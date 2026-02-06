O Lance! apresenta os melhores palpites para Arsenal x Sunderland, pela 25ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 07 de fevereiro, às 12h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Arsenal x Sunderland (07/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O confronto entre o Arsenal e o Sunderland é um dos mais aguardados da rodada. Os Gunners vivem excelente fase na temporada, liderando a Premier League e surgindo como fortes favoritos ao título. Do outro lado, os Black Cats também fazem uma grande campanha em seu retorno à elite do futebol inglês.

O histórico recente do duelo aponta partidas equilibradas, com oportunidades para ambos os lados. Aliando o ótimo momento ofensivo do Arsenal ao bom desempenho recente do Sunderland, o cenário favorece o mercado de ambas as equipes marcam, que aparece como uma ótima opção para o confronto.

Em cinco dos últimos oito jogos do Arsenal tivemos gols para as duas equipes Em cinco dos sete últimos jogos do Sunderland também tivemos ambas as equipes marcando No histórico do confronto, em cinco dos últimos sete duelos tivemos ambas as equipes marcando gols

Outros palpites para Arsenal x Sunderland

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Na temporada, o Arsenal se destaca como uma das equipes que mais aproveitam a bola parada para converter gols. Muito disso é reflexo do alto volume ofensivo, que gera inúmeras jogadas de linha de fundo e escanteios ao longo das partidas. Nas últimas dez partidas, os Gunners registram média de 7,5 escanteios por jogo e, em seis dos últimos sete confrontos, a linha de escanteios foi superada, reforçando o palpite para esse mercado no duelo.

No quesito disciplinar, Arsenal e Sunderland apresentam médias de 1,4 e 2,0 cartões por partida na Premier League, respectivamente. Observando o recorte recente, os jogos do Arsenal vêm registrando média de 3,4 cartões totais, enquanto os do Sunderland chegam a 4,7, cenário que sustenta o palpite para mais de 3,5 cartões no confronto.

Por fim, o retrospecto recente das duas equipes aponta partidas bastante movimentadas, com alto número de gols. Em quatro dos últimos cinco jogos de ambos os times a marca de 2,5 gols foi superada, além de cinco dos últimos sete confrontos diretos entre eles também ultrapassarem essa linha. Diante desse padrão ofensivo, o palpite para mais um jogo acima da linha de gols se mostra bastante consistente.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal segue firme em sua excelente temporada, liderando a Premier League, classificado em primeiro lugar geral na Champions League e garantido na final da Copa da Liga Inglesa. Nas últimas 16 partidas disputadas, a equipe sofreu apenas uma derrota, mantendo-se forte na briga pelo título inglês.

No compromisso mais recente, os Gunners venceram o Chelsea por 1 a 0 pela semifinal da Copa da Liga, assegurando vaga na decisão contra o Manchester City, que será disputada em Wembley no fim de março.

Agora, o Arsenal volta suas atenções para o duelo diante do Sunderland, buscando confirmar o favoritismo e seguir isolado na liderança da Premier League.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kai Havertz e Leandro Trossard; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Sunderland - Momento e escalação

O Sunderland também vive uma ótima temporada em seu retorno à elite do futebol inglês. Após um início surpreendente, figurando entre as primeiras posições da Premier League, a equipe passou por um período de oscilações, com alguns tropeços ao longo da campanha.

No entanto, o time voltou a apresentar bom desempenho recentemente, vencendo três dos últimos quatro compromissos, incluindo a expressiva vitória por 3 a 0 sobre o Burnley no último final de semana. Agora, o Sunderland visita o líder da competição, o Arsenal, com o objetivo de sair de Londres com um resultado positivo, especialmente após o empate em 2 a 2 entre as equipes no primeiro turno.

Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava e Omar Alderete; Trai Hume, Habib Diarra, Enzo Le Fée, Noah Sadiki e Chemsdine Talbi; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Sunderland

O histórico recente entre Arsenal e Sunderland é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Arsenal x Sunderland

08/11/2025 - Sunderland 2 x 2 Arsenal - (Premier League)

21/12/2012 - Arsenal 5 x 1 Sunderland - (Copa da Liga Inglesa)

16/05/2017 - Arsenal 2 x 0 Sunderland - (Premier League)

29/10/2016 - Sunderland 1 x 4 Arsenal - (Premier League)

24/04/2016 - Sunderland 0 x 0 Arsenal - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Sunderland

Em todas as competições foram disputados 155 jogos entre as duas equipes, com 63 vitórias do Arsenal, 42 empates e 50 triunfos do Sunderland O Arsenal registra 82 gols marcados e 25 gols sofridos em 38 partidas na temporada Em cinco dos últimos sete confrontos entre as duas equipes tivemos ambas marcando gols O Arsenal registra média de 7,5 escanteios nas últimas dez partidas Em quatro dos últimos cinco jogos das duas equipes tivemos mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Arsenal x Sunderland

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Sunderland

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.