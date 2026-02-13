O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester City x Salford, pela quarta rodada do mata-mata da Copa da Inglaterra. O confronto acontece neste sábado, 14 de fevereiro, às 12h00 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Manchester City x Salford (14/02/2026)

O Manchester City chega para este confronto como amplo favorito à classificação. Jogando em seus domínios, a equipe de Pep Guardiola costuma ser extremamente letal, impondo ritmo alto desde os primeiros minutos e acumulando grande volume ofensivo ao longo das partidas.

Com uma média elevada de gols marcados nesta temporada, é natural esperar mais uma atuação dominante dos Citizens. Contra equipes das divisões inferiores do futebol inglês, o histórico é ainda mais expressivo, com média superior a três gols por jogo e diversas goleadas registradas ao longo dos anos.

Diante desse cenário de superioridade técnica, força em casa e alto poder ofensivo, o palpite para uma vitória por goleada do Manchester City aparece como uma ótima opção para este duelo da Copa da Inglaterra.

Nas últimas dez partidas, o Manchester City registra média de 2,7 gols marcados Nos últimos dez anos, o Manchester City registra média de 3,4 gols marcados na Copa da Inglaterra contra equipes das divisões inferiores Na única partida contra o Salford, em 2025, vitória por 8 a 0. Na rodada anterior da Copa da Inglaterra, vitória sobre o Exeter por 10 a 1

Outros palpites para Manchester City x Salford

Os inícios de partida do Manchester City são marcados por amplo domínio das ações, muita posse de bola e alto volume ofensivo. Nas últimas seis partidas, a equipe venceu o primeiro tempo em cinco oportunidades, com 60% dos gols marcados ainda na primeira etapa. Diante desse retrospecto, o palpite para mais gols no primeiro tempo ganha bastante força.

Nesta temporada, o Salford City registra média de 13 faltas por partida, com 2,2 cartões recebidos. Atuando fora de casa contra uma equipe que pressiona constantemente e mantém o adversário no campo defensivo, é natural esperar uma postura mais reativa — o que tende a aumentar o número de infrações e advertências. Assim, o palpite para o Salford superar a linha de cartões se apresenta como uma opção muito válida.

Já pelo estilo de jogo da equipe de Pep Guardiola, a posse de bola elevada costuma reduzir o número total de escanteios nas partidas, especialmente os cedidos ao adversário. Como em todos os últimos seis jogos dos Citizens tivemos menos de 10,5 escanteios, o prognóstico para manter esse padrão novamente neste confronto ganha ainda mais sustentação.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City vive mais uma excelente temporada. Vice-líder da Premier League, finalista da Copa da Liga Inglesa e classificado diretamente para a fase eliminatória da Champions League, a equipe vem de seis partidas sem derrotas, com cinco vitórias no período, chegando como uma das grandes favoritas ao título da Copa da Inglaterra.

No último compromisso, vitória segura por 3 a 0 sobre o Fulham, confirmando o ótimo momento. Já na rodada anterior da FA Cup, passou sem dificuldades pelo Exeter City, com uma goleada impressionante por 10 a 1.

Agora, recebe o Salford City com o objetivo de confirmar o amplo favoritismo e garantir vaga na próxima fase. O técnico Pep Guardiola deve novamente rodar o elenco, utilizando base semelhante à da vitória sobre o Exeter.

Provável escalação do Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne e Nathan Aké; Nico González, Ryan McAidoo, Rayan Cherki, Nico O'Reilly e Jérémy Doku; Omar Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Salford- Momento e escalação

O Salford City, que disputa a League Two — a quarta divisão da Inglaterra — vem de um retrospecto bastante positivo nas últimas partidas. Nos últimos seis jogos, foram quatro vitórias, mantendo a equipe firme dentro da zona de playoffs da competição.

Na Copa da Inglaterra, o Salford chega embalado após vencer o Swindon Town por 3 a 2 na fase anterior, em mais um duelo entre equipes da quarta divisão. Mesmo ciente da enorme dificuldade do desafio, o Salford entra em campo com o objetivo de surpreender o Manchester City e buscar uma classificação histórica contra um dos gigantes do futebol inglês.

Provável escalação do Salford: Matt Young; Ollie Turton, Luke Garbutt e Alfie Dorrington; Rosaire Longelo, Matt Butcher, Kelly N´Mai, Jorge Grant e Ben Woodburn; Daniel Udoh e Ryan Graydon. Técnico: Karl Robinson.

Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Salford

O histórico recente entre Manchester City e Salford é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester City x Salford

11/01/2025 - Manchester City 8 x 0 Salford - (Copa da Inglaterra)

Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Salford

Esta será apenas a segunda vez que Manchester City e Salford se enfrentam O Manchester City conquistou a Copa da Inglaterra em sete oportunidades, duas sob o comando de Pep Guardiola Na temporada, os Citizens registram 91 gols marcados e 36 gols sofridos em 40 partidas O Manchester City registra média de 3,4 gols marcados nos últimos dez anos contra equipes das outras divisões da Inglaterra A equipe do Salford registra média de 2,2 cartões por partida

Comparação de Odds para Manchester City x Salford

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa de Apostas Ambas as equipes marcam: Sim Ambas as equipes marcam: Não Betsson 2,75 1,41 Betano 2,85 1,39 Br4bet 2,90 1,36

Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Salford

