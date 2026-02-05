Confira os principais palpites para Al-Nassr x Al-Ittihad pela 21ª rodada do Campeonato Saudita 2026. A partida acontece nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, no Al Awal Park, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Al-Nassr x Al-Ittihad - Palpites, análise e odds (06/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite aponta para uma partida com pelo menos quatro gols, cenário bastante plausível diante do alto nível ofensivo das equipes. O Al-Nassr ostenta o maior saldo de gols do campeonato, com 31 gols marcados, superando inclusive o Al-Hilal, líder da competição, que soma 29. Esse desempenho reforça a tendência de jogos abertos e com muitas finalizações, característica recorrente no Campeonato Saudita.

Além disso, o Al-Ittihad também tem balançado as redes com frequência nos compromissos recentes e tende a contribuir diretamente para um placar mais elástico. Com ataques constantes e equipes que priorizam a ofensiva, o confronto reúne todos os elementos para superar a linha de 3,5 gols, especialmente em um contexto de duelo entre clubes de alto nível técnico e ofensivo.

O Al-Nassr marcou pelo menos três gols nas últimas oito partidas O Al-Nassr marcou dez gols nas últimas cinco partidas Em confrontos diretos, as duas equipes registram média de 3,5 gols combinados nas últimas dez partidas

Outros palpites para Al-Nassr x Al-Ittihad

O Al-Nassr entra em campo como favorito para o confronto. A equipe ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita, enquanto o Al-Ittihad aparece apenas na sexta colocação. O mandante vive bom momento, está invicto há cinco jogos e, atuando em casa, não perdeu em quatro dos últimos cinco compromissos disputados. Esse cenário reforça o favoritismo e a expectativa de controle da partida desde os minutos iniciais.

A possibilidade de um placar elástico se complementa com o mercado de ambos marcam. O Al-Ittihad possui ataque ativo e costuma criar boas oportunidades, figurando entre as equipes mais propensas a balançar as redes. Esse padrão também aparece nos confrontos diretos, já que em seis dos últimos sete encontros as duas equipes marcaram. Além disso, o Al-Ittihad marcou e sofreu gols em três das últimas quatro partidas.

Por fim, o Al-Nassr surge novamente como forte candidato a abrir o placar. A equipe marcou o primeiro gol em todos os últimos seis jogos disputados. Esse comportamento também se repete diante do Al-Ittihad, já que o Al-Nassr saiu na frente em três dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes.

Análise e Forma dos Times

Al-Nassr - Momento e escalação

O Al-Nassr ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita e vive um momento bastante positivo. Na última rodada, venceu o Al-Riyadh por 1 x 0 e, antes disso, construiu uma sequência sólida de resultados, superando o Al-Kholood por 3 x 0, o Al-Taawoun por 2 x 1, o Damac por 2 x 1 e o Al-Shabab por 3 x 2. O desempenho recente reforça a consistência ofensiva da equipe ao longo da competição.

Com esse cenário, o Al-Nassr surge como o principal candidato à vitória no confronto. A única dúvida fica por conta de Sami Al-Najei, que sentiu um desconforto no joelho na partida anterior e ainda não tem presença confirmada para o jogo.

Provável escalação do Al-Nassr: Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez e Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan e Sadio Mane; João Félix e Abdulrahman Ghareeb. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Ittihad - Momento e escalação

O Al-Ittihad ocupa a sexta posição do Campeonato Saudita, com 34 pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Al-Najma SC por 1 x 0, enquanto no compromisso anterior ficou no empate em 2 x 2 diante do Al-Fateh. Apesar de apresentar boas atuações recentes, o time costuma encontrar dificuldades quando enfrenta adversários de nível mais elevado, como o próprio Al-Nassr.

Para o confronto, o técnico Sérgio Conceição terá desfalques importantes. Saad Al Mousa e Faisal Al-Ghamdi estão fora da partida. Já o ponta Abdulrahman Al-Oboud é dúvida, após sentir uma lesão muscular, e ainda não tem presença confirmada para o jogo.

Provável escalação do Al-Ittihad: Predrag Rajković; Mario Mitaj, Hasan Kadesh, Danilo Pereira e Muhannad Shanqeeti; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Hamed Al Ghamdi; Roger Fernandes, Houssem Aouar e Moussa Diaby. Técnico: Sérgio Conceição

Confronto direto e estatísticas de Al-Nassr e Al-Ittihad

O histórico recente entre Al-Nassr e Al-Ittihad é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Al-Nassr e Al-Ittihad

28/10/2025 – Al-Nassr 1 x 2 Al-Ittihad – (Copa do Rei da Arábia Saudita)

26/09/2025 – Al-Ittihad 0 x 2 Al-Nassr – (Campeonato Saudita)

19/08/2025 – Al-Nassr 2 x 1 Al-Ittihad – (Supercopa da Arábia Saudita)

07/05/2025 – Al-Nassr 2 x 3 Al-Ittihad – (Campeonato Saudita)

06/12/2024 – Al-Ittihad 2 x 1 Al-Nassr – (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Nassr e Al-Ittihad

O Al-Nassr cria alto volume de finalizações, com média de 10,3 tentativas por jogo As duas equipes atacam com frequência: o Al-Nassr registra média de 68 ataques perigosos por partida, enquanto o Al-Ittihad mantém ritmo ofensivo de 2,1 ataques por minuto, o que eleva a probabilidade do mercado de ambos marcam O Al-Nassr concentra maior número de gols marcados entre os minutos 31 e 45 O Al-Ittihad sofre mais gols no intervalo entre os minutos 46 e 60 O Al-Nassr apresenta alto volume ofensivo, com média de 2 ataques por minuto

Comparação de Odds para Al-Nassr x Al-Ittihad

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,50 2,42 Betano 1,53 2,40 Bet365 1,53 2,37

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Nassr x Al-Ittihad

Mais de 3,5 Gols (2,08 na Betsson) Al Nassr vence (1,64 na Superbet) Ambos marcam (1,53 na Bet365) Al-Nassr marca o 1º gol (1,50 na Betsson)

