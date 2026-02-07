O Lance! apresenta os melhores palpites para Noroeste x Santos, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, São Paulo, com transmissão ao vivo no TNT e HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Noroeste x Santos (08/02/2026)

O Santos chega pressionado para o confronto diante do Noroeste, com clara necessidade de vitória para seguir sonhando com a classificação à próxima fase e, ao mesmo tempo, afastar qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista.

Diante desse cenário, a tendência é de uma postura ofensiva desde os minutos iniciais, buscando finalizar as jogadas e impor ritmo alto à partida. Soma-se a isso o retrospecto recente do Noroeste, que em grande parte de seus jogos saiu atrás no placar, demonstrando dificuldades nos inícios de confronto.

Com esses fatores combinados, o palpite para o Santos marcar o primeiro gol da partida surge como uma excelente opção para o duelo.

O Noroeste sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos Em todos os últimos três jogos entre as equipes o Santos marcou o primeiro gol

Outros palpites para Noroeste x Santos

Tanto o Noroeste quanto o Santos vêm encontrando dificuldades ofensivas neste início de temporada pelo Campeonato Paulista. O Noroeste marcou apenas sete gols em seis rodadas disputadas, enquanto o Santos balançou as redes somente quatro vezes até o momento.

Esse baixo rendimento ofensivo se reflete diretamente nos placares recentes. Em seis dos últimos sete jogos do Santos, o total de gols ficou abaixo da marca de 2,5, cenário que reforça o palpite para mais uma partida com poucos gols neste confronto.

Outro padrão que vem se destacando nas partidas do Peixe é o início mais agressivo. A equipe costuma assumir as ações desde os primeiros minutos, gerando volume ofensivo cedo, o que resultou no Santos cobrando o primeiro escanteio em oito dos últimos dez jogos — tendência que nosso palpite acompanha para se repetir novamente.

Por fim, o mercado de cartões também aparece com valor. No estadual, Noroeste e Santos apresentam médias de 2,3 e 3,3 advertências por partida, respectivamente. Além disso, em todos os últimos seis jogos do Santos e em cinco dos últimos sete do Noroeste a linha de cartões foi superada, reforçando o prognóstico para número elevado de advertências neste duelo.

Análise e Forma dos Times

Noroeste - Momento e escalação

O Noroeste vive um início de temporada complicado. Em seis partidas disputadas, a equipe soma apenas uma vitória, apesar de ter sofrido somente uma derrota. No entanto, a sequência de empates acabou deixando a situação delicada na briga por classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, além de manter o alerta ligado em relação ao risco de rebaixamento.

No compromisso mais recente, o Noroeste conquistou uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Velo Clube, resultado que manteve vivas as esperanças na competição. Agora, a equipe recebe o Santos com o objetivo de aproveitar o embalo e buscar mais um resultado positivo.

Provável escalação do Noroeste: Luiz Daniel; Pedro Carrerette, Ronaldo Alves e Carlinhos; Jhonny, Cristiano, Tauã Belo e Sanchez; Diego Mathias, Carlão e Pedro Felipe. Técnico: Guilherme Alves.

Santos - Momento e escalação

O Santos atravessa um início de temporada bastante delicado. Após vencer na estreia do ano, a equipe entrou em uma sequência de sete partidas sem triunfos, acumulando quatro empates e três derrotas. No Campeonato Paulista, o Peixe ocupa atualmente a 14ª colocação, com apenas seis pontos, estando a dois pontos da zona de rebaixamento.

No compromisso mais recente pelo Campeonato Brasileiro, o Santos ficou no empate em 1 a 1 diante do São Paulo. Antes disso, pelo estadual, havia sido derrotado pelo mesmo rival por 2 a 0. Agora, o Santos visita o Noroeste com o objetivo de encerrar a sequência negativa, iniciar uma reação na temporada e seguir com chances de classificação à próxima fase do Paulistão.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres, Adonis Frías e Gonzalo Escobar; Gabriel Menino, João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rony e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de Noroeste x Santos

O histórico recente entre Noroeste e Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Noroeste x Santos

19/02/2025 - Santos 3 x 0 Noroeste - (Campeonato Paulista)

11/02/2011 - Santos 2 x 0 Noroeste - (Campeonato Paulista)

25/01/2009 - Noroeste 1 x 2 Santos - (Campeonato Paulista)

09/03/2008 - Santos 3 x 2 Noroeste - (Campeonato Paulista)

08/04/2007 - Noroeste 1 x 4 Santos - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Noroeste x Santos

Em todas as competições foram disputados 56 jogos entre as duas equipes, com 39 vitórias do Santos, dez empates e sete triunfos do Noroeste O Noroeste sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos Em seis dos últimos sete jogos do Santos tivemos menos de 2,5 gols O Santos teve o primeiro escanteio do jogo a seu favor em oito dos últimos dez jogos Em todas as últimas seis partidas do Peixe tivemos mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Noroeste x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Noroeste x Santos

