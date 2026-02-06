Confira os principais palpites e a análise completa para Manchester United x Tottenham pela Premier League. O duelo será disputado neste sábado (07/02), no Estádio de Old Trafford, pela 25ª rodada da competição. A bola rola no Teatro dos Sonhos às 9h30 (horário de Brasília). Além dos mercados, veja aqui no Lance! as principais informações dos times para o jogo.

Palpite do Lance! para Manchester United x Tottenham (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A chegada de Michael Carrick aumentou a confiança do elenco do Manchester United no recorte recente. As três atuações sob o seu comando - principalmente contra Arsenal e Manchester City - mostraram um time mais intenso em relação ao seu antecessor. Das três vitórias, duas tiveram um combinado acima de 2,5 gols. A equipe, porém, ainda sofre com a exposição do sistema defensivo, que passou apenas três jogos sem ser vazado na liga.

O Tottenham chegou em um estágio da temporada onde as lesões vêm prejudicando o desempenho coletivo. O time sofre com muitos jogadores no departamento médico, principalmente os da espinhal dorsal da equipe titular. São cinco derrotas nos últimos 12 jogos, com sete totais terminando acima de 2,5 tentos. Pelo momentos opostos, apostamos no favoritismo dos mandantes.

Quatro dos últimos cinco jogos do Manchester United terminaram com mais de 2,5 gols O Tottenham marcou em média 1,4 gols por jogo nas últimas dez atuações O United sofreu 16 tentos nas últimas dez partidas feitas

Outros palpites para Manchester United x Tottenham

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Manchester United chegou a marcar dois gols em sete dos últimos 13 jogos feitos na temporada. Em todos, o ataque vermelho foi o primeiro a marcar duas vezes no campo. Os Spurs têm 33 gols sofridos em 24 partidas. Nas últimas dez atuações como visitante, a equipe sofreu mais de 1,5 vez em sete. O estilo mais intenso em casa deve favorecer os Red Devils a vencerem a corrida pelo segundo tento.

Matheus Cunha tem cinco gols marcados nos últimos dez compromissos do United. Nesse mesmo recorte, o atacante acertou 16 chutes no alvo, com média de 1,5 de média. O brasileiro teve pelo menos um acerto em sete partidas. Sua característica de jogo favorece a bola passa pelos seus pés, favorecendo a aposta.

Por fim, o segundo tempo deve ser favorecido para mais de 1,5 tentos. 25 dos 44 gols feitos pelo United na liga foram nos 45 minutos finais. Os últimos seis jogos terminaram com o mercado proposto. Oito dos 14 tentos dos Spurs foram na etapa final. Logo, o cenário do jogo é para um período aberto de chances, com duas bolas nas redes no período.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

A troca no comando técnico no Manchester United trouxe um novo rumo dentro da Premier League. Desde a chegada de Michael Carrick, o time engatou uma sequência de três vitórias na competição. Duas delas foram contra Arsenal e Manchester City, respectivamente líder e vice. Já o último triunfo veio diante do Fulham, em Old Trafford, pelo placar de 3 a 2. Após chegar a sofrer um empate aos 91 minutos, Benjamin Sesko garantiu o resultado no último lance da partida.

Os três pontos colocaram a equipe de Manchester na quarta colocação da tabela, brigando por vaga na próxima Champions League. Carrick teve novamente uma semana inteira de trabalhos, preparando o time para o duelo contra os Spurs. Sem novos desfalques - apenas de Light, Mount e Dorgu no departamento médico - deve repetir a formação do último jogo.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes; Amad Diallo, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Tottenham - Momento e escalação

Foi com emoção que o Tottenham conseguiu arrancar um empate do Manchester City na última rodada da competição. Após sair perdendo por 2 a 0, ainda no primeiro tempo, Dominic Solanke apareceu duas vezes para marcar os gols dos Spurs no jogo. O resultado, com muito drama, ainda não satisfaz a situação da equipe na liga. Isso porque ampliou para seis jogos sem vitória dentro do Campeonato Inglês.

A equipe abre a 25ª rodada apenas na 14ª posição, repetindo o desempenho ruim da última temporada. O momento passa muito pelo departamento médico cheio. No momento, nove jogadores do time principal - incluindo vários titulares - estão com problemas de lesões. Com elenco enxuto, Thomas Frank tenta surpreender em Old Trafford.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e João Palhinha; Archie Gray, Conor Gallagher, Yves Bissouma e Udogie; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United e Tottenham

O histórico recente entre Manchester United e Tottenham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester United e Tottenham

08/11/2025 - Tottenham 2 x 2 Manchester United - (Premier League)

21/05/2025 – Tottenham 1 x 0 Manchester United – (Liga Europa)

16/02/2025 – Tottenham 1 x 0 Manchester United – (Premier League)

19/12/2024 – Tottenham 4 x 3 Manchester United – (Copa da Liga Inglesa)

29/09/2024 – Manchester United 0 x 3 Tottenham – (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Tottenham

O Tottenham está há oito confrontos diretos sem perder para o Manchester United, com cinco vitórias e três empates O Manchester United tem 66% de aproveitamento nos jogos contra o Tottenham no Old Trafford Os Spurs marcaram em média 1,33 gols na história dos confrontos Seis dos últimos sete jogos do United terminaram com o mercado de ambos marcam Nove dos últimos dez jogos dos Spurs terminaram com menos 10,5 escanteios combinados

Comparação de Odds para Manchester United x Tottenham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambos marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,32 Betano 1,62 2,20 Bet365 1,57 2,25

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester United x Tottenham

Manchester United vence e mais de 2,5 gols (2,23 na Betsson) Corrida até o 2º gol: Manchester United (1,74 na Betsson) Um ou mais chutes no gol de Matheus Cunha (1,88 na Betano) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,72 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.