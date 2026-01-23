O Lance! apresenta os melhores palpites para Villarreal x Real Madrid, pela 21ª rodada da La Liga. O confronto acontece nesta sábado, 24 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio de la Ceramica, em Villarreal na Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Villarreal x Real Madrid (24/01/2026)

O Real Madrid atravessou alguns problemas internos recentemente, com a eliminação na Copa do Rei e a derrota na final da Supercopa da Espanha. Ainda assim, um ponto segue evidente: os Merengues costumam impor seu estilo de jogo desde o início das partidas, dominando as ações e adotando uma postura extremamente ofensiva, característica de suas principais estrelas. Esse comportamento se reflete no alto número de jogos em que a equipe abre o placar, e nosso palpite acompanha esse histórico.

Em oito das últimas dez partidas do Real a equipe saiu à frente no marcador No histórico do confronto, em cinco dos últimos seis duelos os Merengues marcaram o primeiro gol Nas últimas sete partidas o Villarreal sofreu 13 gols

Outros palpites para Villarreal x Real Madrid

No histórico recente do confronto, o Real Madrid leva vantagem, estando há cinco partidas sem perder para o Villarreal, com três vitórias consecutivas nesse período. Além disso, em quatro desses últimos cinco jogos, os Merengues mostraram maior domínio desde o início, chegando ao intervalo em vantagem no placar. Diante desse cenário, nosso palpite se apresenta como uma ótima opção para o confronto.

Os duelos entre Villarreal e Real Madrid costumam ser muito movimentados e disputados, com gols para os dois lados. Em sete dos últimos oito confrontos entre as equipes, a marca de mais de 2,5 gols foi superada e ambas as equipes balançaram as redes, o que reforça ainda mais a nossa indicação para o duelo.

Kylian Mbappé segue vivendo uma temporada brilhante. São 37 gols em 31 partidas, somando atuações pelo Real Madrid e pela Seleção Francesa. O atacante lidera a artilharia da La Liga, com 19 gols, e também da Champions League, com 11. Nas últimas cinco partidas, o francês marcou seis gols, evidenciando seu alto poder de decisão. Nosso palpite acompanha o excelente momento de Mbappé, indicando mais uma atuação decisiva do atacante.

Análise e Forma dos Times

Villarreal - Momento e escalação

O Villarreal vive uma boa temporada e ocupa a terceira colocação da La Liga. No entanto, as partidas mais recentes foram de oscilação, com cinco derrotas nos últimos sete jogos. Nesse período, a equipe foi eliminada da Copa do Rei pelo Real Racing Club e também sofreu duas derrotas na Champions League, resultados que encerraram suas chances de avançar à próxima fase da competição.

Agora, recebe o Real Madrid com o objetivo de retomar o caminho das vitórias. Para o confronto, Marcelino não poderá contar com Santi Comesaña e Santiago Mouriño, ambos suspensos. Além deles, Pau Cabanes, Logan Costa e Willy Kambwala seguem em recuperação de lesão.

Provável escalação do Villarreal: Luiz Júnior; Sergi Cardona, Renato Veiga, Juan Foyth e Pau Navarro; Alberto Moleiro, Thomas Partey, Daniel Parejo e Tajon Buchanan; Georges Mikautadze e Gerard Moreno. Técnico: Marcelino García Toral.

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid chega para a partida após duas vitórias importantes, contra o Levante pela La Liga e diante do Monaco pela Champions League. Resultados fundamentais para afastar o momento negativo vivido recentemente, marcado pela derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona — que culminou na demissão de Xabi Alonso — e pela eliminação diante do Albacete na Copa do Rei.

Para o próximo confronto, Rodrygo segue como dúvida após deixar a última partida com dores. Além disso, Aurélien Tchouaméni está suspenso por acúmulo de cartões. Permanecem no departamento médico Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio e Dani Carvajal; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham e Federico Valverde; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo (Franco Mastantuono). Técnico: Alvaro Arbeloa.

Confronto direto e estatísticas de Villarreal x Real Madrid

O histórico recente entre Villarreal e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Villarreal x Real Madrid

04/10/2025 – Real Madrid 3 x 1 Villarreal – Campeonato Espanhol 15/03/2025 – Villarreal 1 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol 05/10/2024 – Real Madrid 2 x 0 Villarreal – Campeonato Espanhol 19/05/2024 – Villarreal 4 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol 17/12/2023 – Real Madrid 4 x 1 Villarreal – Campeonato Espanhol

Estatísticas e curiosidades de Villarreal x Real Madrid

Em todas as competições foram disputados 54 jogos entre as duas equipes, com 31 vitórias do Real Madrid, 17 empates e seis triunfos do Villarreal Na temporada, o Villarreal registra 50 gols marcados e 37 gols sofridos em 29 partidas O Real Madrid vem com 71 gols marcados e 34 gols sofridos em 31 partidas disputadas na temporada Em sete das últimas oito partidas entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols e ambas marcando gols Kylian Mbappé vem com 37 gols em 31 partidas na temporada



Comparação de Odds para Villarreal x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Villarreal Empate Real Madrid Betsson 3,25 3,95 2,02 Betano 3,35 3,80 2,05 Br4bet 3,25 3,66 2,05

Resumo dos palpites do Lance! para Villarreal x Real Madrid

