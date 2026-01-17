Ypiranga x Internacional – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Ypiranga x Internacional pelo Campeonato Gaúcho
Confira os palpites e a análise detalhada para Ypiranga x Internacional, que acontece neste domingo (18/01). O encontro no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, será válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 18h (horário de Brasília).
Palpite do Lance! para Ypiranga x Internacional (18/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Campeonato Gaúcho já começou para o Internacional, e a equipe demonstrou desde cedo que entra na competição com ambição de título, construindo placares elásticos mesmo neste início de temporada, período em que o elenco ainda busca maior entrosamento. Diante desse cenário, o palpite aponta para um confronto contra o Canarinho com pelo menos três gols, projeção sustentada pelo histórico recente das equipes.
- Todos os últimos quatro jogos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols
- Sete dos últimos oito compromissos do Inter terminaram com pelo menos três gols
- As equipes somam média de 3,1 gols combinados por partida
Outros palpites para Ypiranga x Internacional
Espera-se um confronto com possibilidade de placar elástico e reação por parte do Verdão de Erechim, o que direciona a leitura para o mercado de ambos marcam. Cinco dos últimos seis jogos do Ypiranga terminaram com gols dos dois lados. Esse cenário também apareceu em três dos últimos cinco compromissos recentes do visitante, reforçando a expectativa de redes balançadas para ambas as equipes.
Ainda assim, o Colorado aparece com vantagem no confronto, sobretudo pela superioridade técnica em relação ao adversário. O Inter venceu três dos últimos quatro jogos disputados e, nos confrontos diretos, também levou a melhor em três dos últimos quatro encontros, o que sustenta o favoritismo para o resultado final.
Outro ponto relevante está no volume de jogo pelos lados do campo. O Internacional costuma explorar bem as laterais e conta com bons jogadores no jogo aéreo, o que se reflete na quantidade de escanteios. Nos confrontos diretos contra o Canarinho, o Inter registrou média de 6,8 escanteios por partida, enquanto o adversário ficou em 4,4.
Análise e Forma dos Times
Ypiranga - Momento e escalação
O Ypiranga empatou por 1 a 1 seus dois primeiros compromissos no Campeonato Gaúcho, diante do Guarany de Bagé e do Juventude. Mesmo sendo considerado uma equipe de nível intermediário, o time mostrou facilidade para marcar gols, abrindo o placar na maioria das partidas, mas voltou a apresentar fragilidades defensivas, sofrendo gols com frequência.
Para o próximo confronto, a equipe precisará corrigir esses problemas no setor defensivo ao enfrentar o Colorado, adversário da elite do futebol brasileiro. O time comandado pelo técnico Raul Cabral não contará com Estêvão por questões contratuais, e Lucas Ramos, ex-jogador do Inter, deve iniciar a partida.
Provável escalação do Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walace, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Dionísio e Lucas Ramos; Henrique, Felipe Ferreira e Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral
Internacional - Momento e escalação
O Inter venceu o Novo Hamburgo na partida de estreia do Campeonato Gaúcho e, na sequência, goleou o Monsoon por 4 a 0. O técnico Pezzolano destacou que a equipe ainda está em fase de assimilação, o que torna naturais algumas oscilações neste início de temporada.
Para o próximo compromisso, o time não tem desfalques confirmados e deve repetir a base que atuou nas partidas anteriores.
Provável escalação do Internacional: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Benjamin Arhin, Ronaldo e Allex; JoãoVictor, Gustavo Prado e João Bezerra. Técnico: Paulo Pezzolano
Confronto direto e estatísticas de Ypiranga e Internacional
O histórico recente entre Ypiranga e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Ypiranga e Internacional
- 27/01/2024 – Internacional 3 x 0 Ypiranga-RS – Campeonato Gaúcho
- 02/02/2023 – Internacional 3 x 0 Ypiranga-RS – Campeonato Gaúcho
- 05/02/2022 – Ypiranga-RS 3 x 1 Internacional – Campeonato Gaúcho
- 14/03/2021 – Internacional 4 x 2 Ypiranga-RS – Campeonato Gaúcho
- 01/02/2020 – Ypiranga-RS 0 x 0 Internacional – Campeonato Gaúcho
Estatísticas e curiosidades de Ypiranga x Internacional
- O Ypiranga passa boa parte do jogo no ataque, com média de 1,9 ataques por minuto, o que aumenta as possibilidades de gols
- O Inter costuma ameaçar o gol adversário com média de 14,3 finalizações por partida
- Em cinco dos últimos nove confrontos diretos entre as equipes houve ambos marcam
- O Inter somou 29 escanteios nas últimas cinco partidas, seis a mais do que o Ypiranga
- O Inter marcou mais escanteios em 70% de suas últimas dez partidas
Comparação de Odds para Ypiranga x Internacional
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa
|Mais de 2,5 Gols
|Menos de 2,5 Gols
Betsson
Superbet
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Ypiranga x Internacional
