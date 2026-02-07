O Lance! apresenta os melhores palpites para Corinthians x Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão ao vivo na TV Record, Portal R7, HBO Max e YouTube da CazéTV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Corinthians x Palmeiras (08/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O ótimo início de temporada do Corinthians passa diretamente pelo perfil de controle de jogo que a equipe vem mantendo nas primeiras partidas de 2026. O Timão conseguiu implementar seu estilo com consistência, assumindo o protagonismo dos confrontos e sendo bastante eficiente ofensivamente — cenário que resultou em abrir o placar em todos os últimos cinco jogos disputados.

Atuando em casa e embalado pelo bom momento, o contexto se mostra favorável para a equipe manter esse padrão. Diante disso, nosso palpite acompanha para que o Corinthians marque novamente o primeiro gol no clássico contra o Palmeiras.

O Corinthians marcou o primeiro gol em todas as últimas cinco partidas O Palmeiras sofreu gols nos últimos cinco jogos que disputou Em três das últimas cinco partidas onde abriu o placar o Corinthians saiu vencedor do confronto

Outros palpites para Corinthians x Palmeiras

Os clássicos entre o Corinthians e o Palmeiras costumam ser muito truncados, com ambas as equipes adotando posturas mais cautelosas, evitando erros e reduzindo riscos ao máximo. Esse perfil se reflete diretamente no histórico do confronto, que registra poucos gols na maioria das partidas — padrão observado nos últimos nove clássicos disputados. Diante desse cenário recorrente, o palpite para menos de 2,5 gols surge como uma opção bastante consistente para o duelo.

Outro elemento tradicional desse clássico é a alta intensidade física. A rivalidade aflorada costuma gerar muitas faltas e um número elevado de cartões. Nas últimas dez partidas, Corinthians e Palmeiras apresentam médias de 6,3 e 5,0 cartões totais, respectivamente, reforçando o palpite para linha de cartões acima da média neste confronto.

Por fim, o mercado de escanteios também aparece com valor. Pelo Campeonato Paulista, as equipes registram médias de 7,7 e 6,5 escanteios por jogo. Alinhando esses números ao histórico recente do clássico — com mais de 10,5 escanteios em seis dos últimos oito confrontos — o palpite para alto número de tiros de canto se fortalece ainda mais.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

Embalado pela recente sequência positiva e pelo título da Supercopa do Brasil, o Corinthians vive um ótimo início de temporada. O Timão ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Paulista, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

No compromisso mais recente, a equipe venceu o Capivariano por 3 a 0, resultado que confirmou o bom momento vivido pelo elenco. Agora, o Corinthians recebe o Palmeiras em seus domínios, em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com o objetivo de manter a boa fase e conquistar mais um resultado positivo.

A principal ausência do Timão segue sendo o volante José Martínez, que já comunicou seu retorno ao clube após resolver questões relacionadas ao passaporte na Venezuela.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e André Luiz; Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras também vive um excelente início de temporada em 2026. Em oito partidas disputadas, o Verdão soma cinco vitórias, campanha que o levou à segunda colocação do Campeonato Paulista. No compromisso mais recente, a equipe teve atuação dominante ao vencer o Vitória por 5 a 1, pela estreia do Campeonato Brasileiro, confirmando o ótimo momento.

Agora, o Palmeiras enfrenta o Corinthians no clássico paulista com o objetivo de conquistar um resultado positivo e assumir a liderança do estadual. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho e Felipe Anderson, ambos fora por lesão.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Allan Elias, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Confronto direto e estatísticas de Corinthians x Palmeiras

O histórico recente entre Corinthians e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Corinthians x Palmeiras

31/08/2025 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

06/08/2025 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - (Copa do Brasil)

30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - (Copa do Brasil)

12/04/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

27/03/2025 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Palmeiras

Em todas as competições foram disputados 343 jogos entre as duas equipes, com 116 vitórias do Corinthians, 104 empates e 123 triunfos do Palmeiras O Corinthians abriu o placar em todos os últimos cinco jogos que disputou Tivemos menos de 2,5 gols em todos os últimos nove clássicos entre as equipes O Timão vem de média de 6,3 escanteios totais em suas últimas dez partidas Em seis dos últimos oito jogos entre as equipes tivemos mais de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Corinthians x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Palmeiras

