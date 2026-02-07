Confira os principais palpites e a análise completa para Fluminense x Maricá neste domingo (08/02). O duelo acontece no Maracanã a partir das 20h30 (horário de Brasília). A partida será válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca 2026. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Palpite do Lance! para Fluminense x Maricá (08/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Maricá não entra como favorito para vencer a partida, mas quando o mercado analisado é o de escanteios, o cenário muda. A equipe visitante tem boas chances de marcar o primeiro tiro de canto, um prognóstico que se confirmou com frequência em seus jogos recentes e que pode se repetir mesmo diante de um adversário tecnicamente superior.

O time visitante explora bastante as jogadas pelas laterais, aposta em bolas alçadas na área e, com isso, aumenta de forma consistente a incidência de escanteios a seu favor.

O Maricá costuma marcar mais escanteios que o adversário e alcançou esse cenário em oito das últimas dez partidas

O Maricá marcou 22 escanteios nas últimas cinco partidas , enquanto o Fluminense registrou 20 no mesmo período

O Maricá tende a marcar os três primeiros escanteios do jogo, algo que aconteceu em sete dos últimos dez compromissos

Outros palpites para Fluminense x Maricá

O segundo melhor palpite aponta para o mercado de ambos marcam, com as duas equipes vivendo momentos semelhantes e com boas chances de balançar as redes ao menos uma vez. Mesmo com a expectativa de que o Fluminense consiga marcar dois gols, o Maricá também deve colaborar ofensivamente. Quatro dos últimos cinco jogos do Fluminense terminaram com os dois lados marcando, enquanto em três dos cinco compromissos recentes do visitante o mercado de ambos marcam foi confirmado. O cenário indica ainda um placar com pelo menos três gols, já que o Maricá participou de partidas com três gols combinados em três dos últimos seis jogos, além de sofrer, em média, 1,5 gols por partida.

Por fim, o confronto também sugere um número reduzido de escanteios. A tendência recente aponta para menos jogadas exploradas pelas laterais, o que diminui a incidência de tiros de canto. Três dos últimos cinco jogos do Fluminense terminaram com menos de dez escanteios, e as duas equipes somam média combinada de 8,4 cantos nas últimas cinco partidas. Além disso, nos últimos dez compromissos, Fluminense e Maricá registraram média conjunta de apenas sete escanteios por jogo.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense empatou seu último compromisso contra o Bahia em 1 x 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Já no Campeonato Carioca, construiu uma sequência positiva ao vencer Botafogo, Flamengo e Nova Iguaçu, demonstrando bom momento no cenário estadual.

A equipe entra como favorita para o confronto e, diante do Maricá, não deve encontrar grandes dificuldades para buscar a vitória. Mesmo com as ausências de Germán Cano, Hércules e Yeferson Soteldo, o Tricolor tem conseguido resultados consistentes com um elenco readaptado e competitivo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Maricá - Momento e escalação

O Maricá ainda não conquistou vitórias no Campeonato Carioca e, diante de um Fluminense em bom momento, tende a enfrentar mais um resultado negativo. Na rodada mais recente, a equipe foi derrotada pelo Volta Redonda por 2 x 1, mantendo a sequência sem triunfos no estadual.

Para o próximo compromisso, o time entra em campo sem desfalques confirmados e deve repetir a formação utilizada na partida anterior.

Provável escalação do Maricá: Yuri; Magno Nunes, Victor Pereira, Rafael Forster e magno Souza; Rafael Carioca, Caio Vitor e Wellington; Pablo Thomaz e Denílson; Almir. Técnico: Marcus Alexandre

Confronto direto e estatísticas de Fluminense e Maricá

O histórico recente entre Fluminense e Maricá é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense e Maricá

23/02/2025 – Fluminense 1 x 1 Maricá – (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense e Maricá

O Maricá tem atacado de forma perigosa nas últimas partidas, alcançando média de 64 ataques perigosos, o equivalente a 0,7 por minuto O Botafogo costuma marcar o primeiro gol e conseguiu abrir o placar em 80% de suas últimas dez partidas As duas equipes sofrem muitos chutes, com média de 11,1 finalizações contra o Fluminense e 11 contra o Maricá Quatro dos últimos jogos disputados pelo Maricá terminaram com menos de dez escanteios O Maricá sofre poucos escanteios, com média de apenas 2,8 por partida

Comparação de Odds para Fluminense x Maricá

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Casa Ambos marcam: Sim Ambos marcam: Não Betsson 2,30 1,55 Superbet 2,33 1,55 Bet365 1,85 1,95

Resumo dos palpites do Lance! para Fluminense x Maricá

Maricá marca o 1º escanteio (2,90 na Superbet) Ambos marcam (2,30 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,80 na Betsson) Menos de 10 Escanteios (1,80 na Bet365)

