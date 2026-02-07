Confira os principais palpites e a análise completa para Vasco x Botafogo neste domingo (08/02). O duelo acontece no São Januário a partir das 18h (horário de Brasília). A partida será válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca 2026. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Palpite do Lance! para Vasco x Botafogo (08/02/2026)

O palpite principal recai sobre o Botafogo abrindo o placar. A equipe vive momento superior ao do Vasco, que, mesmo atuando em casa, não tem apresentado um ataque consistente. O time cruz-maltino sofre gols com frequência, sobretudo nos minutos iniciais, e demonstra dificuldades para se impor ofensivamente.

Do outro lado, o Fogão costuma começar as partidas com intensidade, marcar primeiro e administrar a vantagem até o intervalo ou mesmo até o apito final, o que o credencia como principal candidato a balançar a rede vascaína antes.

O Fogão abriu o placar em seis dos últimos sete jogos Em confrontos diretos, o Botafogo marcou o primeiro gol contra o Gigante da Colina em seis das últimas oito partidas O Botafogo ataca com frequência e registra média de 2,1 gols por jogo

Outros palpites para Vasco x Botafogo

A partida se encaminha para um placar curto, com menos de 2,5 gols, cenário que tem sido recorrente inclusive nos confrontos diretos entre as equipes. Quatro dos últimos cinco encontros terminaram com placares reduzidos, com no máximo dois gols. Além disso, o mandante atravessa uma fase ruim: em oito jogos recentes, marcou apenas um gol ou passou em branco, o que reforça a tendência de um duelo com baixa produção ofensiva.

Esse contexto também aponta para um jogo em que apenas um dos lados balança a rede, afastando o mercado de ambos marcam. Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com gols de apenas uma equipe, e o mesmo ocorreu em três dos cinco compromissos mais recentes do Vasco. Por fim, o duelo também indica bom volume de escanteios, com expectativa de pelo menos nove ao longo da partida. Dois dos últimos quatro jogos do Botafogo terminaram com mais de 8,5 escanteios e, nos confrontos diretos, a média é de 9,1 cantos nas últimas dez partidas.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Vasco não começou bem a temporada e, até o momento, acumula mais derrotas do que vitórias. As duas últimas apresentações terminaram empatadas, contra Chapecoense e Madureira, respectivamente. Antes disso, a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 2 x 1, resultado que reforça a instabilidade do time neste início de ano.

Além de Jair e Mateus Carvalho, que seguem no departamento médico, o lateral-direito Paulo Henrique também sofreu uma lesão no pé. A expectativa, no entanto, é que o jogador retorne aos gramados em aproximadamente duas semanas.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Andres Gomez, Coutinho e Nuno Moreira; Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo chega para a partida após um confronto movimentado diante do Grêmio, no qual acabou derrotado por 5 x 3. Antes disso, também não conseguiu vencer o Fluminense, mas havia mostrado força ao golear o Cruzeiro por 4 x 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alterna bons e maus momentos neste início de temporada, especialmente no setor defensivo.

Para o próximo compromisso, o time terá novos desfalques importantes. O meia Santiago Rodríguez está fora por conta de uma lesão no joelho, enquanto o lateral Fernando Marçal também sofreu uma torção no joelho e deve retornar apenas no fim do mês de fevereiro.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Montoro, Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi

Confronto direto e estatísticas de Vasco e Botafogo

O histórico recente entre Vasco e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vasco e Botafogo

05/11/2025 – Botafogo 3 x 0 Vasco da Gama – (Campeonato Brasileiro – Série A)

11/09/2025 – Botafogo 1 x 1 Vasco da Gama – (Copa do Brasil)

27/08/2025 – Vasco da Gama 1 x 1 Botafogo – (Campeonato Brasileiro – Série A)

12/07/2025 – Vasco da Gama 0 x 2 Botafogo – (Campeonato Brasileiro – Série A)

23/02/2025 – Vasco da Gama 1 x 0 Botafogo – (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Vasco e Botafogo

O Vasco atravessa uma fase ruim, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos disputados Quatro dos últimos cinco jogos do Botafogo terminaram com apenas um dos lados balançando as redes Três dos cinco compromissos mais recentes do Botafogo tiveram no máximo dois gols no placar O Vasco não ultrapassou a marca de 2,5 gols em três das últimas cinco partidas que disputou Na sua última apresentação, o Vasco marcou 14 escanteios sozinho Três dos últimos cinco jogos do Gigante da Colina terminaram com pelo menos nove escanteios O Vasco sofre poucos escanteios, com média de apenas 3,9 por partida

Comparação de Odds para Vasco x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Casa Vitória do Vasco Empate Vitória do Botafogo Betsson 2,42 2,98 3,00 Superbet 2,65 2,62 3,20 Bet365 2,40 3,10 2,87

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Vasco x Botafogo

Botafogo marca o 1º gol (2,17 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,88 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,65 na Bet365) Mais de 8,5 Escanteios (1,57 na Superbet)

