O Lance! apresenta os melhores palpites para Internazionale x Juventus, pela 25ª rodada da Serie A. O confronto acontece neste sábado, 14 de fevereiro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Internazionale x Juventus (14/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Lautaro Martínez segue se consolidando como o grande líder da Internazionale há várias temporadas. Nesta, mais uma vez, é o principal nome da equipe que lidera a Serie A, contando com 14 gols, número que o coloca na artilharia da competição.

Vivendo fase decisiva, o atacante argentino finaliza em média 3,4 vezes por partida, com 17% de conversão em gols, mostrando não só volume ofensivo, mas também eficiência nas conclusões. Diante desses números e do excelente momento vivido por Lautaro, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do camisa 10 nerazzurro neste próximo confronto.

Na temporada, Lautaro Martinez registra 18 gols marcados em 33 partidas pela Inter Com 14 gols, é o artilheiro isolado da Serie A O atacante marcou três gols nas últimas cinco partidas da Internazionale

Outros palpites para Internazionale x Juventus

O bom momento da Internazionale nas últimas partidas passa muito pela forma como a equipe entra em campo dominando as ações dos jogos. O time nerazzurro marcou o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos e venceu a parcial do primeiro tempo em quatro dos últimos cinco confrontos. Atuando em casa, a tendência é que esse cenário se repita, o que reforça nosso palpite para esse próximo duelo.

Os confrontos entre Inter e Juventus historicamente são marcados por partidas muito equilibradas e controladas, com alto nível de cautela tática e poucos riscos assumidos. Esse perfil resulta em placares mais baixos — em sete dos últimos nove confrontos diretos tivemos menos de 2,5 gols, fortalecendo ainda mais esse prognóstico.

Já a Juventus vem apresentando uma característica clara nos jogos mais recentes: bons inícios de partida, com maior volume ofensivo logo nos primeiros minutos. Esse comportamento fez com que a equipe conquistasse o primeiro escanteio em sete dos últimos dez jogos. Diante desse retrospecto, o palpite para o primeiro escanteio a favor da Juve surge como uma opção bastante consistente para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Internazionale - Momento e escalação

A Internazionale segue firme na liderança da Serie A. Com cinco vitórias consecutivas e oito triunfos nos últimos dez jogos, a equipe nerazzurra abriu uma vantagem de oito pontos na ponta da tabela, mantendo uma diferença bastante confortável para os principais concorrentes.

Na última rodada, veio uma goleada imponente fora de casa sobre o Sassuolo por 5 a 0, coroando o excelente momento da equipe. Agora, a Inter recebe a Juventus em um duelo tradicionalmente muito equilibrado e disputado, com o objetivo de manter o embalo e conquistar mais uma vitória importante na briga pelo título.

Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Piotr Zielinski e Petar Sucic; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Juventus - Momento e escalação

Já a Juventus atravessa um pequeno período de oscilações na temporada. Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, a Velha Senhora aparece na quarta colocação da Serie A, já a 12 pontos da líder Internazionale.

No último compromisso, empate em Turim por 2 a 2 contra a Lazio, resultado que fez a equipe deixar pontos importantes pelo caminho. Agora, a Juve visita a Inter em Milão em um confronto onde vem de duas vitórias recentes no duelo direto, buscando repetir o feito mesmo diante do excelente momento dos nerazzurri.

Provável escalação do Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Teun Koopmeiners; Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie; Jérémie Boga, Jonathan David e Kenan Yildiz. Técnico: Luciano Spalletti.

Confronto direto e estatísticas de Internazionale x Juventus

O histórico recente entre Internazionale e Juventus é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Internazionale x Juventus

13/09/2025 - Juventus 4 x 3 Internazionale - (Serie A)

16/02/2025 - Juventus 1 x 0 Internazionale - (Serie A)

27/10/2024 - Internazionale 4 x 4 Juventus - (Serie A)

04/02/2024 - Internazionale 1 x 0 Juventus - (Serie A)

26/11/2023 - Juventus 1 x 1 Internazionale - (Serie A)

Estatísticas e curiosidades de Internazionale x Juventus

Em todas as competições foram disputados 239 jogos entre as duas equipes, com 69 vitórias do Internazionale, 60 empates e 110 triunfos da Juventus Lautaro Martinez registra 18 gols com a camisa da Inter nessa temporada Os nerazzurri venceram o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco jogos disputados Em sete dos últimos nove duelos entre as equipes tivemos menos de 2,5 gols A Juve teve o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos que disputou

Comparação de Odds para Internazionale x Juventus

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado do resultado do confronto:

Resumo dos palpites do Lance para Internazionale x Juventus

