Luckbet: mercados de apostas, jogos e bônus

A Luckbet opera no mercado brasileiro de apostas online com uma plataforma que atende diferentes perfis de apostadores. Neste artigo, analisamos os principais aspectos desta casa de apostas, como variedade de mercados de apostas, jogos e promoções.

Assim, o apostador iniciante poderá conhecer detalhes sobre os recursos disponíveis e as opções de pagamento oferecidas pela plataforma. Além disso, exploramos a interface do site e a experiência de navegação para usuários que estão começando no universo das apostas esportivas.

Todavia, se você procura por casas de apostas já consagradas no mercado nacional, acesse a bet365, a Betano e a Superbet.

➡️Além disso, confira o nosso ranking das melhores casas de apostas do Brasil.

Nossa análise da Luckbet

Mesmo que seja uma casa sem muita popularidade no mercado brasileiro, já conta com uma página inicial fácil de navegar. Existem várias possibilidades para acessar a plataforma, não importa o lugar que você esteja ou o dispositivo utilizado.

A operadora apresenta uma quantidade alta de opções para apostar, como jogos de cassino de empresas populares e muitos esportes. Para poder acessar todo o catálogo da casa de apostas, basta que o dispositivo que você utiliza tenha internet conectada.

Por outro lado, se você é daqueles apostadores que buscam recursos extras, indicamos que baixe o app disponível para Android. A versão mobile já possibilita que os usuários realizem todos os processos convencionais, como se cadastrar, depositar e também sacar.

Os games na Luckbet são diversos, onde você pode jogar nos títulos mais populares e também nos menos conhecidos. Como segue as normas brasileiras para bets, a casa apresenta um ambiente com segurança e transparência para os apostadores.

Como ainda é muito nova no mercado de apostas brasileiro, a plataforma ainda tem muitos pontos para melhorar. No tópico seguinte, destacamos três aspectos positivos e negativos da operadora de apostas online, confira.

Vantagens

Valor mínimo para depósito é apenas R$1;

Disponibilidade do app da Luckbet para sistema Android;

Bônus na Luckbet para várias categorias.

Desvantagens

Baixa variedade de esportes;

Falta de app para o sistema iOS;

Mínimo para saque de R$20.

A Luckbet é confiável?

Se você quer saber se uma plataforma é confiável, confira se está na lista do SIGAP, possui endereço em território brasileiro e CNPJ cadastrado. É muito comum que no final da página inicial você encontre essas informações, assegurando que a casa segue a regulamentação.

Como ainda tenta ganhar nome no mercado, o fato de possuir autorização do governo federal e seguir as medidas de segurança exigidas, já é muito importante para crescer. Além disso, a operadora precisa ter um ambiente protegido e ser transparente em suas ações com os jogadores.

Portanto, como possui um ambiente intuitivo de usar e concorda com as leis brasileiras, o site pode ser uma opção interessante. Caso você utilize por computador, tablet ou smartphone, a versão mobile é otimizada para realizar todas as funcionalidades com perfeição.

Caso você queira fazer apostas esportivas, as odds são competitivas e estão alinhadas com os padrões encontrados em outras casas. Já para o cassino, os games na Luckbet são variados, onde pode jogar nos mais populares e também menos conhecidos.

Indicamos que você siga as dicas do jogo responsável enquanto está apostando na plataforma e assim ter uma boa experiência. Mostrando que realmente é um site seguro, verificamos que possui tecnologias de criptografia e políticas de privacidade seguras.

Outra recomendação que fazemos é que você leia os termos e condições com cuidado, sabendo assim todos os detalhes. Descobrindo as informações principais e aquelas minuciosas sobre a casa, você entende tudo das ofertas, regras gerais e muito mais.

A Luckbet é legal?

A plataforma está dentro da legalidade no Brasil, pois concorda e segue com as normas do novo regulamento para bets. Logo, certifica que assegura proteção e transparência aos jogadores cadastrados, como pede a lei brasileira.

Antes de começar as apostas em uma casa, é ideal saber sobre a sua legalidade. Pensando nisso, fizemos essa análise completa depois de entender a política de privacidade, licenças, criptografia de dados e muito mais.

