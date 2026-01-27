Confira os palpites e a análise detalhada para Vitória x Remo, que acontece no Barradão pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo nesta quarta-feira, 28 de janeiro, terá início às 19h (horário de Brasília). A equipe baiana chega para mais um temporada na elite nacional. Já os paraenses retornam à primeira divisão após 32 anos.

Palpite do Lance! para Vitória x Remo (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A nossa primeira aposta é para o Vitória estreia sem ser vazado neste Brasileirão. Um fator importante neste palpite é o gramado do Barradão. Os primeiros jogos no estádio mostraram uma qualidade bem prejudicada, o que dificulta um duelo mais vistoso. Assim, o duelo tende a ter mais disputas físicas e bolas longas. E o Leão da Barra, desde 2025, mostra uma segurança atuando ao lado do seu torcedor.

A defesa passou em branco seis dos últimos sete compromissos no estádio. Ano passado a equipe teve 15 dos 52 gols sofridos em duelos no Barradão no campeonato nacional. Além disso, o Remo segue reformulando seu elenco e assimilando a filosofia de Osório. O time perdeu o principal artilheiro do último, o atacante Pedro Rocha. Esse cenário favorece uma aposta na meta zerada dos baianos.

A equipe Rubro-Negra saiu vitoriosa em quatro dos seis jogos recentes que não tomou gol em casa O Remo teve 13,9 chutes sofridos por jogo nos últimos dez compromissos

Outros palpites para Vitória x Remo

Como citado acima, o Vitória tem um leve favoritismo para o primeiro compromisso no ano neste campeonato. A equipe venceu sete dos últimos 12 jogos no Barradão, mostrando um bom desempenho ao lado do seu torcedor. O elenco encorpado - com a base mantida do último ano - deve favorecer uma atuação mais madura diante dos paraenses.

Outro cenário favorável é de escanteios a favor dos mandantes. Com um gramado que dificulta a troca de passes, a bola longa se torna uma opção para chegar ao ataque. O Leão teve handicap -3,5 a seu favor nos últimos quatro jogos no estádio. O Remo deve adotar uma postura de mais marcação, cedendo espaços em profundidade.

Por fim, a aposta é de poucos tentos dos dois lados. A falta de ritmo de jogo ainda pesa neste começo de temporada. O time baiano teve a estatística abaixo de 2,5 gols em quatro dos cinco jogos no estadual. O Leão Azul teve exatos três gols nos primeiros duelos em 2026. Porém, contra um adversário mais forte, a tendência é para um encontro mais pegado.

Análise e Forma dos Times

Vitória - Momento e escalação

O Vitória chega ao Brasileirão buscando uma campanha mais regular em relação a última temporada. Em 2025, a permanência na elite foi garantida na última rodada ao vencer o São Paulo. A diretoria do Leão garantiu a continuação do técnico Jair Ventura, responsável pela arrancada na segunda metade do torneio.

Até o momento, a equipe tem três empates, uma vitória e uma derrota em 2026. O único revés aconteceu no último domingo (25), no primeiro Ba-Vi do ano. Jair Ventura escalou a base do time titular, que segue atuando com uma linha de três zagueiros. Entre as novidades no elenco estão o zagueiro Riccieli, ex-Famalicão, Emmanuel Martinez, Pedro Henrique e Nathan Mendes.

Provável escalação do Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateusinho, Riccieli, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Caique, Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayser. Técnico: Jair Ventura.

Remo - Momento e escalação

O Remo retorna à elite nacional após conseguir o acesso na quarta posição da última Série B. Agora, a equipe se prepara para lutar pela permanência na primeira divisão. Uma das primeiras trocas foi no comando técnico. Guto Ferreira, responsável pelo acesso, não renovou o contrato, e Juan Pablo Osório assumindo o cargo. O colombiano chega para seu terceiro trabalho no futebol brasileiro.

O Leão Azul teve dois jogos oficiais até o momento na temporada. O time foi campeão da Supercopa Grão-Pará, ao vencer o Águia de Marabá, e venceu a estreia do estadual. São mais de dez reforços para a competição, incluindo nomes experientes como Yago Pikachu e Zé Welison.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, William Klaus, Léo e Sávio; Zé Ricardo, Panagiotis Tachtsidis e Giovanni Pavani; Janderson (Yago Pikachu), João Pedro e Alef Manga. Técnico: Juan Pablo Osório.

Confronto direto e estatísticas de Vitória e Remo

O histórico recente entre Vitória e Remo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vitória e Remo

09/04/2022 - Remo 2 x 1 Vitória - (Série C)

10/09/2021 - Vitória 1 x 2 Remo - (Série B)

16/06/2021 - Remo 0 x 0 Vitória - (Série B)

17/11/2007 - Vitória 1 x 1 Remo - (Série B)

11/08/2007 - Remo 1 x 2 Vitória - (Série B)

Estatísticas e curiosidades de Vitória x Remo

No histórico, são 19 confrontos diretos, com seis vitórias dos baianos, seis empates e sete triunfos dos paraenses O Leão da Barra tem média de um gol marcado por partida nestes confrontos O Remo venceu apenas dois dos nove encontros diretos disputados no Barradão O Leão Azul sofreu gol nos últimos dez compromissos feitos A equipe baiana teve 54% dos últimos 11 gols marcados em primeiros tempos

Comparação de Odds para Vitória x Remo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,08 1,70 Betano 2,05 1,72 Bet365 2,05 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Vitória x Remo

Vitória não sofre gol na partida (2,15 na Betsson) Vitória ganha a partida (1,70 na Betsson) Handicap -3,5 escanteios do Vitória (1,88 na Betano) Menos de 2,5 gols (1,66 na Bet365)

