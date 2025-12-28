Zâmbia x Marrocos – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Zâmbia x Marrocos. O confronto acontece nesta segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Prince Moulay Abdellah Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Zâmbia x Marrocos (29/12)

O prognóstico em Marrocos vencer o primeiro tempo se apoia na clara superioridade técnica e competitiva da seleção marroquina, que costuma assumir o controle das partidas desde os minutos iniciais. Com organização tática bem definida, intensidade na pressão pós-perda e maior qualidade individual, Marrocos tende a transformar posse de bola em volume ofensivo logo no início, especialmente em jogos decisivos de fase de grupos.

Além disso, o contexto favorece uma postura agressiva desde o apito inicial. Jogando em casa e embalado por uma longa sequência de invencibilidade, Marrocos tem mostrado maturidade para impor ritmo e resolver jogos cedo. A Zâmbia, por sua vez, atravessa um momento instável, apresenta dificuldades ofensivas e chega pressionada pelos resultados recentes, o que aumenta a chance de uma abordagem mais reativa no primeiro tempo.

Marrocos está invicto há 19 partidas , com 16 vitórias e três empates , evidenciando regularidade e domínio competitivo

, com , evidenciando regularidade e domínio competitivo A seleção marroquina é uma das mais fortes do continente e atua em casa , fator que potencializa a intensidade nos primeiros 45 minutos

, fator que potencializa a intensidade nos primeiros 45 minutos A Zâmbia não vence há seis jogos e segue sem vitória nesta CAN, com dois empates nas duas rodadas iniciais

Outros palpites para Zâmbia x Marrocos

Os três palpites convergem para um jogo de baixo ritmo e controle, sustentado por dados recentes das duas seleções. O mercado de menos de 2,5 gols se apoia no padrão ofensivo limitado da Zâmbia, que ficou abaixo dessa linha em sete de nove jogos, e também no perfil mais pragmático de Marrocos, com under em cinco de sete partidas. A combinação indica um confronto com poucas chances claras e maior valorização da posse.

O mesmo cenário se reflete nos mercados de escanteios e cartões. Zâmbia e Marrocos tiveram menos de 10,5 escanteios em quatro de cinco jogos, enquanto Marrocos manteve essa linha em todas as últimas seis, reforçando a tendência de poucas bolas alçadas e menor volume ofensivo lateral. Já no disciplinar, a Zâmbia ficou abaixo de 4,5 cartões nos seis últimos jogos, e Marrocos em oito de dez, indicando um duelo com baixa intensidade física e menor probabilidade de advertências.

Análise e Forma dos Times

Zâmbia - Momento e escalação

Apesar de ainda não ter vencido na competição, a Zâmbia segue viva na briga por classificação, especialmente na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados. A seleção soma dois pontos e ocupa a terceira posição do Grupo A, mantendo chances reais de avançar.

Em sua última partida, empatou sem gols com as Ilhas Comores, em atuação marcada por organização defensiva, mas com limitações claras na criação ofensiva.

Provável escalação da Zâmbia: Willard Mwanza; Mathews Banda, Dominic Chanda, Kings Kangwa e Owen Tembo; David Simukonda, Benson Sakala e Lubambo Musonda; Fashion Sakala, Patson Daka e Lameck Banda. Técnico: Moses Sichone.

Marrocos - Momento e escalação

O Marrocos lidera o Grupo A com quatro pontos e chega à última rodada dependendo apenas de si para confirmar a classificação. Na estreia, a seleção venceu as Ilhas Comores por 2 a 0, em atuação segura, com controle territorial e eficiência nas chegadas ao ataque.

Já na segunda rodada, empatou por 1 a 1 com Mali, em um jogo mais equilibrado, marcado por maior disputa física e menor fluidez ofensiva. Atuando em casa, Marrocos tende a assumir o protagonismo, ainda que sem se expor excessivamente.

Provável escalação de Marrocos: Yassine Bono; Noussair Mazraoui, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd e Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Brahim Díaz e Neil El Aynaoui; Azzedine Ounahi, Ismael Saibari e Ayoub Kaabi. Técnico: Hoalid Regragui.

Confronto direto e estatísticas de Zâmbia x Marrocos

O histórico recente entre Zâmbia e Marrocos para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Zâmbia x Marrocos

08/09/2025 – Zâmbia 0 x 2 Marrocos (Eliminatórias da Copa do Mundo)

14/08/2025 – Marrocos 3 x 1 Zâmbia (Copa Africana de Nações)

07/06/2024 – Marrocos 2 x 1 Zâmbia (Eliminatórias da Copa do Mundo)

24/01/2024 – Zâmbia 0 x 1 Marrocos (Copa Africana de Nações)

31/01/2021 – Marrocos 3 x 1 Zâmbia (Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Zâmbia x Marrocos

Marrocos venceu os últimos cinco confrontos diretos contra a Zâmbia A Zâmbia sofreu gol em seis jogos consecutivos diante do Marrocos Marrocos foi o primeiro a marcar em todos os cinco jogos contra a Zâmbia A seleção marroquina venceu o primeiro tempo em todos os últimos cinco duelos contra a Zâmbia Em quatro dos últimos cinco confrontos, o jogo terminou com menos de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Zâmbia x Marrocos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,83 1,93 Betano 1,82 1,90 Br4 1,84 1,92

Resumo dos palpites do Lance para Zâmbia x Marrocos

