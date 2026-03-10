Confira os palpites para Bahia x Vitória em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O clássico acontece nesta quarta-feira (11), na Arena Fonte Nova, a partir das 20h (horário de Brasília). Será o segundo encontro seguido dos times, já que no último sábado (7), decidiram o estadual com triunfo do Tricolor de Aço.

Palpite do Lance para Bahia x Vitória (11/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O nosso principal palpite no Ba-Vi do Brasileirão é do time mandante triunfar no primeiro tempo. O Bahia conquistou um resultado positivo no período em cinco dos últimos sete jogos, 65% dos últimos 20 gols feitos foram na etapa. Em compromissos da competição, o Vitória vem sofrendo defensivamente nesse recorte.

Dos sete gols levados, cinco foram antes do intervalo. O peso do encontro diminui as chances criadas na etapa. Contudo, o Tricolor de Aço chega motivado após a conquista estadual. Mesmo jogando mal no último sábado na etapa inicial, apontamos o favoritismo diante do contexto deste novo encontro.

O Tricolor de Aço foi o primeiro time a marcar em seis dos últimos sete jogos O time venceu o primeiro tempo em sete das nove partidas na Fonte Nova em 2026 Já o Leão perdeu a etapa duas vezes neste Brasileirão

Outros palpites para Bahia x Vitória

Os últimos jogos dos times na temporada tiveram um padrão em comum: os das defesas tendo uma alta fragilidade. Enquanto cinco dos seis duelos recentes do Bahia tiveram ambos marcam, cinco de sete do Vitória tiveram o mesmo mercado. Esse número cria tendência para mais de 2,5 gols no encontro. O Tricolor marcou em média dois tentos por partida, o que reforça a efetividade ofensiva. Com menos pressão, o clássico favorece o palpite no mercado.

Os últimos Ba-Vi foram altamente faltosos e com uma alta intensidade em campo. Tanto que os dez recentes ultrapassaram a marca de 4,5 cartões distribuídos. O Leão da Barra tem um estilo muito físico, apostando muitas vezes em baixar suas linhas de marcação. No Brasileirão, em três jogos, cometeu 13,7 faltas de média. Fora de casa, apontamos para maior distribuição de cartões para os visitantes.

Diferente do último sábado, o Bahia tende a buscar mais tempos com posse no campo de ataque. Sem o peso de uma final, o time deve ter um estilo de chances a partir da troca de passes, principalmente contra a fechada defesa do Leão. O time finalizou em média 4,7 vezes no gol neste Brasileirão. O número passou do proposto nos últimos dois jogos em casa.

Análise e Forma dos Times

Bahia - Momento e escalação

O Bahia comemorou no último sábado a conquista do seu 52º título do Campeonato Baiano. A taça veio após o triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória na Fonte Nova. O meia Jean Lucas foi o herói da conquista invicta, após marcar duas vezes com o time em desvantagem no placar. De volta ao Brasileirão, o Esquadrão tenta manter a boa largada após não perder nenhum dos três jogos feitos.

Assim, inicia a rodada na quarta posição com sete pontos somados. A última partida no torneio foi o triunfo magro por 1 a 0 sobre o Vasco em São Januário. Sem suspensos, Rogério Ceni tenta recuperar o time fisicamente para o novo clássico. Caio Alexandre está no momento em transição física e deve seguir como baixa. Já David Duarte e Michel Araújo podem ser as novidades entre os relacionados.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória - Momento e escalação

O Vitória tenta apagar o duelo do último final e começa a focar na recuperação dentro do campeonato nacional. Após vencer o Remo na estreia, o Leão sofreu duas derrotas seguidas (5 a 1 para o Palmeiras e 2 a 1 para o Flamengo). Os resultados derrubaram o Rubro-Negro para a 15ª posição, com apenas três pontos somados.

Após o vice estadual, Jair Ventura fez questão de reforçar o foco na sequência da temporada. O time terá ainda três competições até o final de 2026. Para esta quarta-feira, o treinador ganha o retorno de Caíque, que cumpriu suspensão na decisão do último sábado.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Edu e Ramon; Caique, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayser. Técnico: Jair Ventura.

Confronto direto e estatísticas de Bahia e Vitória

O histórico recente entre Bahia e Vitória é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bahia e Vitória

07/03/2026 – Bahia 2 x 1 Vitória – (Campeonato Baiano)

25/01/2026 – Vitória 0 x 1 Bahia – (Campeonato Baiano)

16/10/2025 – Vitória 2 x 1 Bahia – (Campeonato Brasileiro)

18/05/2025 – Bahia 2 x 1 Vitória – (Campeonato Brasileiro)

23/03/2025 – Vitória 1 x 1 Bahia – (Campeonato Baiano)

Estatísticas e curiosidades de Bahia x Vitória

Desde 2016, foram 37 clássicos jogados com 15 triunfos do Bahia, nove do Vtória e 13 empates O Bahia marcou 27 destes jogos feitos e sofreu gol em 24 deles Nesse mesmo recorte, o Vitória teve apenas três resultados positivos em duelos feitos com mando Tricolor Quatro dos últimos cinco jogos do Bahia na atual temporada tiveram mais de 4,5 cartões O Leão da Barra marcou 1,4 gols de média nos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Bahia x Vitória

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,72 2,02 Superbet 1,76 2,00 Betano 1,75 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Bahia x Vitória

Bahia triunfa no 1º tempo (2,38 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,80 na Betsson) Vitória para receber mais cartões na partida (1,72 na Superbet) Mais de 4,5 chutes no gol do Bahia (1,82 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.