona vive mais uma ótima temporada. Líder da La Liga com 46 pontos, a equipe vem de sete vitórias consecutivas e soma nove triunfos nos últimos dez jogos. Os comandados de Hans Flick seguem embalados, com a expectativa de saírem vencedores no clássico da Catalunha e abrir mais distância na liderança da competição.

Dani Olmo, Pablo Gavi e Andreas Christensen seguem fora, entregues ao departamento médico. As esperanças dos culés estão nos pés de Lamine Yamal e do brasileiro Raphinha, ambos vivendo grande fase na temporada.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Álex Baldé; Pedri González, Eric García e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Ferrán Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Confronto direto e estatísticas de Espanyol x Barcelona

O histórico recente entre Espanyol e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Espanyol x Barcelona

15/05/2025 - Espanyol 0 x 2 Barcelona - La Liga 03/11/2024 - Barcelona 3 x 1 Espanyol - La Liga 14/05/2023 - Espanyol 2 x 4 Barcelona - La Liga 31/12/2022 - Barcelona 1 x 1 Espanyol - La Liga 13/02/2022 - Espanyol 2 x 2 Barcelona - La Liga

Estatísticas e curiosidades de Espanyol x Barcelona

Em todas as competições foram disputados 215 jogos entre as duas equipes, com 125 vitórias do Barcelona, 46 empates e 44 triunfos do Espanyol Na temporada, o Espanyol registra 24 gols marcados e 19 sofridos, em 19 partidas O Barça até o momento já marcou 67 e sofreu 31 gols em 25 jogos da temporada Ferrán Torres na temporada, registra 15 gols e duas assistências em 26 partidas disputadas por Barcelona e Seleção da Espanha O Barcelona vem de nove vitórias nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Espanyol x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Espanyol x Barcelona

