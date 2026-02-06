menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbssites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ pelo Campeonato Carioca

Pedro Prado
Goiânia (GO)
Dia 06/02/2026
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste sábado, 07 de fevereiro, às 21h00 (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

O Flamengo e o Sampaio Corrêa-RJ chegam para esta última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca ainda com chances de classificação à próxima fase. Ambas as equipes precisam vencer e ainda dependem de combinações de resultados, cenário que promete um confronto bastante disputado e com oportunidades para os dois lados.

O Flamengo atravessa um início de temporada complicado, sofrendo gols em sete dos oito jogos disputados até aqui, evidenciando uma fragilidade defensiva bem diferente do padrão apresentado no ano passado — fator que aumenta ainda mais a pressão para este duelo decisivo. Do outro lado, o Sampaio Corrêa-RJ conseguiu balançar as redes em todas as partidas da temporada, mostrando bom aproveitamento ofensivo.

Diante desse contexto, o palpite para gols para ambas as equipes surge como uma opção bastante válida para o confronto.

  1. O Flamengo sofreu gols em sete dos oito jogos desse início de temporada
  2. Em seis dos últimos sete jogos do Sampaio Corrêa-RJ tivemos ambas as equipes marcando
  3. O Sampaio Corrêa-RJ marcou gols em todas as partidas de 2026 até aqui

Outros palpites para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

O palpite para mais de 3,5 gols no confronto entre o Flamengo e o Sampaio Corrêa-RJ pode parecer ousado à primeira vista, mas se mostra bastante coerente com o contexto da partida. Além da necessidade de vitória, o Flamengo ainda precisa reduzir o saldo de gols e torcer por outros resultados para seguir sonhando com a classificação no Campeonato Carioca, o que deve gerar uma postura extremamente ofensiva.

Nas últimas dez partidas das equipes, as médias de gols totais foram de 2,3 e 2,5, respectivamente, números que indicam potencial para um confronto mais aberto e com bom volume ofensivo, sustentando o prognóstico de placar elevado.

Outro ponto importante é o padrão recente das partidas do Flamengo. Nos últimos dez jogos, 77% dos gols marcados pelo Rubro-Negro aconteceram no segundo tempo, além de 56% dos gols sofridos também ocorrerem na etapa final. Esses dados mostram um claro perfil de jogos mais movimentados após o intervalo, o que reforça o palpite para uma segunda metade mais intensa neste duelo decisivo.

Por fim, o mercado de escanteios também aparece com grande valor. O Flamengo registra média de 8,0 escanteios por partida neste início de estadual, demonstrando alta pressão ofensiva, enquanto o Sampaio Corrêa-RJ mantém média de 7,0 tiros de canto por jogo. Com esse volume elevado de ações ofensivas dos dois lados, o palpite para mais de 10,5 escanteios se fortalece para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo chega bastante pressionado para o confronto diante do Sampaio Corrêa-RJ já neste início de temporada. Com apenas uma vitória em oito partidas disputadas em 2026, o Rubro-Negro entra em clima de tudo ou nada na última rodada do Campeonato Carioca.

Além de precisar vencer, a equipe ainda depende de uma combinação de resultados para garantir vaga na próxima fase da competição. No compromisso mais recente, o Flamengo buscou o empate em 1 a 1 diante do Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, após sair atrás no placar.

Filipe Luis terá a disposição praticamente força máxima para o próximo confronto, com exceção de Saúl em recuperação de cirurgia, além de Danilo e Luiz Araújo como dúvidas. Porém, deve promover várias mudanças no elenco que vai a campo.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Sampaio Corrêa-RJ - Momento e escalação

Já o Sampaio Corrêa-RJ chega para este último compromisso da primeira fase do Campeonato Carioca ainda com chances de classificação. Ocupando a quinta colocação de seu grupo, a equipe está a apenas um ponto do Vasco e, assim como o adversário direto, precisa vencer e torcer por combinações de resultados para terminar entre os quatro primeiros do grupo que avançam à próxima fase.

Na temporada, o Sampaio Corrêa-RJ soma duas vitórias, um empate e duas derrotas, vindo do empate em 1 a 1 contra o Boavista na rodada mais recente do estadual.

Provável escalação do Sampaio Corrêa-RJ: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio, Rodrigo Andrade e Luan Gama; Matheus Iacovelli. Técnico: Antônio Carlos Roy.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

O histórico recente entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

  • 30/01/2025 - Flamengo 2 x 0 Sampaio Corrêa-RJ - (Campeonato Carioca)
  • 31/01/2024 - Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

  1. Em todas as competições foram disputados dois jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Flamengo
  2. O Flamengo sofreu gols em sete dos oito jogos da temporada até o momento
  3. O Rubro-Negro registra média de 2,3 gols totais em suas últimas dez partidas
  4. 77% dos gols marcados pelo Flamengo nos últimos dez jogos foram no segundo tempo
  5. As equipes registram médias de 8,0 e 7,0 escanteios no campeonato

Comparação de Odds para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de ApostasFlamengoEmpateSampaio Corrêa-RJ

Betsson

1,05

9,40

42,00

Betano

1,07

8,50

37,00

Br4bet

1,05

9,50

61,00

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

  1. Ambas as equipes marcam (3,80 na Betsson)
  2. Mais de 3,5 gols (2,08 na Betsson)
  3. Segundo tempo mais produtivo (1,90 na Betano)
  4. Mais de 9,5 escanteios (1,83 na Br4bet)

