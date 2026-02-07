Valencia x Real Madrid – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Valencia x Real Madrid por La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para Valencia x Real Madrid, pela 23ª rodada de La Liga. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valencia, na Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Valencia x Real Madrid (08/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Real Madrid vive uma excelente fase nas últimas partidas, somando cinco vitórias nos últimos seis jogos disputados. Além disso, a equipe mantém seu perfil dominante, com alto controle das ações e postura ofensiva desde os minutos iniciais, cenário que tem resultado em saídas frequentes à frente do placar nos confrontos recentes.
Somado a isso, o ataque merengue vem correspondendo em alto nível, com 27 gols marcados nas últimas dez partidas, mantendo uma média elevada de tentos por jogo. Diante desse contexto positivo, o palpite para o Real Madrid abrir o placar e para termos mais de 2,5 gols na partida ganha ainda mais força.
- O Real Madrid marcou o primeiro gol nas últimas cinco partidas que disputou
- Em sete dos últimos nove jogos dos Merengues tivemos mais de 2,5 gols
- No histórico do confronto entre as equipes, em todos os últimos cinco jogos tivemos mais de 2,5 gols
Outros palpites para Valencia x Real Madrid
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O retrospecto recente das equipes e o histórico do confronto reforçam uma ótima oportunidade no mercado de ambas as equipes marcam entre o Valencia e o Real Madrid. Em seis dos últimos oito jogos do Valencia e em sete dos últimos nove compromissos do Real Madrid houve gols para os dois lados. Além disso, em quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes o cenário também se confirmou, mostrando um padrão ofensivo consistente.
Outro destaque para o duelo é o excelente momento de Kylian Mbappé com a camisa merengue. Artilheiro da La Liga, com 22 gols em 21 partidas, o atacante francês mantém média altíssima de 5,0 finalizações por jogo, sendo 2,2 delas no alvo. Além disso, Mbappé marcou oito gols nos últimos cinco confrontos, reforçando o palpite para mais uma atuação decisiva do principal nome ofensivo do Real.
Por fim, o histórico entre Valencia e Real Madrid aponta partidas muito físicas, com elevado número de faltas e cartões. Em cinco dos últimos sete duelos diretos, a linha de advertências foi superada, mostrando um padrão de confrontos intensos — cenário que sustenta mais uma vez o palpite para número elevado de cartões neste próximo encontro.
Análise e Forma dos Times
Valencia - Momento e escalação
O Valencia atravessa uma campanha delicada na temporada. A apenas um ponto da zona de rebaixamento, a equipe ocupa atualmente a 16ª colocação da La Liga, com 23 pontos conquistados. No último compromisso pelo campeonato, o time foi derrotado pelo Real Betis por 2 a 1, mantendo-se em situação de alerta na tabela.
Além disso, em seu jogo mais recente, o Valencia acabou eliminado da Copa do Rei ao perder para o Athletic Bilbao, ampliando a sequência negativa de resultados.
Agora, a equipe volta suas atenções para o confronto diante do Real Madrid, em casa, pressionada pela necessidade de pontuar para se afastar da parte de baixo da tabela.
Provável escalação do Valencia: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Cömert, José Copete e José Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma e Lucas Beltrán; Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.
Real Madrid - Momento e escalação
O Real Madrid segue firme na perseguição ao líder Barcelona na La Liga. A apenas um ponto do rival, os Merengues vêm de seis vitórias consecutivas na competição, ampliando o bom momento desde a chegada de Álvaro Arbeloa ao comando da equipe.
No compromisso mais recente, o Real venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 e, agora, visita o Valencia com o objetivo de manter a sequência positiva e seguir pressionando pela liderança.
Para o duelo, o time madrilenho terá dois desfalques importantes: Jude Bellingham segue fora por lesão, enquanto Vinícius Júnior cumprirá suspensão automática.
Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Brahim Diáz e Rodrygo; Kylian Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Confronto direto e estatísticas de Valencia x Real Madrid
O histórico recente entre Valencia e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Valencia x Real Madrid
- 01/11/2025 - Real Madrid 4 x 0 Valencia - (La Liga)
- 05/04/2025 - Real Madrid 1 x 2 Valencia - (La Liga)
- 03/01/2025 - Valencia 1 x 2 Real Madrid - (La Liga)
- 02/03/2024 - Valencia 2 x 2 Real Madrid - (La Liga)
- 11/11/2023 - Real Madrid 5 x 1 Valencia - (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Valencia x Real Madrid
- Em todas as competições foram disputados 215 jogos entre as duas equipes, com 112 vitórias do Real Madrid, 44 empates e 59 triunfos do Valencia
- Na temporada, o Real Madrid registra 77 gols marcados e 39 gols sofridos em 34 partidas disputadas
- Os Merengues marcaram o primeiro gol em todas as últimas cinco partidas
- Na temporada, Kylian Mbappé registra 42 gols em 34 jogos, somando clube e seleção
- Em cinco dos últimos sete jogos entre as equipes tivemos mais de 4,5 cartões
Comparação de Odds para Valencia x Real Madrid
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|Valencia
|Empate
|Real Madrid
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Valencia x Real Madrid
- Real Madrid marcar o primeiro gol e Mais de 2,5 gols (2,30 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,65 na Betsson)
- Kylian Mbappé marcar a qualquer momento e mais de 2 chutes a gol (1,82 na Betano)
- Mais de 4,5 cartões (1,83 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias