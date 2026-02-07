O Lance! apresenta os melhores palpites para Valencia x Real Madrid, pela 23ª rodada de La Liga. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, em Valencia, na Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Valencia x Real Madrid (08/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Real Madrid vive uma excelente fase nas últimas partidas, somando cinco vitórias nos últimos seis jogos disputados. Além disso, a equipe mantém seu perfil dominante, com alto controle das ações e postura ofensiva desde os minutos iniciais, cenário que tem resultado em saídas frequentes à frente do placar nos confrontos recentes.

Somado a isso, o ataque merengue vem correspondendo em alto nível, com 27 gols marcados nas últimas dez partidas, mantendo uma média elevada de tentos por jogo. Diante desse contexto positivo, o palpite para o Real Madrid abrir o placar e para termos mais de 2,5 gols na partida ganha ainda mais força.

O Real Madrid marcou o primeiro gol nas últimas cinco partidas que disputou Em sete dos últimos nove jogos dos Merengues tivemos mais de 2,5 gols No histórico do confronto entre as equipes, em todos os últimos cinco jogos tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Valencia x Real Madrid

O retrospecto recente das equipes e o histórico do confronto reforçam uma ótima oportunidade no mercado de ambas as equipes marcam entre o Valencia e o Real Madrid. Em seis dos últimos oito jogos do Valencia e em sete dos últimos nove compromissos do Real Madrid houve gols para os dois lados. Além disso, em quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes o cenário também se confirmou, mostrando um padrão ofensivo consistente.

Outro destaque para o duelo é o excelente momento de Kylian Mbappé com a camisa merengue. Artilheiro da La Liga, com 22 gols em 21 partidas, o atacante francês mantém média altíssima de 5,0 finalizações por jogo, sendo 2,2 delas no alvo. Além disso, Mbappé marcou oito gols nos últimos cinco confrontos, reforçando o palpite para mais uma atuação decisiva do principal nome ofensivo do Real.

Por fim, o histórico entre Valencia e Real Madrid aponta partidas muito físicas, com elevado número de faltas e cartões. Em cinco dos últimos sete duelos diretos, a linha de advertências foi superada, mostrando um padrão de confrontos intensos — cenário que sustenta mais uma vez o palpite para número elevado de cartões neste próximo encontro.

Análise e Forma dos Times

Valencia - Momento e escalação

O Valencia atravessa uma campanha delicada na temporada. A apenas um ponto da zona de rebaixamento, a equipe ocupa atualmente a 16ª colocação da La Liga, com 23 pontos conquistados. No último compromisso pelo campeonato, o time foi derrotado pelo Real Betis por 2 a 1, mantendo-se em situação de alerta na tabela.

Além disso, em seu jogo mais recente, o Valencia acabou eliminado da Copa do Rei ao perder para o Athletic Bilbao, ampliando a sequência negativa de resultados.

Agora, a equipe volta suas atenções para o confronto diante do Real Madrid, em casa, pressionada pela necessidade de pontuar para se afastar da parte de baixo da tabela.

Provável escalação do Valencia: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Cömert, José Copete e José Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma e Lucas Beltrán; Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid segue firme na perseguição ao líder Barcelona na La Liga. A apenas um ponto do rival, os Merengues vêm de seis vitórias consecutivas na competição, ampliando o bom momento desde a chegada de Álvaro Arbeloa ao comando da equipe.

No compromisso mais recente, o Real venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 e, agora, visita o Valencia com o objetivo de manter a sequência positiva e seguir pressionando pela liderança.

Para o duelo, o time madrilenho terá dois desfalques importantes: Jude Bellingham segue fora por lesão, enquanto Vinícius Júnior cumprirá suspensão automática.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Brahim Diáz e Rodrygo; Kylian Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Confronto direto e estatísticas de Valencia x Real Madrid

O histórico recente entre Valencia e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Valencia x Real Madrid

01/11/2025 - Real Madrid 4 x 0 Valencia - (La Liga)

05/04/2025 - Real Madrid 1 x 2 Valencia - (La Liga)

03/01/2025 - Valencia 1 x 2 Real Madrid - (La Liga)

02/03/2024 - Valencia 2 x 2 Real Madrid - (La Liga)

11/11/2023 - Real Madrid 5 x 1 Valencia - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Valencia x Real Madrid

Em todas as competições foram disputados 215 jogos entre as duas equipes, com 112 vitórias do Real Madrid, 44 empates e 59 triunfos do Valencia Na temporada, o Real Madrid registra 77 gols marcados e 39 gols sofridos em 34 partidas disputadas Os Merengues marcaram o primeiro gol em todas as últimas cinco partidas Na temporada, Kylian Mbappé registra 42 gols em 34 jogos, somando clube e seleção Em cinco dos últimos sete jogos entre as equipes tivemos mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Valencia x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Valencia Empate Real Madrid Betsson 5,40 4,25 1,58 Betano 5,30 4,20 1,60 Br4bet 5,33 4,20 1,55

Resumo dos palpites do Lance! para Valencia x Real Madrid

Real Madrid marcar o primeiro gol e Mais de 2,5 gols (2,30 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,65 na Betsson) Kylian Mbappé marcar a qualquer momento e mais de 2 chutes a gol (1,82 na Betano) Mais de 4,5 cartões (1,83 na Br4bet)

