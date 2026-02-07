Corinthians x Palmeiras – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Paulista
O Lance! apresenta os melhores palpites para Corinthians x Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão ao vivo na TV Record, Portal R7, HBO Max e YouTube da CazéTV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Corinthians x Palmeiras (08/02/2026)
O ótimo início de temporada do Corinthians passa diretamente pelo perfil de controle de jogo que a equipe vem mantendo nas primeiras partidas de 2026. O Timão conseguiu implementar seu estilo com consistência, assumindo o protagonismo dos confrontos e sendo bastante eficiente ofensivamente — cenário que resultou em abrir o placar em todos os últimos cinco jogos disputados.
Atuando em casa e embalado pelo bom momento, o contexto se mostra favorável para a equipe manter esse padrão. Diante disso, nosso palpite acompanha para que o Corinthians marque novamente o primeiro gol no clássico contra o Palmeiras.
- O Corinthians marcou o primeiro gol em todas as últimas cinco partidas
- O Palmeiras sofreu gols nos últimos cinco jogos que disputou
- Em três das últimas cinco partidas onde abriu o placar o Corinthians saiu vencedor do confronto
Outros palpites para Corinthians x Palmeiras
Os clássicos entre o Corinthians e o Palmeiras costumam ser muito truncados, com ambas as equipes adotando posturas mais cautelosas, evitando erros e reduzindo riscos ao máximo. Esse perfil se reflete diretamente no histórico do confronto, que registra poucos gols na maioria das partidas — padrão observado nos últimos nove clássicos disputados. Diante desse cenário recorrente, o palpite para menos de 2,5 gols surge como uma opção bastante consistente para o duelo.
Outro elemento tradicional desse clássico é a alta intensidade física. A rivalidade aflorada costuma gerar muitas faltas e um número elevado de cartões. Nas últimas dez partidas, Corinthians e Palmeiras apresentam médias de 6,3 e 5,0 cartões totais, respectivamente, reforçando o palpite para linha de cartões acima da média neste confronto.
Por fim, o mercado de escanteios também aparece com valor. Pelo Campeonato Paulista, as equipes registram médias de 7,7 e 6,5 escanteios por jogo. Alinhando esses números ao histórico recente do clássico — com mais de 10,5 escanteios em seis dos últimos oito confrontos — o palpite para alto número de tiros de canto se fortalece ainda mais.
Análise e Forma dos Times
Corinthians - Momento e escalação
Embalado pela recente sequência positiva e pelo título da Supercopa do Brasil, o Corinthians vive um ótimo início de temporada. O Timão ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Paulista, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
No compromisso mais recente, a equipe venceu o Capivariano por 3 a 0, resultado que confirmou o bom momento vivido pelo elenco. Agora, o Corinthians recebe o Palmeiras em seus domínios, em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com o objetivo de manter a boa fase e conquistar mais um resultado positivo.
A principal ausência do Timão segue sendo o volante José Martínez, que já comunicou seu retorno ao clube após resolver questões relacionadas ao passaporte na Venezuela.
Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e André Luiz; Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras também vive um excelente início de temporada em 2026. Em oito partidas disputadas, o Verdão soma cinco vitórias, campanha que o levou à segunda colocação do Campeonato Paulista. No compromisso mais recente, a equipe teve atuação dominante ao vencer o Vitória por 5 a 1, pela estreia do Campeonato Brasileiro, confirmando o ótimo momento.
Agora, o Palmeiras enfrenta o Corinthians no clássico paulista com o objetivo de conquistar um resultado positivo e assumir a liderança do estadual. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho e Felipe Anderson, ambos fora por lesão.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Allan Elias, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Confronto direto e estatísticas de Corinthians x Palmeiras
O histórico recente entre Corinthians e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Corinthians x Palmeiras
- 31/08/2025 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)
- 06/08/2025 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - (Copa do Brasil)
- 30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - (Copa do Brasil)
- 12/04/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)
- 27/03/2025 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - (Campeonato Paulista)
Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Palmeiras
- Em todas as competições foram disputados 343 jogos entre as duas equipes, com 116 vitórias do Corinthians, 104 empates e 123 triunfos do Palmeiras
- O Corinthians abriu o placar em todos os últimos cinco jogos que disputou
- Tivemos menos de 2,5 gols em todos os últimos nove clássicos entre as equipes
- O Timão vem de média de 6,3 escanteios totais em suas últimas dez partidas
- Em seis dos últimos oito jogos entre as equipes tivemos mais de 10,5 escanteios
Comparação de Odds para Corinthians x Palmeiras
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|Corinthians
|Empate
|Palmeiras
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Palmeiras
- Corinthians marcar o primeiro gol (2,13 na Betsson)
- Menos de 2,5 gols (1,52 na Betsson)
- Mais de 6,5 cartões (2,07 na Betano)
- Mais de 10,5 escanteios (2,10 na Br4bet)
