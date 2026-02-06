menu hamburguer
Wolverhampton x Chelsea – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e as odds para Wolverhampton x Chelsea pelo Campeonato Inglês

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 06/02/2026
07:00
Confira os principais palpites para Wolverhampton x Chelsea pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2026. A partida acontece neste sábado, 7 de fevereiro, no Estádio Molineux, a partir das 12h (horário de Brasília).

Palpites para Wolverhampton x Chelsea (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite é para uma partida com pelo menos três gols ao longo dos 90 minutos. O Chelsea apresenta um saldo de gols bastante satisfatório, com 15 gols marcados, número superior ao do terceiro e do quarto colocados da tabela, que somam nove e oito, respectivamente. Além disso, o time visitante chega embalado, balançando as redes com frequência nas últimas partidas.

Do outro lado, o Wolverhampton também tem contribuído ofensivamente, marcando gols inclusive contra adversários tecnicamente superiores, o que reforça a expectativa de um confronto aberto e movimentado.

  1. Em oito das últimas nove vezes em que as equipes se enfrentaram, o placar superou a marca de três gols
  2. O Chelsea registrou mais de 2,5 gols no placar em quatro dos últimos cinco jogos
  3. O ataque do Chelsea é consistente, com média de 2,1 gols por partida

Outros palpites para Wolverhampton x Chelsea

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Chelsea entra como favorito para vencer, e o Wolverhampton tem sido um adversário recorrente para o time londrino. Os Blues venceram todos os últimos quatro confrontos diretos contra o mandante, o que indica clara superioridade técnica e ofensiva. Além disso, os Wolves atravessam uma fase negativa, com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas.

Ainda assim, a equipe costuma oferecer algum nível de resistência, o que torna o mercado de ambos marcam uma opção bastante interessante. Em confrontos diretos, as duas equipes balançaram as redes em cinco dos últimos seis jogos.

Por fim, confiamos que o Chelsea marcará mais escanteios do que o adversário. Esse prognóstico ganha força diante de um Wolverhampton que não costuma explorar tanto as laterais e, consequentemente, bate poucos cantos. O Chelsea, por sua vez, mantém um padrão ofensivo constante pelos lados do campo e marca muitos escanteios, com média de 6,3 cantos por jogo.

Análise e Forma dos Times

Wolverhampton - Momento e escalação

O Wolverhampton não vive uma fase positiva e ocupa a última colocação do Campeonato Inglês. A equipe soma 18 derrotas, cinco empates e apenas uma vitória, o que evidencia claras dificuldades, sobretudo no setor defensivo. Nas últimas cinco partidas, conseguiu uma goleada por 6 x 1 sobre o Shrewsbury Town, mas o resultado isolado não foi suficiente para elevar o nível de confiança ou mudar o cenário do clube na Premier League.

Para o confronto, o time chega com algumas dúvidas no elenco. Os zagueiros Ladislav Krejci e Toti Gomes seguem no departamento médico, porém foram vistos participando dos treinamentos e ainda podem ser liberados para atuar. Já Adam Armstrong continua como desfalque confirmado, em razão de uma pancada sofrida recentemente.

Provável escalação do Wolverhampton: José Sá; Santiago Bueno, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera; Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes e Rodrigo Gomes; Hwang Hee-Chan e Tolu Arokodare. Técnico: Rob Edwards

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea se encontra na quinta posição da tabela e, em caso de vitória, poderá assumir a quarta colocação do torneio, ocupando o lugar do Manchester United. A equipe perdeu o último jogo contra o Arsenal, mas antes disso venceu West Ham, Napoli, Crystal Palace e Pafos, demonstrando bom desempenho recente.

O time comandado por Liam Rosenior ainda tem algumas dúvidas para a partida. O lateral Reece James e o ponta Jamie Gittens seguem como incógnitas e não têm presença garantida. Já os desfalques confirmados são Tosin Adarabioyo e Roméo Lavia, ambos fora por questões físicas.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Jorrel Hato, Benoit Badiashile, Benoit Badiashile e Malo Gusto; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Confronto direto e estatísticas de Wolverhampton e Chelsea

O histórico recente entre Wolverhampton e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Wolverhampton e Chelsea

  1. 08/11/2025 – Chelsea 3 x 0 Wolves – (Campeonato Inglês)
  2. 29/10/2025 – Wolves 3 x 4 Chelsea – (Copa da Liga Inglesa)
  3. 20/01/2025 – Chelsea 3 x 1 Wolves – (Campeonato Inglês)
  4. 25/08/2024 – Wolves 2 x 6 Chelsea – (Campeonato Inglês)
  5. 04/02/2024 – Chelsea 2 x 4 Wolves – (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de Wolverhampton e Chelsea

  1. O Chelsea finaliza com frequência, registrando média de 13,8 chutes por partida
  2. Em seus compromissos recentes, o Chelsea venceu cinco dos últimos seis jogos
  3. O Chelsea marcou e também sofreu gols em três dos últimos quatro confrontos disputados
  4. A equipe costuma iniciar o volume ofensivo cedo e marcou o primeiro escanteio em 70% dos últimos dez jogos
  5. Nas últimas cinco partidas, o Chelsea cobrou 35 escanteios, enquanto o Wolverhampton registrou apenas 30 tiros de canto no mesmo período

Comparação de Odds para Wolverhampton x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam na partida:

CasaMais de 2,5 GolsMenos de 2,5 Gols

Betsson

1,67

2,20

Superbet

1,71

2,15

Bet365

1,72

2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Wolverhampton x Chelsea

  1. Mais de 2,5 Gols (1,72 na Bet365)
  2. Chelsea vence (1,68 na Betsson)
  3. Ambos marcam (1,65 na Betsson)
  4. Chelsea marca mais escanteios (1,56 na Superbet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

