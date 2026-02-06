Confira os principais palpites para Barcelona x Mallorca pela 23ª rodada da La Liga. A partida será disputada neste sábado, 7 de fevereiro, no Spotify Camp Nou, a partir das 12h15 (horário de Brasília). Os Culés querem seguir na ponta do campeonato, enquanto os visitantes buscam se afastar da briga contra o descenso.

Palpite do Lance! para Barcelona x Mallorca (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Barcelona se apega ao histórico do duelo e ao momento recente para buscar uma vitória no Camp Nou neste sábado. Foram 16 vitórias nos últimos 17 jogos, sendo nove com o mercado de ambos marcam. O estilo de linhas alta vem sofrendo com ataques com muitas transições em velocidade. Essa postura deve ser adotada pelo time do Mallorca.

Os visitantes balançaram as redes em seis das oito partidas recentes. Nesta La Liga, a média de gols marcados por jogo é de 1,3, com 28 bolas nas redes em 24 rodadas. A expectativa de um confronto mais aberto - com domínio dos mandantes - favorece a aposta nesse mercado.

Sete das últimas dez vitórias dos Culés no Camp Nou foram com o mercado de ambos marcam

Quatro dos sete duelos recentes do Mallorca como visitante terminaram com os dois lados marcando

O Barça opta por marcar com uma linha muito alta, tendo em média 4,5 impedimentos dos seus adversários

Outros palpites para Barcelona x Mallorca

Nos últimos três jogos no Camp Nou, o Barcelona teve um total de dez ou mais escanteios cobrados. Encarar defesas mais recuadas força um jogo muito lateral e de profundidade, aumentando esse número dos Culés. Em média, a equipe teve 7,3 cobranças em médias nas últimas dez partidas. O Mallorca deve apostar em um duelo de transições e bola longa, com muitos tiros de canto combinados.

Lamine Yamal marcou cinco gols nas últimas nove partidas em que esteve em campo. O atacante - que tem o drible como característica - sempre é cotado a marcar muito em função de um estilo mais agressivo. O refino técnico e a capacidade de finalização deve favorecer uma aposta para o atacante marcar. Além disso, os estilos dos times traz a expectativa para mais de 2,5 gols combinados. Esse último mercado se repetiu nos últimos cinco jogos dos visitantes na temporada.

Por fim, o Barça deve criar bastante volume ofensivo atuando em casa. A média de chutes certos em La Liga é de 7,5 por jogo. Diante de um adversário mais defensivo - média de 43,5% de posse - as chances do time da casa acertas oito chutes no gol são altas.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona espantou uma possível zebra na Copa do Rei e eliminou o Albacete na última terça-feira (3). A vitória por 2 a 1 teve como destaque o atacante Lamine Yamal, responsável pelo primeiro gol do time no jogo. Além dele, o zagueiro Ronald Araújo também marcou para os Culés. A equipe se classificou às semifinais e ainda sonham em conquistar o troféu eliminatório.

A equipe volta o foco para a La Liga, onde na última rodada bateu o Elche pelo placar de 3 a 1. A equipe tenta manter a invencibilidade como mandante para seguir na frente do Real Madrid. A principal dúvida é a presença de Raphinha, que deixou o último jogo do campeonato e ainda não se sabe sua condição. Caso não seja titular, Rashford deve iniciar no lado esquerdo.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; João Cancelo, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; De Jong, Fermín López (Marc Bernal) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford (Raphinha) e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick.

Mallorca - Momento e escalação

O Mallorca conseguiu um belo triunfo no confronto direto contra o rebaixamento diante do Sevilla. A equipe venceu o duelo por 4 a 1, deixando a zona de rebaixamento. O time saltou da 18ª posição para o 14º lugar, com 24 pontos. A chuva de gols dos Bermellones teve como marcadores Vedat Muriqi, Samú Costa, Sergi Darder e Pablo Torre.

Após a boa atuação diante do Sevilla, Jagoba Arrasate pode repetir a formação titular neste sábado. A principal dúvida é uma possível entrada de um terceiro defensor, reforçando a linha de marcação. O treinador terá duas baixas na partida, já que Marash Kambulla e Takuma Asano estão no departamento médico.

Provável escalação do Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, David López, Martin Valjent e Johan Mojica; Samú Costa e Omar Mascarell; Takuma Asano, Sergi Darder e Jan Virgili; Vedat Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate.

Confronto direto e estatísticas de Barcelona e Mallorca

O histórico recente entre Barcelona e Mallorca é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona e Mallorca

16/08/2025 - Mallorca 0 x 3 Barcelona - (La Liga)

22/04/2025 - Barcelona 1 x 0 Mallorca - (La Liga)

03/12/2024 - Mallorca 1 x 5 Barcelona - (La Liga)

08/03/2024 - Barcelona 1 x 0 Mallorca - (La Liga)

26/09/2023 - Mallorca 2 x 2 Barcelona - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Mallorca

O Barcelona está há 19 jogos sem perder do Mallorca, sendo que venceu nove dos últimos dez jogos A equipe do Mallorca venceu apenas 17 dos 76 encontros na história deste duelo Os jogadores do Barça marcaram de cabeça sete dos 60 gols nesta La Liga Cinco dos últimos seis duelos do Mallorca terminaram com ambos marcam Os Bermellones foram vazados nos últimos oito compromissos

Comparação de Odds para Barcelona x Mallorca

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambos marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,75 1,98 Betano 1,78 1,98 Bet365 1,75 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Barcelona x Mallorca

Barcelona vence e ambas as equipes marcam (2,20 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (1,78 na Betsson) Lamine Yamal marca e mais de 2,5 gols na partida (1,80 na Betano) Mais de 7,5 chutes no gol do Barcelona (1,80 na Bet365)