Em preparação deste guia completo, verificamos se está na lista do SIGAP, sendo uma exigência para oferecer serviços no Brasil. Além de tudo, checamos o principal depois da regulamentação, como o CNPJ e sede em território nacional.

A casa de apostas está de acordo e cumpre com as leis brasileiras, transparência, fair play e segurança de dados. Dessa forma, os usuários podem ter uma experiência protegida por seguir as normas brasileiras estabelecidas pelo regulamento das bets.

O site da Luck bet Brasil conta com variedade de mercados de apostas esportivas e boas odds | Crédito: Reprodução / Luck bet

Promoções no site da Luckbet

Caso esteja interessado nos bônus da Luckbet, saiba que existem muitas alternativas para esportes e também jogos de cassino. Para melhor entendimento, indicamos que você verifique as regras na seção de promoções e clique na oferta que preferir.

Depois do novo regulamento, alguns bônus foram proibidos e outros acabaram sofrendo limitações – por exemplo, o código promocional da Luckbet. Com as alterações sofridas, este tipo de recurso não pode estar vinculado a crédito extra ou algum outro benefício.

Além disso, os bônus de boas-vindas da Luckbet foram vedados a partir de 2025 de serem oferecidos aos novos usuários. Com as proibições e mudanças, agora é muito comum encontrar promoções como cashback, free bet, free spins, torneios e outras.

Se fizer o cadastro na operadora, vamos mostrar aqui alguns dos bônus da Luckbet que estão disponíveis para você utilizar. Verifique a disponibilidade da promoção na seção específica. Abaixo, confira as opções de maior destaque na plataforma e nossa explicação de como funciona.

Torneio | Drops & Wins

Esta oferta da casa permite que os jogadores participem de uma competição entre eles por prêmios diários e semanais também. As rodadas são premiadas e os torneios com base em multiplicadores nos jogos da Pragmatic Play.

É possível obter recompensas como, por exemplo, valores em dinheiro e giros grátis. Consulte os termos e condições da oferta para saber mais informações e assim ficar sabendo de todos os detalhes.

Cashback da Luckbet

Como falamos anteriormente, o cashback acabou se tornando uma promoção muito frequente nas plataformas depois do novo regulamento das bets. Este bônus da Luck possibilita que você tenha até 20% de volta dos montantes que perdeu apostando na operadora.

Informamos que o percentual que pode retornar para você é de acordo com as quantias perdidas em um período específico. Destacamos que para utilizar esta oferta não é necessário o uso de código promocional da Luckbet.

Brasileirão no modo Multi

Igualmente à promoção anterior, você não precisa de um código promocional da Luckbet para utilizar esta. Caso selecione esta oferta, é possível ter um aumento entre 3% e 25% nas apostas do Brasileirão.

Lembrando que este bônus apenas é válido para o Campeonato Brasileiro e apostas de odds de 1.70 ou acima. Caso você faça três seleções na cotação e competição definida, o aumento é de 3%. O valor máximo é de 25%, obtido em 20 escolhas na multi do Brasileirão.

Como fazer apostas na Luckbet?

A casa de apostas apresenta muitos eventos esportivos e um catálogo recheado de jogos de cassino para você apostar. Para esportes, é possível fazer palpites de vários tipos, como, simples, múltiplos e combinadas. Abaixo, veja as modalidades encontradas para criar apostas:

Futebol; Basquete; Voleibol; Tênis; MMA; Boxe; Hóquei de gelo; Futsal e muito mais.

Entre estas modalidades que citamos, o número de mercados disponíveis é muito alto para que você possa apostar com diversidade. As competições mais populares podem ser encontradas, como NBA, Superliga de vôlei, Copa do Mundo de Clubes e muito mais.

Apesar do número alto de opções para apostas esportivas, comparando com outras casas, a Luckbet acaba apresentando uma quantia menor. De qualquer forma, os palpites na Champions League, Roland Garros, UFC e NBB podem ser feitos igualmente.

Um ponto negativo que percebemos logo de cara foi a ausência de opções para E-Sports, muito comum entre os jovens. A tentativa de suprir esta falta é sanada com a quantia alta de jogos de cassino e eventos muito buscados em apostas esportivas.

