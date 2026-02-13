O Lance! apresenta os melhores palpites para Real Madrid x Real Sociedad, pela 24ª rodada de La Liga. O confronto acontece neste sábado, 14 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Real Madrid x Real Sociedad (14/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Real Madrid e a Real Sociedad fazem um duelo entre duas equipes que vivem excelente momento na temporada. Muito desse desempenho passa pelos ataques, que vêm entregando alto volume de gols nas partidas mais recentes. Nas últimas dez partidas da Real Sociedad, por exemplo, a média é elevada — 3,0 gols totais por jogo — evidenciando o forte poder ofensivo da equipe.

Além disso, o domínio do Real Madrid nas atuações recentes, com postura agressiva desde os minutos iniciais, tem se refletido em vantagem cedo no placar. Os merengues marcaram o primeiro gol na grande maioria dos últimos jogos, reforçando o cenário de protagonismo desde o começo das partidas.

O Real Madrid marcou o primeiro gol em todas as últimas seis partidas disputadas Tivemos mais de 2,5 gols em seis dos últimos oito jogos da Real Sociedad Nas últimas dez partidas, as equipes registram médias de 2,7 e 1,9 gols marcados, respectivamente

Outros palpites para Real Madrid x Real Sociedad

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Somado ao momento ofensivo das equipes, Real Madrid e Real Sociedad também vêm apresentando alto volume de escanteios nas últimas partidas, com médias de 6,9 e 5,0, respectivamente. Como em todos os últimos cinco jogos do Real Madrid e em todos os últimos seis confrontos diretos entre as equipes a linha de escanteios foi superada, o palpite ganha força para se repetir neste duelo.

No mercado de cartões, o cenário é mais controlado. As equipes registram médias contidas para os padrões de La Liga, com 1,7 e 2,1 cartões por partida, respectivamente. Além disso, em cinco dos últimos sete jogos dos merengues tivemos menos de 4,5 cartões, o que reforça o palpite para um confronto com número mais baixo de advertências.

Por fim, com a expectativa de bom volume ofensivo dos dois lados, o mercado de ambas as equipes marcam surge como excelente oportunidade. O Real Madrid vem de sete partidas seguidas contra a Real Sociedad balançando as redes, enquanto os visitantes acumulam onze jogos consecutivos na temporada marcando gols. Diante desse retrospecto, o palpite ganha ainda mais força para este confronto.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid segue firme na perseguição ao líder Barcelona. Em segundo colocado na La Liga, os merengues estão a apenas um ponto dos rivais e vivem grande fase, com sete vitórias consecutivas no campeonato espanhol e cinco triunfos nos últimos seis jogos em todas as competições.

No último compromisso, vitória fora de casa sobre o Valencia por 2 a 0, mantendo a pressão total na liderança. Agora, recebe a Real Sociedad em seus domínios, sabendo que qualquer tropeço pode custar caro na briga pelo título.

No departamento médico, o técnico Álvaro Arbeloa segue sem poder contar com Jude Bellingham, além de Éder Militão, Ferland Mendy e Franco Mastantuono, todos lesionados. O brasileiro Rodrygo ainda é dúvida, enquanto a boa notícia fica para o retorno de Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; David Jiménez, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde e Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé e Vini Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Real Sociedad - Momento e escalação

Já a Real Sociedad vive o melhor momento de sua temporada. A equipe está há 11 partidas sem derrotas, com sete vitórias e quatro empates no período, sequência que a levou até a oitava colocação da La Liga. No último compromisso, triunfo importante no clássico do País Basco diante do Athletic Bilbao por 1 a 0, confirmando a grande fase.

Agora, a Sociedad visita o Real Madrid com o objetivo de manter o embalo e buscar mais um resultado positivo fora de casa. Para o duelo, o técnico Pellegrino Matarazzo não poderá contar com Brais Méndez, suspenso, além de Takefusa Kubo e Ander Barrenetxea, ambos lesionados.

Provável escalação do Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldia e Sergio Gómez; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes e Carlos Soler; Pablo Marín, Gonçalo Guedes e Mikel Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid x Real Sociedad

O histórico recente entre Real Madrid e Real Sociedad é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Real Madrid x Real Sociedad

13/09/2025 - Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid - (La Liga)

24/05/2025 - Real Madrid 2 x 0 Real Sociedad - (La Liga)

01/04/2025 - Real Madrid 4 x 4 Real Sociedad - (Copa do Rei)

26/02/2025 - Real Sociedad 0 x 1 Real Madrid - (Copa do Rei)

14/09/2024 - Real Sociedad 0 x 2 Real Madrid - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Real Sociedad

Em todas as competições foram disputados 182 jogos entre as duas equipes, com 102 vitórias do Real Madrid, 43 empates e 37 triunfos da Real Sociedad Na temporada, o Real Madrid registra 79 gols marcados e 39 gols sofridos em 35 partidas disputadas Os merengues marcaram o primeiro gol em todos os últimos seis jogos disputados Tivemos mais de 10,5 escanteios em todos os últimos cinco jogos do Real Madrid Em nove das últimas dez partidas da Real Sociedad tivemos ambas as equipes marcando gols

Comparação de Odds para Real Madrid x Real Sociedad

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado do resultado do confronto:

Casa de Apostas Real Madrid Empate Real Sociedad Betsson 1,40 4,90 7,30 Betano 1,40 5,00 7,20 Br4bet 1,37 5,00 7,00

Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Real Sociedad

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.