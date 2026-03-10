Flamengo x Cruzeiro – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão
O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Flamengo x Cruzeiro (11/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A expectativa é de um jogo com gols para os dois lados, sustentada pelo nível técnico das equipes e pela tendência de confronto mais aberto. Até mesmo nos duelos diretos recentes, as equipes encontraram espaços com relativa facilidade, explorando transições e momentos de desorganização defensiva, o que aumenta a probabilidade de ambas balançarem as redes novamente. Para o próximo jogo, a leitura segue na mesma direção, especialmente se o ritmo for alto e houver alternância de domínio.
Além disso, o aspecto mental pesa: a confiança tende a estar elevada, já que cada equipe vem de um contexto de sucesso em seu campeonato regional, o que costuma refletir em postura mais agressiva e maior volume ofensivo. Com base nos recortes recentes e no histórico do confronto, o mercado de ambos marcam aparece como um palpite sólido.
- Três dos últimos cinco jogos do Cruzeiro terminaram com ambos os lados marcando
- Cinco dos últimos oito compromissos diretos entre as equipes terminaram com gols para os dois lados
- No recorte dos últimos 15 jogos do Flamengo, 60% deles terminaram com ambos os times marcando
Outros palpites para Flamengo x Cruzeiro
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O segundo palpite mais relevante para a partida é um jogo com muitos escanteios. O próprio Flamengo já atingiu essa linha sozinho em vários jogos recentes e, em conjunto com o Cruzeiro, a tendência é de um volume ainda maior, o que torna o mercado bem viável. O Flamengo marca muitos escanteios, com média de 6,2 por jogo. Vale lembrar que, na temporada atual, as equipes somam média de 12,92 tiros de canto por partida.
O Flamengo também aparece com boa possibilidade de marcar no mínimo dois gols. O ataque rubro-negro é forte e registra média de 2,5 gols por jogo. Além disso, o time tem alta média de ataques perigosos, com 75 por partida, 0,8 por minuto. Nos jogos recentes, os atacantes do Flamengo têm atuado bem, com média de 7,13.
Por fim, o último palpite é para o Rubro-Negro vencer. O mandante joga no Maracanã, com apoio da torcida, e venceu seis dos últimos oito compromissos. Nos últimos dez confrontos diretos entre as equipes, o Flamengo venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um para o Cruzeiro.
Análise e Forma dos Times
Flamengo - Momento e escalação
O Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense nos pênaltis. A equipe chegou à decisão após eliminar o Madureira com 8 x 0 no confronto anterior e, agora, chega confiante, ainda mais por atuar em casa. O time passou por uma troca recente de treinador, e Leonardo Jardim é quem assume o comando e toma as rédeas da equipe neste momento.
Para a partida, Bruno Henrique e Saúl Ñiguez são desfalques e seguem no departamento médico.
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Cruzeiro - Momento e escalação
O Cruzeiro também foi campeão do seu torneio regional, o Campeonato Mineiro, após vencer o Atlético-MG em um clássico com 21 expulsos no total. A equipe chega em bom momento e vem sustentando resultados, já que está há cinco jogos sem sofrer derrotas. Esse recorte reforça confiança e competitividade para o próximo compromisso.
Por outro lado, o time tem o departamento médico cheio, com Kaique Kenji, Luís Sinisterra, Francisco da Costa, Kauã Moraes, Marquinhos e Bruno Rodrigues. Além disso, William está fora por conta do cartão vermelho recebido na partida anterior pelo Brasileirão.
Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Cruzeiro
O histórico recente entre Flamengo e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Flamengo e Cruzeiro
- 02/10/2025 — Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão - Série A)
- 04/05/2025 — Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (Brasileirão - Série A)
- 06/11/2024 — Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Brasileirão - Série A)
- 30/06/2024 — Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (Brasileirão - Série A)
- 19/10/2023 — Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão - Série A)
Estatísticas e curiosidades de Flamengo e Cruzeiro
- Quatro de cinco jogos recentes do Mengão terminaram com mais de 9,5 escanteios
- Dois de quatro compromissos recentes do Cruzeiro terminaram com mais de 9,5 escanteios
- O Mengão ataca, em média, 2,4 vezes por minuto
- O Flamengo marcou 13 gols nos últimos cinco jogos, o que equivale a 2,6 gols por partida
- Jogando em casa, o Mengão venceu quatro de seis jogos recentes
Comparação de Odds para Flamengo x Cruzeiro
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:
|Casa de Apostas
|Mais de 2,5 Gols
|Menos de 2,5 Gols
Betsson
Superbet
Betano
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Cruzeiro