Mercados de apostas na Luckbet

O número de opções em que você pode criar palpites é muito alto, com inúmeras possibilidades para novatos e veteranos. Assim, os mercados de apostas mais comuns e menos populares estão disponíveis para que as apostas sejam feitas.

No momento da criação do prognóstico, você pode encontrar alternativas como, apostas pré-jogo, ao vivo e de longo prazo. Veja aqui abaixo quais são os mercados em que é possível apostar nesta plataforma nova do mercado:

Handicap; Resultado final; Mais ou menos gols, pontos, sets, etc; Dupla chance; Placar exato e mais;

Apostas em futebol na Luckbet

Para você que é fã de futebol, a casa de apostas apresenta muitas competições populares, como, Brasileirão, Champions League, Copa do Mundo de Clubes, Nations League e mais. Além disso, campeonatos de menor relevância também são encontrados e os palpites podem ser feitos.

No momento da escrita deste artigo, mais de 550 eventos de futebol estavam disponíveis para a criação de palpites. Pode ser que quando você acesse o site tenha mais opções para apostar, onde o catálogo é renovado com frequência.

Sobre os mercados de apostas, é possível apostar no resultado final, número de gols, cartões, escanteios, handicap asiático e mais. Também há como você criar palpite em opções individuais, por exemplo, jogador x receber cartão, marcar gol ou outras.

Embora o foco da Luckbet seja o futebol, diversos outros esportes estão cobertos na plataforma

Apostas ao vivo

Falamos nos tópicos anteriores mais sobre apostas pré-jogo, mas também existe a chance de você criar palpites ao vivo. Dessa forma, é possível ter uma experiência imersiva acompanhando lance a lance que acontece no confronto em que está apostando.

Portanto, as odds são frequentemente atualizadas de acordo com os acontecimentos, como mudança climática, gols ou até mesmo substituições. Então, é possível que você adapte as escolhas em tempo real no momento em que a partida está acontecendo.

Da mesma forma que as odds variam exatamente quando algo ocorre no jogo, os mercados também podem mudar. Por conta dessa dinamicidade deste tipo de apostas ao vivo, muitos jogadores que preferem esta opção ao invés do pré-jogo.

Transmissão ao vivo

A transmissão ao vivo é um dos recursos que podem ser encontrados, possibilitando que assista à partida em tempo real. Vários esportes podem ser acompanhados nos streamings, como basquete, voleibol, futebol, tênis e muito mais.

As leis de direitos autorais acabam impedindo que competições de maior relevância sejam transmitidas nas plataformas de apostas online. No entanto, você ainda pode encontrar outros campeonatos. Fique atento às condições e regras da operadora para liberar a funcionalidade.

Cashout

Outro recurso, este sendo mais utilizado, disponível nas plataformas é o cashout, onde você pode encerrar a aposta com antecedência. É possível encontrar esta opção em vários mercados das principais modalidades esportivas, principalmente nas apostas ao vivo.

Entretanto, pode ser que você não consiga utilizar a funcionalidade em alguns eventos, a disponibilidade depende da operadora. Acesse o boletim de aposta e procure pelo símbolo que corresponde ao cashout para ver se é possível usar.

Caso não saiba como usar ou esteja com problemas para resgatar antes do evento acabar, consulte o suporte da casa. A equipe qualificada pode sanar suas dúvidas sobre este recurso, regras para disponibilidade, forma de calcular o valor do potencial retorno, e mais.

Jogos de cassino na Luckbet

Se você não se interessa por esportes e prefere o cassino com games na Luckbet, vamos mostrar as opções disponíveis. Assim, a casa apresenta possibilidade de apostas em slots, crash games, blackjack, jogos de mesa, roletas, game shows e mais.

Caso não saiba como funcionam o cassino e os games da Luckbet, apresentamos os mais buscados e a explicação. Abaixo, veja os títulos mais populares de desenvolvedoras renomadas do mercados de apostas:

Fortune Tiger

Muito conhecido no Brasil como jogo do tigrinho, o Fortune Tiger é um dos games da Luckbet mais populares. O depósito mínimo na plataforma é baixo e o valor inicial para apostar neste jogo também. Então, você pode testar com muito pouco e ver se vale a pena.

