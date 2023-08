Como fazer uma aposta simples na Betano



Para fazer uma aposta simples na Betano, basta fazer o seguinte:



1- Selecione a modalidade de sua preferência no menu à esquerda da plataforma.

2- Em seguida, selecione o torneio de sua preferência.

3- Selecione a aposta desejada ou selecione um evento para conferir mais opções.

4- Então, confira a seleção feita no boletim de apostas.

5- Por fim, informe o valor desejado e clique em APOSTE JÁ.



Como Fazer uma Aposta Combinada na Betano



Os passos para realizar uma aposta combinada na Betano são praticamente os mesmos de uma aposta simples. No entanto, você deverá incluir mais de uma seleção em seu boletim de aposta. Com isso, a cotação da aposta será multiplicada (combinada). Lembre-se sempre de conferir o resultado da combinação antes de submeter sua aposta.



Métodos de Pagamento: Como Fazer Depósitos e Saques



A Betano oferece uma boa variedade de métodos de pagamento para seus usuários. Atualmente, é possível escolher entre as seguintes opções:



- Transferência bancária (incluindo Pix)

- Boleto bancário

- Skrill

- Neteller

- ecoPayz

- Pay4Fun



O tempo estimado para saques e os limites para depósitos/saques pode variar conforme a opção escolhida.



Atualmente, as carteiras eletrônicas oferecem pagamentos instantâneos, enquanto o tempo estimado para transferências via Pix é de 30 minutos e para transferências bancárias pode chegar a dois dias úteis.



O valor mínimo de depósito é de R$50 para todos os métodos de pagamento, com exceção do Skrill (R$30). Já o valor máximo é de R$10 mil para todas as opções, com exceção dos pagamentos via Pix (R$20 mil ) ou Pay4Fun (R$150 mil).



Suporte ao Cliente



Caso você precise tirar uma dúvida ou resolver um problema com a Betano, poderá recorrer a duas opções de canais de atendimento:



- Chat ao vivo

- E-mail



O chat ao vivo está disponível das 10h à meia-noite e só pode ser acessado após o Betano cadastro. Por outro lado, não há um tempo estimado para respostas via e-mail. Em ambos os casos, a Betano oferece suporte em português para seus usuários.



Abrir uma conta na Betano >>