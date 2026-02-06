Wolverhampton x Chelsea – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites para Wolverhampton x Chelsea pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2026. A partida acontece neste sábado, 7 de fevereiro, no Estádio Molineux, a partir das 12h (horário de Brasília).

Palpites para Wolverhampton x Chelsea (07/02/2026)

O principal palpite é para uma partida com pelo menos três gols ao longo dos 90 minutos. O Chelsea apresenta um saldo de gols bastante satisfatório, com 15 gols marcados, número superior ao do terceiro e do quarto colocados da tabela, que somam nove e oito, respectivamente. Além disso, o time visitante chega embalado, balançando as redes com frequência nas últimas partidas.

Do outro lado, o Wolverhampton também tem contribuído ofensivamente, marcando gols inclusive contra adversários tecnicamente superiores, o que reforça a expectativa de um confronto aberto e movimentado.

Em oito das últimas nove vezes em que as equipes se enfrentaram, o placar superou a marca de três gols O Chelsea registrou mais de 2,5 gols no placar em quatro dos últimos cinco jogos O ataque do Chelsea é consistente, com média de 2,1 gols por partida

Outros palpites para Wolverhampton x Chelsea

O Chelsea entra como favorito para vencer, e o Wolverhampton tem sido um adversário recorrente para o time londrino. Os Blues venceram todos os últimos quatro confrontos diretos contra o mandante, o que indica clara superioridade técnica e ofensiva. Além disso, os Wolves atravessam uma fase negativa, com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas.

Ainda assim, a equipe costuma oferecer algum nível de resistência, o que torna o mercado de ambos marcam uma opção bastante interessante. Em confrontos diretos, as duas equipes balançaram as redes em cinco dos últimos seis jogos.

Por fim, confiamos que o Chelsea marcará mais escanteios do que o adversário. Esse prognóstico ganha força diante de um Wolverhampton que não costuma explorar tanto as laterais e, consequentemente, bate poucos cantos. O Chelsea, por sua vez, mantém um padrão ofensivo constante pelos lados do campo e marca muitos escanteios, com média de 6,3 cantos por jogo.

Análise e Forma dos Times

Wolverhampton - Momento e escalação

O Wolverhampton não vive uma fase positiva e ocupa a última colocação do Campeonato Inglês. A equipe soma 18 derrotas, cinco empates e apenas uma vitória, o que evidencia claras dificuldades, sobretudo no setor defensivo. Nas últimas cinco partidas, conseguiu uma goleada por 6 x 1 sobre o Shrewsbury Town, mas o resultado isolado não foi suficiente para elevar o nível de confiança ou mudar o cenário do clube na Premier League.

Para o confronto, o time chega com algumas dúvidas no elenco. Os zagueiros Ladislav Krejci e Toti Gomes seguem no departamento médico, porém foram vistos participando dos treinamentos e ainda podem ser liberados para atuar. Já Adam Armstrong continua como desfalque confirmado, em razão de uma pancada sofrida recentemente.

Provável escalação do Wolverhampton: José Sá; Santiago Bueno, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera; Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes e Rodrigo Gomes; Hwang Hee-Chan e Tolu Arokodare. Técnico: Rob Edwards

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea se encontra na quinta posição da tabela e, em caso de vitória, poderá assumir a quarta colocação do torneio, ocupando o lugar do Manchester United. A equipe perdeu o último jogo contra o Arsenal, mas antes disso venceu West Ham, Napoli, Crystal Palace e Pafos, demonstrando bom desempenho recente.

O time comandado por Liam Rosenior ainda tem algumas dúvidas para a partida. O lateral Reece James e o ponta Jamie Gittens seguem como incógnitas e não têm presença garantida. Já os desfalques confirmados são Tosin Adarabioyo e Roméo Lavia, ambos fora por questões físicas.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Jorrel Hato, Benoit Badiashile, Benoit Badiashile e Malo Gusto; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior

Confronto direto e estatísticas de Wolverhampton e Chelsea

O histórico recente entre Wolverhampton e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Wolverhampton e Chelsea

08/11/2025 – Chelsea 3 x 0 Wolves – (Campeonato Inglês) 29/10/2025 – Wolves 3 x 4 Chelsea – (Copa da Liga Inglesa) 20/01/2025 – Chelsea 3 x 1 Wolves – (Campeonato Inglês) 25/08/2024 – Wolves 2 x 6 Chelsea – (Campeonato Inglês) 04/02/2024 – Chelsea 2 x 4 Wolves – (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de Wolverhampton e Chelsea

O Chelsea finaliza com frequência, registrando média de 13,8 chutes por partida Em seus compromissos recentes, o Chelsea venceu cinco dos últimos seis jogos O Chelsea marcou e também sofreu gols em três dos últimos quatro confrontos disputados A equipe costuma iniciar o volume ofensivo cedo e marcou o primeiro escanteio em 70% dos últimos dez jogos Nas últimas cinco partidas, o Chelsea cobrou 35 escanteios, enquanto o Wolverhampton registrou apenas 30 tiros de canto no mesmo período

Comparação de Odds para Wolverhampton x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam na partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,67 2,20 Superbet 1,71 2,15 Bet365 1,72 2,10

Resumo dos palpites do Lance! para Wolverhampton x Chelsea

Mais de 2,5 Gols (1,72 na Bet365) Chelsea vence (1,68 na Betsson) Ambos marcam (1,65 na Betsson) Chelsea marca mais escanteios (1,56 na Superbet)