Verificamos as regras do jogo do tigrinho para fazer esta análise e existe a chance de obter 2.500x. No entanto, a probabilidade é bem baixa, com maiores chances de multiplicadores menores durante as apostas convencionais que você faça.

Mines

O Mines é considerado uma versão adaptada do clássico campo minado do Windows, porém, com estilo de jogar diferente. Então, você pode perceber que há similaridade com outros crash games, onde você deve parar antes do jogo acabar.

Assim, o objetivo principal é revelar as casas do tabuleiro e não pode achar a mina, pois encerra a rodada. É possível escolher quantas bombas são colocadas no campo, de 1 a 24, aumentando a quantidade de casas com multiplicadores.

O multiplicador da quantia apostada depende de quantas casas abertas sem minas você encontrou na rodada. O número de bombas equivale ao nível de dificuldade do game, permitindo então que controle a estratégia conforme desejado.

Como abrir uma conta na Luckbet: passo a passo

O processo de criação de uma conta da Luckbet no Brasil é simples, principalmente pela interface intuitiva do site. Em poucas etapas você pode realizar o cadastro na casa e começar a apostar em qualquer uma das categorias. Confira aqui um tutorial básico que preparamos:

1 - Primeiro, acesse o site pelo seu navegador preferido, como Chrome, Mozilla ou algum outro;

2 - Em seguida, toque no botão Registre-se que fica na parte de cima da tela;

3 - Agora, digite seu CPF, e-mail, telefone e também crie uma senha segura para evitar ser vítima de hackers;

4 - Informe o código que a plataforma enviou ao seu e-mail e toque em Registre-se para confirmar;

5 - Feito, o registro está pronto e é só fazer o login na Luckbet.

Destacamos que apenas usuários com 18 anos ou mais podem criar uma conta em casas de apostas no Brasil. Após o cadastro, realize a verificação de documentos, por exemplo, RG, CNH ou passaporte e também envie uma foto selfie.

Termos e condições para abrir uma conta na Luckbet

É muito importante que você leia e entenda os termos e condições da operadora e não apenas marcar a caixa. Portanto, destacamos que é ideal compreender o regulamento da casa de apostas antes de realmente criar uma conta e jogar.

Verificamos cada termos e condições que a plataforma possui para preparar esta análise completa. Abaixo, separamos alguns pontos importantes que o site exige dos apostadores:

Os T&C podem sofrer alterações e é necessário que você aceite para apostar na casa;

É obrigatório que o usuário tenha 18 anos ou mais para criar uma conta e apostar;

Os dados informados para realizar o cadastro, depósito ou saque devem ser verdadeiros e caso não sejam, a conta pode ser suspensa;

O perfil criado não pode ser transferido para outra pessoa e apenas você deve usá-lo.

Qual é o app da Luckbet?

Mesmo sem muita popularidade no mercado de apostas, a plataforma já conta com um aplicativo nativo disponível para Android. Logo, há como você realizar o download em seu dispositivo móvel para ter todas as funcionalidades que o aplicativo disponibiliza.

Baixar o APK é simples, acesse a versão mobile por um navegador e clique em Baixar no topo da página. Forneça permissão para instalação de fontes desconhecidas, pois o arquivo não veio da loja oficial e pode ser bloqueado.

Agora que o aplicativo foi instalado, é possível receber notificações personalizadas de escolhas preferidas e apostar de onde você estiver. Apesar disso, caso tenha um aparelho com o sistema iOS, não é possível fazer o download do arquivo e sua instalação.

A Luckbet disponibiliza uma plataforma móvel que se adapta bem às telas de smartphones e tablets

Luckbet para Android

Se o smartphone ou tablet em suas mãos tiver o sistema Android, há como baixar o aplicativo e jogar de qualquer lugar. Abaixo, confira o tutorial simples que preparamos para fazer o download do APK e instalar o app no seu dispositivo:

1 - Abra o seu navegador preferido, digite o URL do site e faça o login na Luckbet;

2 - Depois, observe a mensagem no canto de cima da página inicial e toque em Baixar;

3 - O APK será baixado e basta tocar no arquivo para instalar em seu dispositivo móvel;

4 - Toque em Instalar, se a liberação de fontes desconhecidas tiver sido feita, e conclua o procedimento.

