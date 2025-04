O que é handicap europeu em apostas esportivas

Certamente, você ao dar os seus palpites nas casas de apostas se deparou com o handicap europeu e ficou na dúvida sobre o que ele significa, certo?



Trata-se de um mercado de apostas para você escolher na hora que for dar os seus palpites nos diversos eventos esportivos disponíveis dentro dos catálogos das operadoras.

Como funciona o handicap europeu

Como tido na abertura deste texto, handicap europeu é um tipo de mercado de apostas possível de você escolher na hora de dar os seus palpites.



Este mercado não é muito indicado para pessoas que estão começando agora no mundo das apostas online. É como se a equipe apontada como zebra do duelo entrasse na partida com uma vantagem de pontos ou gols no marcador.



Sendo assim, com o handicap europeu você consegue apostar no time azarão e conseguir acertos mais interessantes do que se optasse pelo mercado de moneyline (resultado final ou 1 x 2).



Um exemplo do handicap europeu é o seguinte: imagine que o Brasil está cotado com - 2. Isso significa que para você acertar a aposta os brasileiros necessitam ganhar o jogo por três gols ou mais de diferença.



Do outro lado do duelo, a Argentina com + 2 pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim leva a melhor no seu palpite. Nesta possibilidade, o empate no clássico sul-americano também faz você ganhar.

Handicap europeu x handicap asiático

Apesar de ambas as opções se chamarem handicap, há, sim, diferenças entre elas. Não é a mesma coisa, não. Agora, a seguir, você fica por dentro das principais diferenças entre estes dois mercados de apostas esportivas.



No handicap europeu, o empate é uma possibilidade possível dentro dos palpites, enquanto que no asiático não há igualdade. Esta é a grande diferença entre os dois mercados. No mercado europeu não há número fracionado, como 2.5. No asiático isto acontece.



Nas casas de apostas que operam atualmente no Brasil, você encontra tanto o handicap europeu como também o handicap asiático. No entanto, a primeira opção é mais comum de ser achada nos sites e possibilita mais opções.

Dicas importantes sobre o handicap europeu

O símbolo de “-“sempre irá ser utilizado para indicar a equipe apontada como favorita para levar a melhor e vencer a partida. Já o “+” vai sinalizar o time cotado como zebra do duelo.



Os esportes que geralmente são mais indicados para você utilizar o handicap europeu são: futebol, rúgbi, vôlei e handebol. Modalidades individuais também contam com este mercado para os apostadores: golfe, tênis, dardos e a sinuca inglesa, conhecida como snooker.

Vantagens e desvantagens do Handicap Europeu

Veja os pontos positivos e negativos ao apostar com handicap europeu.

Vantagens

Permite você a conseguir acertos melhores com o time favorito – algo que não seria possível se a sua aposta fosse feita no 1 x 2. O handicap europeu dá uma pequena nivelada nas duas equipes que estão envolvidas no duelo. Sendo assim, dá para dar o seu palpite no time cotado como azarão. Com o empate sendo usado no handicap europeu, você tem mais oportunidades e chances de acertos.

Desvantagens

O handicap europeu é bastante difundido nas operadoras, porém nem todas as casas de apostas contam com este mercado em seus catálogos.

Para os jogadores novatos, o handicap, tanto o europeu como também o asiático, pode parecer um pouco complicado e confuso de ser entendido. Este mercado é mais indicado para apostadores mais experientes.

Como dar os palpites nas apostas esportivas

Para dar os seus palpites é preciso, primeiramente, que você esteja cadastrado em um site de apostas esportivas. Atualmente, no mercado brasileiro, não faltam opções de casas de apostas para você escolher.



Opte por operadoras que sejam confiáveis e estejam legalizadas, passando segurança para você e para os demais usuários da plataforma. Opções de casas, como por exemplo a bet365, não faltam.



Escolha a empresa que irá contar com os melhores recursos para você utilizar e mandar bem nas suas apostas esportivas.