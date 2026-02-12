menu hamburguer
Liverpool x Brighton – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Liverpool x Brighton pela Premier League

O Lance! traz os principais palpites para Liverpool x Brighton pela Copa da Inglaterra. O compromisso acontece neste sábado (14/02), em Anfield, a partir das 17h (horário de Brasília). A partida eliminatória é válida pela quarta rodada da FA Cup, com decisão em jogo único. Assim, confira os principais mercados e análise completa deste duelo.

Palpite do Lance para Liverpool x Brighton (14/02/2026)

Liverpool e Brighton duelam em Anfield vivendo momentos opostos na temporada. Os Reds - apesar das oscilações - venceram cinco dos últimos oito compromissos feitos. Fase diferente dos Seagulls que estão há cinco partidas seguidas sem vencer. Um padrão em comum visto nos jogos das equipes é o da fragilidade defensiva.

Ambos os lados terminaram cinco das oito partidas recentes com o mercado de ambos marcam. É nessa exposição defensiva que o combo proposto ganha sustentação. O Brighton deve ceder mais espaços ao Liverpool, o que favorece à equipe tentar vencer diante do seu torcedor. O time da casa vive uma temporada de pouca segurança defensiva, o que torna os contra-ataques dos Seagulls perigosos.

  1. Os Reds foram vazados em 68% dos jogos na temporada, ou seja, 26 de 38 compromissos
  2. Na Premier League, o Brighton tem média de 1,3 gols sofridos por jogo
  3. Quatro dos seis jogos do atual campeão inglês em Anfield no ano terminaram com ambos marcam

Outros palpites para Liverpool x Brighton

Um ponto para o confronto é o comportamento das equipes nos segundos tempos. É natural que este duelo eliminatório tenha alguns espaços após a primeira etapa, visto o compromisso defensivo das equipes. E o Brighton pode aproveitar isso para surpreender a defesa dos Reds. Dos oito jogos em 2026, cinco tiveram um tento da equipe nos 45 minutos finais.

Em 70% dos últimos dez jogos, o Liverpool terminou com mais escanteios cobrados que seu adversário. O time teve uma média de oito cobranças por partida nesse recorte de duelos, sendo que em sete venceu a corrida pelo quinto tiro de canto. Em casa, existe um padrão de jogo ofensivo que favorece a equipe a ter mais chegadas ao campo de ataque. Logo, esse mercado se torna uma opção segura no duelo.

Outro palpite importante é o alto volume de chances criadas pelos Reds. São em média 18,9 finalizações por partida, sendo 10,4 tentativas de gols. Na Premier League, é o segundo com mais chutes realizados. O Brighton aposta em um jogo de muita transições, sofrendo nas chances cedidas aos adversários. Logo, um duelo de copa pode ser favorecido com o mercado acima de 27,5 chutes totais.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool chega para o confronto após uma vitória magra na Premier League. Na última quarta-feira, a equipe bateu por 1 a 0 o Sunderland fora de casa e segue na briga por vaga na Champions League. O resultado magro, decidido com gol de Van Dijk, deixou a diferença em três pontos para o Manchester United. Agora, volta as atenções à FA Cup, onde eliminou o Barnsley na rodada anterior.

Seguindo um padrão em jogos de copas nacionais, a tendência é que Arne Slot mexa em algumas posições no jogo. Uma certeza é o goleiro Mamardashvili, titular na competição. Diante dos Black Cats, o treinador viu o japonês Wataru Endo deixar o campo com uma lesão. Quem retorna nesta partida é Szoboszlai após cumprir suspensão devido à expulsão contra o Manchester City. Nomes como Konaté, Curtis Jones e Chiesa podem ganhar minutos como titulares na partida.

Provável escalação do Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Dominik Szoboszlai, Joe Gomez (Konaté), Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz (Curtis Jones) e Cody Gakpo; Federico Chiesa. Técnico: Arne Slot.

Brighton - Momento e escalação

O Brighton se apega a classificação na fase anterior para buscar reverter o mau momento na temporada. Na terceira rodada, eliminou o Manchester United por 2 a 1 em pleno Old Trafford. Desde então, foram três derrotas e dois empates. O último revés foi para o Aston Villa por 1 a 0, com gol contra de Hinshelwood. A sequência derrubou os Seagulls para a 14ª posição.

Para seguir vivo na Copa da Inglaterra, Fabian Hürzeler deve escalar um time próximo do titular. A principal dúvida no momento é van Hecker. O zagueiro holandês teve problema no tendão, e deixou o Villa Park com dores. O treinador confirmou que ele tem condições de jogo, porém pode ser preservado para evitar algo mais grave. Após período de recuperação, Mats Wieffer deve voltar a se relacionado na partida.

Provável escalação do Brighton: Jason Steele; Joël Veltman, van Hecker (Olivier Boscagli), Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Pascal Gross e Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; Danny Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler .

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Brighton

O histórico recente entre Liverpool e Brighton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Liverpool x Brighton

  1. 13/12/2025 - Liverpool 2 x 0 Brighton - Premier League
  2. 19/05/2025 - Brighton 3 x 2 Liverpool - Premier League
  3. 02/11/2024 - Liverpool 2 x 1 Brighton - Premier League
  4. 30/10/2024 - Brighton 2 x 3 Liverpool - Carabao Cup
  5. 31/03/2024 - Liverpool 2 x 1 Brighton - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Brighton

  1. O Liverpool venceu metade dos últimos dez confrontos diretos, sendo três delas com ambos marcam
  2. Seis dos últimos sete duelos diretos terminaram com os dois ataques sendo efetivos
  3. A última vez que o Brighton venceu em Anfield foi em 2021 pelo placar mínimo de 1 a 0
  4. Quatro dos últimos sete gols sofridos pelos Reds foram em segundos tempos
  5. Quatro das cinco partidas recentes dos Seagulls tiveram menos de 2,5 gols

Comparação de Odds para Liverpool x Brighton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:

CasaAmbas as equipes marcamAmbas as equipes marcam: não

Betsson

1,52

2,42

Betano

1,57

2,32

Bet365

1,57

2,25

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Brighton

  1. Liverpool vence e ambas as equipes marcam (2,70 na Betsson)
  2. Brighton marca no 2º tempo (1,95 na Betsson)
  3. Corrida até o 5º escanteios: Liverpool (1,65 na Betano)
  4. Mais de 27,5 chutes na partida (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