Caso não queira baixar o APK e ocupar certo espaço no armazenamento, há como acessar o site pela versão mobile. Todas as funcionalidades e recursos estão disponíveis da mesma forma, porém, o acesso é feito pelo navegador e não há notificações personalizadas.

Luckbet para iOS

Em contraponto ao que dissemos no tópico anterior, não existe o aplicativo da casa de apostas para o sistema iOS. Neste sentido, você só consegue acessar o site por meio da versão mobile no seu navegador preferido.

Entretanto, existe uma chance de facilitar o acesso à casa de apostas, adicionando um atalho à tela inicial. Abaixo, apresentamos um passo a passo de como realizar esse processo de maneira simples:

1 - Abra algum navegador que tenha instalado, como Safari, Mozilla ou Chrome;

2 - Coloque o URL da página oficial da plataforma;

3 - Em seguida, toque na opção Compartilhar;

4 - Agora, toque em Adicionar à tela de início e Adicionar para confirmar;

5 - Feito, agora você tem um acesso mais rápido ao site.

Métodos de pagamento na Luckbet

Por conta do novo regulamento que está em vigência para bets, os meios de pagamento também tiveram mudanças drásticas. Dessa forma, métodos como boleto, cartão de crédito, criptomoedas e carteiras digitais foram proibidos por não serem transparentes e seguras.

Para seguir as normas rígidas impostas pelo governo federal, apenas cartão pré-pago, débito, TED e o Pix foram liberados. Apesar de tudo, apenas o último citado vem sendo usado pelas casas de apostas que podem operar no Brasil.

A forma de pagamento é rápida, segura e já está no cotidiano dos brasileiros, sendo a mais utilizada por todos. O valor mínimo possível para depositar é somente R$1 e para sacar, R$20. Não há exigências para solicitar retiradas e os depósitos são bem simples de fazer.

Para pedir o saque na operadora basta atingir a quantia mínima e solicitar no menu de pagamentos a retirada. Alguns sites pedem que o usuário aposte uma quantia de vezes o valor depositado para poder sacar.

Atendimento ao cliente da Luckbet

Como é de costume em várias casas de apostas online, o suporte da Luckbet é 100% em português. Assim, você pode entrar em contato para sanar sua dúvida ou resolver problema com chat ao vivo, e-mail ou telefone.

Quando entramos em contato com o atendimento ao cliente da plataforma, encontramos demora na resposta no bate-papo em tempo real. Entretanto, quando o agente respondeu, foi eficiente e atencioso para lidar com a situação que passamos da melhor forma.

Caso você queira detalhar mais o seu problema ou dúvida, a nossa indicação é que utilize o e-mail. Assim, é possível o envio de um texto maior, imagens especificando melhor a circunstância e documentos, caso necessário.

O telefone é o método menos utilizado pelos usuários, visto que o atendimento é por voz e não é possível descrever melhor a situação. De qualquer forma, esta é uma das opções do suporte da operadora em que você pode entrar em contato.

Além dos canais de comunicação padrão da casa, alguns apostadores acabam optando pelo Reclame Aqui para relatar as situações sofridas. Entretanto, a nota do site no fórum de reclamações é de 8,3/10, resolvendo 81.7% das reclamações recebidas.

Perguntas frequentes sobre a Luckbet

Antes de criar sua conta, confira respostas para dúvidas comuns sobre cadastro, depósitos, saques e funcionalidades da plataforma. Consulte abaixo as principais questões dos usuários:

A casa de apostas é legalizada no Brasil?

Sim, a plataforma está na lista do SIGAP, possui CNPJ cadastrado e endereço físico com a denominação social de LBBR Aposta de Quota Fixa limitada.

É possível usar o Pix para saques e depósitos?

Sim, o Pix é o único método disponível na casa de apostas para qualquer transação. O mínimo para depósito é R$1 e para saques, R$20.

Existe aplicativo da Luckbet?

Sim, o app da operadora está disponível para baixar nos dispositivos com sistema Android. Para pessoas que possuam aparelho com iOS, o acesso do conteúdo é pelo navegador na versão mobile.