O Lance! separou os principais palpites para Grêmio x RB Bragantino nesta quinta-feira (12). O duelo na arena do Tricolor será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília). Os times estão separados por um ponto, e voltam as atenções ao torneio após o fim dos estaduais.

Palpite do Lance para Grêmio x RB Bragantino (12/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Grêmio e Bragantino devem entregar um confronto mais equilibrado nesta quinta-feira pelo Brasileirão. Os clubes estão próximos na tabela, separados no momento por um ponto. Um padrão para o confronto na nossa análise são as chances do Tricolor vencer a etapa final. A equipe venceu o período em quatro dos últimos cinco jogos em casa na temporada.

Outro ponto é o banco de reservas, que vem conseguindo ajudar a fazer diferença em busca dos resultados. 68% dos últimos 16 tentos feitos saíram após os 45 minutos finais. O padrão para marcar no período, junto da intensidade, reforçam nosso palpite.

Dos sete gols feitos como mandante no Brasileirão, seis foram após os 45 minutos finais Todos os três tentos sofridos pelo Braga na competição foram nos segundos tempos

Outros palpites para Grêmio x RB Bragantino

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite de gols combinados busca o padrão dos dois ataques, que apostam na efetividade e no jogo direto para conseguirem marcar. Cinco dos últimos sete jogos dos gaúchos terminaram com mais de 2,5 gols. O Braga teve quase um gol por duelo em média nos últimos compromissos. Porém, o fato de encarar uma defesa que vem sofrendo bastante pode favorecer o números combinado de tentos.

O Grêmio, entre os ajustes feitos ainda sob o comando de Luís Castro, vem mostrando uma boa tendência para marcar como mandante. A equipe balançou as redes mais de 1,5 vezes em quatro dos oito jogos na arena em 2026. O Bragantino tem desfalques pontuais para a partida, com chances para ceder chances aos mandantes. Logo, nosso palpite é visto como boa opção.

Nos últimos dez compromissos, o Tricolor Gaúcho teve 81% dos escanteios sofridos nos segundos tempos. Isso representa 30 de 37 totais, reforçando uma etapa de muitas jogadas em linha de fundo. O time de Bragança Paulista tem um alto padrão para tiros de canto cobrados, com média de 6,3 nos jogos recentes. Dois dos últimos três duelos tiveram mais escanteios na etapa final.

Análise e Forma dos Times

Grêmio - Momento e escalação

Mesmo com as oscilações durante a campanha, o Grêmio confirmou o título estadual no último domingo. A equipe ficou no empate em 1 a 1 na volta da grande final contra o Internacional, após vencer o primeiro jogo por 3 a 0. Foi o 44º titulo do Tricolor Gaúcho na competição, o primeiro sob o comando de Luís Castro. O grupo aproveitou o descanso da segunda-feira e retornou aos trabalhos focados no duelo contra o Braga.

Em quatro rodadas no Brasileirão, o clube está na oitava posição, com seis pontos. Luís Castro não deve contar na partida desta quinta-feira com Arthur. O meia sentiu dores no Gre-Nal e iniciou uma transição física, sem participar do primeiro treino da semana. Caso seja confirmado sua baixa, Nardoni deve ser o titular. O treinador deve repetir o restante da formação base neste começo de temporada.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; Christian Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Erick Noriega, Nardoni (Arthur) e Gabriel Mec; José Enamorado, Francis Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

RB Bragantino - Momento e escalação

Duas semanas após o último jogo, o Bragantino entra em campo após um bom período para treinamentos. A última partida foi no dia 25 de fevereiro quando ficou no 1 a 1 com o Athletico-PR pelo Brasileirão. Juninho Capixaba abriu o placar do jogo, mas Julimar deixou tudo igual. A equipe está na sétima colocação, com sete pontos.

O período sem partidas ajudou a comissão técnica do Massa Bruta a recuperar alguns jogadores de problemas físicos. Um deles foi o meia Rodriguinho, após se recuperar de um problema no tornozelo. Por outro lado, serão duas baixas por suspensão: Alix Vinícius e Fabinho. Ambos foram expulsos contra o Furacão e serão baixas. Já Gabriel fica à disposição após cumprir suspensão na última rodada.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Henry Mosquera; Isridro Pitta (Ignacio Sosa) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Confronto direto e estatísticas de Grêmio e RB Bragantino

O histórico recente entre Grêmio e RB Bragantino é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Grêmio e RB Bragantino

04/10/2025 - RB Bragantino 1 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

10/05/2025 - Grêmio 1 x 1 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

15/09/2024 - RB Bragantino 2 x 2 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

01/06/2024 - Grêmio 0 x 2 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

07/05/2023 - Grêmio 3 x 3 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Grêmio x RB Bragantino

Em 20 confrontos diretos, foram oito vitórias do Bragantino, quatro do Grêmio e oito empates O Tricolor tem média de 1,2 gols feitos nesses recorte de partidas O Massa Bruta balançou as redes em 18 desses encontros Nove dos últimos dez jogos do Grêmio terminaram com menos de 10,5 escanteios O Braga tem média de 0,8 tentos marcados neste começo de Brasileirão

Comparação de Odds para Grêmio x RB Bragantino

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,97 1,76 Superbet 2,00 1,82 Betano 2,02 1,80

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x RB Bragantino

Grêmio para vencer o 2º tempo (2,42 na Betsson) Mais de 2,5 gols combinados (1,97 na Betsson) Mais de 1,5 gols do Grêmio (2,10 na Superbet) Segundo tempo com a maioria dos escanteios (1,95 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.