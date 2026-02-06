Confira os principais palpites para Atlético-MG x Athletic Club pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida acontece neste sábado, 7 de fevereiro, na Arena MRV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Atlético-MG x Athletic (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Atlético Mineiro não brinca em serviço e, jogando em casa, viu todos os seus três últimos jogos ultrapassarem a marca de três ou mais gols. A partida se encaminha para mais um evento nesse formato, ainda mais com a colaboração do Athletic Club, que recentemente não tem apresentado uma defesa consistente.

O Galo cria muitas chances de gol, ataca de forma perigosa com frequência e, por isso, não é difícil imaginar que marque dois ou mais gols por conta própria. Ainda assim, é esperada alguma reação do Athletic, que deverá balançar a rede ao menos uma vez.

A defesa do Athletic é frágil e sofre, em média, 1,5 gols por jogo O Galo chuta com frequência, registrando a alta média de 18,2 finalizações por partida Três de cinco jogos recentes do Atlético Mineiro terminaram com mais de 2,5 gols

Outros palpites para Atlético-MG x Athletic

Um placar elástico abre espaço para o mercado de ambos marcam. Mesmo sendo tecnicamente superior, o Atlético Mineiro tem apresentado falhas defensivas e permitido gols até mesmo para equipes de nível inferior. Esse cenário reforça a expectativa de gols dos dois lados, ainda mais considerando que quatro de cinco jogos recentes do Atlético-MG terminaram com ambas as equipes marcando. O Athletic Club também contribui para esse prognóstico, já que dois dos seus últimos três confrontos terminaram com a equipe marcando e sofrendo gols.

Além disso, a tendência é de vitória do Atlético Mineiro com ao menos um gol no segundo tempo. O Galo costuma ser mais efetivo nessa etapa da partida, especialmente entre os minutos 61 e 75, período em que concentra boa parte de seus gols. O histórico direto também pesa a favor do mandante, já que o Atlético-MG venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Athletic.

Por fim, o mercado de escanteios surge como outro ponto forte para o mandante. O Atlético Mineiro tem dominado esse fundamento, marcando os sete primeiros escanteios em 80% das últimas dez partidas. Além disso, o Galo superou o adversário no número de escanteios em oito dos últimos dez jogos, reforçando a expectativa de controle territorial ao longo do confronto.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG vive um momento razoável na temporada. Mesmo sem perder há quatro jogos no Campeonato Mineiro, a equipe acabou tropeçando na segunda rodada do Brasileirão ao ser derrotada pelo Bragantino por 1 x 0. Antes disso, porém, havia demonstrado confiança e bom desempenho ao vencer o Pouso Alegre por 3 x 1, mostrando capacidade de reação e organização dentro de campo.

Para o próximo compromisso, o Galo entra sem grandes novidades no elenco e sem desfalques considerados decisivos. O zagueiro Lyanco segue fora, com previsão de retorno apenas para o mês de março. A nova baixa no departamento médico é Alexsander, que, após disputar apenas duas partidas, se lesionou no último jogo e tem retorno estimado somente para abril.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Preciado, Alonso, Vitor Hugo e Pascini; Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Scarpa; Reinier e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli

Athletic Club - Momento e escalação

O Athletic Club disputou apenas o Campeonato Mineiro até o momento e não teve um início consistente. A equipe foi derrotada pelo Uberlândia por 3 x 0, empatou com o Betim em 1 x 1 e, antes disso, venceu o Pouso Alegre por 4 x 3 em um jogo bastante movimentado. Os resultados mostram dificuldade em manter regularidade, alternando boas atuações com desempenhos abaixo do esperado.

Apesar da vitória recente, o retrospecto geral indica instabilidade na competição estadual, já que o time soma uma derrota e um empate nas partidas mais próximas. Para o próximo confronto, o Athletic entra com elenco completo, sem desfalques informados até o momento, o que pode ajudar na tentativa de melhorar seu rendimento no torneio.

Provável escalação do Athletic Club: Robert; Zeca, J.Silva, Índio e Enzo; Ian Luccas e Cabezas; L Filipe, Braga e Vera; Tavares. Técnico: Rui Duarte

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG e Athletic Club

O histórico recente entre Atlético-MG e Athletic Club é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG e Athletic Club

04/02/2025 – Atlético-MG 1 x 0 Athletic Club – (Campeonato Mineiro)

08/02/2024 – Athletic Club 0 x 2 Atlético-MG – (Campeonato Mineiro)

18/03/2023 – Atlético-MG 1 x 0 Athletic Club – (Campeonato Mineiro)

12/03/2023 – Athletic Club 1 x 0 Atlético-MG – (Campeonato Mineiro)

15/02/2022 – Atlético-MG 1 x 0 Athletic Club – (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG e Athletic Club

O Atlético Mineiro ataca com frequência, registrando média de 64 ataques perigosos por partida, o que representa cerca de 0,7 por minuto Dois dos últimos três compromissos do Athletic Club terminaram com pelo menos três gols; um deles teve placar de 4 x 3, com sete gols combinados Antes da derrota por 1 x 0 para o Bragantino, o Atlético-MG vinha de uma sequência de quatro partidas sem perder O Athletic Club venceu apenas um dos últimos cinco confrontos disputados O mandante registra alto número de escanteios, com média de 8,8 por jogo O Athletic Club apresenta forte tendência de menos de dez escanteios, cenário que ocorreu em nove dos últimos dez jogos O Athletic Club marca poucos escanteios, com média de 3,5 cantos por partida

Comparação de Odds para Atlético-MG x Athletic Club

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,15 1,70 Superbet 2,15 1,66 Bet365 2,20 1,61

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Atlético-MG x Athletic Club

Ambos marcam (2,15 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (2,00 na Bet365) Mais de 0,5 gols no 2º tempo e Atlético-MG vence (1,65 na Superbet) Atlético-MG marca mais escanteios (Odds em breve)

