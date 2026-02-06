O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste sábado, 07 de fevereiro, às 21h00 (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ (07/02/2026)

O Flamengo e o Sampaio Corrêa-RJ chegam para esta última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca ainda com chances de classificação à próxima fase. Ambas as equipes precisam vencer e ainda dependem de combinações de resultados, cenário que promete um confronto bastante disputado e com oportunidades para os dois lados.

O Flamengo atravessa um início de temporada complicado, sofrendo gols em sete dos oito jogos disputados até aqui, evidenciando uma fragilidade defensiva bem diferente do padrão apresentado no ano passado — fator que aumenta ainda mais a pressão para este duelo decisivo. Do outro lado, o Sampaio Corrêa-RJ conseguiu balançar as redes em todas as partidas da temporada, mostrando bom aproveitamento ofensivo.

Diante desse contexto, o palpite para gols para ambas as equipes surge como uma opção bastante válida para o confronto.

O Flamengo sofreu gols em sete dos oito jogos desse início de temporada Em seis dos últimos sete jogos do Sampaio Corrêa-RJ tivemos ambas as equipes marcando O Sampaio Corrêa-RJ marcou gols em todas as partidas de 2026 até aqui

Outros palpites para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

O palpite para mais de 3,5 gols no confronto entre o Flamengo e o Sampaio Corrêa-RJ pode parecer ousado à primeira vista, mas se mostra bastante coerente com o contexto da partida. Além da necessidade de vitória, o Flamengo ainda precisa reduzir o saldo de gols e torcer por outros resultados para seguir sonhando com a classificação no Campeonato Carioca, o que deve gerar uma postura extremamente ofensiva.

Nas últimas dez partidas das equipes, as médias de gols totais foram de 2,3 e 2,5, respectivamente, números que indicam potencial para um confronto mais aberto e com bom volume ofensivo, sustentando o prognóstico de placar elevado.

Outro ponto importante é o padrão recente das partidas do Flamengo. Nos últimos dez jogos, 77% dos gols marcados pelo Rubro-Negro aconteceram no segundo tempo, além de 56% dos gols sofridos também ocorrerem na etapa final. Esses dados mostram um claro perfil de jogos mais movimentados após o intervalo, o que reforça o palpite para uma segunda metade mais intensa neste duelo decisivo.

Por fim, o mercado de escanteios também aparece com grande valor. O Flamengo registra média de 8,0 escanteios por partida neste início de estadual, demonstrando alta pressão ofensiva, enquanto o Sampaio Corrêa-RJ mantém média de 7,0 tiros de canto por jogo. Com esse volume elevado de ações ofensivas dos dois lados, o palpite para mais de 10,5 escanteios se fortalece para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo chega bastante pressionado para o confronto diante do Sampaio Corrêa-RJ já neste início de temporada. Com apenas uma vitória em oito partidas disputadas em 2026, o Rubro-Negro entra em clima de tudo ou nada na última rodada do Campeonato Carioca.

Além de precisar vencer, a equipe ainda depende de uma combinação de resultados para garantir vaga na próxima fase da competição. No compromisso mais recente, o Flamengo buscou o empate em 1 a 1 diante do Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, após sair atrás no placar.

Filipe Luis terá a disposição praticamente força máxima para o próximo confronto, com exceção de Saúl em recuperação de cirurgia, além de Danilo e Luiz Araújo como dúvidas. Porém, deve promover várias mudanças no elenco que vai a campo.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Sampaio Corrêa-RJ - Momento e escalação

Já o Sampaio Corrêa-RJ chega para este último compromisso da primeira fase do Campeonato Carioca ainda com chances de classificação. Ocupando a quinta colocação de seu grupo, a equipe está a apenas um ponto do Vasco e, assim como o adversário direto, precisa vencer e torcer por combinações de resultados para terminar entre os quatro primeiros do grupo que avançam à próxima fase.

Na temporada, o Sampaio Corrêa-RJ soma duas vitórias, um empate e duas derrotas, vindo do empate em 1 a 1 contra o Boavista na rodada mais recente do estadual.

Provável escalação do Sampaio Corrêa-RJ: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio, Rodrigo Andrade e Luan Gama; Matheus Iacovelli. Técnico: Antônio Carlos Roy.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

O histórico recente entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

30/01/2025 - Flamengo 2 x 0 Sampaio Corrêa-RJ - (Campeonato Carioca)

31/01/2024 - Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

Em todas as competições foram disputados dois jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Flamengo O Flamengo sofreu gols em sete dos oito jogos da temporada até o momento O Rubro-Negro registra média de 2,3 gols totais em suas últimas dez partidas 77% dos gols marcados pelo Flamengo nos últimos dez jogos foram no segundo tempo As equipes registram médias de 8,0 e 7,0 escanteios no campeonato

Comparação de Odds para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

