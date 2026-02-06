Arsenal x Sunderland – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Arsenal x Sunderland pela Premier League
O Lance! apresenta os melhores palpites para Arsenal x Sunderland, pela 25ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 07 de fevereiro, às 12h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Arsenal x Sunderland (07/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O confronto entre o Arsenal e o Sunderland é um dos mais aguardados da rodada. Os Gunners vivem excelente fase na temporada, liderando a Premier League e surgindo como fortes favoritos ao título. Do outro lado, os Black Cats também fazem uma grande campanha em seu retorno à elite do futebol inglês.
O histórico recente do duelo aponta partidas equilibradas, com oportunidades para ambos os lados. Aliando o ótimo momento ofensivo do Arsenal ao bom desempenho recente do Sunderland, o cenário favorece o mercado de ambas as equipes marcam, que aparece como uma ótima opção para o confronto.
- Em cinco dos últimos oito jogos do Arsenal tivemos gols para as duas equipes
- Em cinco dos sete últimos jogos do Sunderland também tivemos ambas as equipes marcando
- No histórico do confronto, em cinco dos últimos sete duelos tivemos ambas as equipes marcando gols
Outros palpites para Arsenal x Sunderland
Na temporada, o Arsenal se destaca como uma das equipes que mais aproveitam a bola parada para converter gols. Muito disso é reflexo do alto volume ofensivo, que gera inúmeras jogadas de linha de fundo e escanteios ao longo das partidas. Nas últimas dez partidas, os Gunners registram média de 7,5 escanteios por jogo e, em seis dos últimos sete confrontos, a linha de escanteios foi superada, reforçando o palpite para esse mercado no duelo.
No quesito disciplinar, Arsenal e Sunderland apresentam médias de 1,4 e 2,0 cartões por partida na Premier League, respectivamente. Observando o recorte recente, os jogos do Arsenal vêm registrando média de 3,4 cartões totais, enquanto os do Sunderland chegam a 4,7, cenário que sustenta o palpite para mais de 3,5 cartões no confronto.
Por fim, o retrospecto recente das duas equipes aponta partidas bastante movimentadas, com alto número de gols. Em quatro dos últimos cinco jogos de ambos os times a marca de 2,5 gols foi superada, além de cinco dos últimos sete confrontos diretos entre eles também ultrapassarem essa linha. Diante desse padrão ofensivo, o palpite para mais um jogo acima da linha de gols se mostra bastante consistente.
Análise e Forma dos Times
Arsenal - Momento e escalação
O Arsenal segue firme em sua excelente temporada, liderando a Premier League, classificado em primeiro lugar geral na Champions League e garantido na final da Copa da Liga Inglesa. Nas últimas 16 partidas disputadas, a equipe sofreu apenas uma derrota, mantendo-se forte na briga pelo título inglês.
No compromisso mais recente, os Gunners venceram o Chelsea por 1 a 0 pela semifinal da Copa da Liga, assegurando vaga na decisão contra o Manchester City, que será disputada em Wembley no fim de março.
Agora, o Arsenal volta suas atenções para o duelo diante do Sunderland, buscando confirmar o favoritismo e seguir isolado na liderança da Premier League.
Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kai Havertz e Leandro Trossard; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.
Sunderland - Momento e escalação
O Sunderland também vive uma ótima temporada em seu retorno à elite do futebol inglês. Após um início surpreendente, figurando entre as primeiras posições da Premier League, a equipe passou por um período de oscilações, com alguns tropeços ao longo da campanha.
No entanto, o time voltou a apresentar bom desempenho recentemente, vencendo três dos últimos quatro compromissos, incluindo a expressiva vitória por 3 a 0 sobre o Burnley no último final de semana. Agora, o Sunderland visita o líder da competição, o Arsenal, com o objetivo de sair de Londres com um resultado positivo, especialmente após o empate em 2 a 2 entre as equipes no primeiro turno.
Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava e Omar Alderete; Trai Hume, Habib Diarra, Enzo Le Fée, Noah Sadiki e Chemsdine Talbi; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.
Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Sunderland
O histórico recente entre Arsenal e Sunderland é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Arsenal x Sunderland
- 08/11/2025 - Sunderland 2 x 2 Arsenal - (Premier League)
- 21/12/2012 - Arsenal 5 x 1 Sunderland - (Copa da Liga Inglesa)
- 16/05/2017 - Arsenal 2 x 0 Sunderland - (Premier League)
- 29/10/2016 - Sunderland 1 x 4 Arsenal - (Premier League)
- 24/04/2016 - Sunderland 0 x 0 Arsenal - (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Sunderland
- Em todas as competições foram disputados 155 jogos entre as duas equipes, com 63 vitórias do Arsenal, 42 empates e 50 triunfos do Sunderland
- O Arsenal registra 82 gols marcados e 25 gols sofridos em 38 partidas na temporada
- Em cinco dos últimos sete confrontos entre as duas equipes tivemos ambas marcando gols
- O Arsenal registra média de 7,5 escanteios nas últimas dez partidas
- Em quatro dos últimos cinco jogos das duas equipes tivemos mais de 2,5 gols
Comparação de Odds para Arsenal x Sunderland
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|Arsenal
|Empate
|Sunderland
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Sunderland
- Ambas as equipes marcam (2,42 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios (2,25 na Betsson)
- Mais de 3,5 cartões (1,93 na Betano)
- Mais de 2,5 gols (1,71 na Br4bet)
