Várias das melhores casas de apostas atuais oferecem o recurso de CashOut. Dentre as quais estão por exemplo a KTO, Betmotion, 1xbet e muitas outras mais. No entanto, a disponibilidade e as condições de uso deste recurso podem variar em cada uma delas. Por isso, se você pretende encerrar suas apostas antes do evento esportivo terminar, verifique antecipadamente as regras desta ação diretamente nos sites de apostas em que for apostar.