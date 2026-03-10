O Lance! apresenta os melhores palpites para Flamengo x Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Flamengo x Cruzeiro (11/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A expectativa é de um jogo com gols para os dois lados, sustentada pelo nível técnico das equipes e pela tendência de confronto mais aberto. Até mesmo nos duelos diretos recentes, as equipes encontraram espaços com relativa facilidade, explorando transições e momentos de desorganização defensiva, o que aumenta a probabilidade de ambas balançarem as redes novamente. Para o próximo jogo, a leitura segue na mesma direção, especialmente se o ritmo for alto e houver alternância de domínio.

Além disso, o aspecto mental pesa: a confiança tende a estar elevada, já que cada equipe vem de um contexto de sucesso em seu campeonato regional, o que costuma refletir em postura mais agressiva e maior volume ofensivo. Com base nos recortes recentes e no histórico do confronto, o mercado de ambos marcam aparece como um palpite sólido.

Três dos últimos cinco jogos do Cruzeiro terminaram com ambos os lados marcando Cinco dos últimos oito compromissos diretos entre as equipes terminaram com gols para os dois lados No recorte dos últimos 15 jogos do Flamengo, 60% deles terminaram com ambos os times marcando

Outros palpites para Flamengo x Cruzeiro

O segundo palpite mais relevante para a partida é um jogo com muitos escanteios. O próprio Flamengo já atingiu essa linha sozinho em vários jogos recentes e, em conjunto com o Cruzeiro, a tendência é de um volume ainda maior, o que torna o mercado bem viável. O Flamengo marca muitos escanteios, com média de 6,2 por jogo. Vale lembrar que, na temporada atual, as equipes somam média de 12,92 tiros de canto por partida.

O Flamengo também aparece com boa possibilidade de marcar no mínimo dois gols. O ataque rubro-negro é forte e registra média de 2,5 gols por jogo. Além disso, o time tem alta média de ataques perigosos, com 75 por partida, 0,8 por minuto. Nos jogos recentes, os atacantes do Flamengo têm atuado bem, com média de 7,13.

Por fim, o último palpite é para o Rubro-Negro vencer. O mandante joga no Maracanã, com apoio da torcida, e venceu seis dos últimos oito compromissos. Nos últimos dez confrontos diretos entre as equipes, o Flamengo venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um para o Cruzeiro.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense nos pênaltis. A equipe chegou à decisão após eliminar o Madureira com 8 x 0 no confronto anterior e, agora, chega confiante, ainda mais por atuar em casa. O time passou por uma troca recente de treinador, e Leonardo Jardim é quem assume o comando e toma as rédeas da equipe neste momento.

Para a partida, Bruno Henrique e Saúl Ñiguez são desfalques e seguem no departamento médico.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro também foi campeão do seu torneio regional, o Campeonato Mineiro, após vencer o Atlético-MG em um clássico com 21 expulsos no total. A equipe chega em bom momento e vem sustentando resultados, já que está há cinco jogos sem sofrer derrotas. Esse recorte reforça confiança e competitividade para o próximo compromisso.

Por outro lado, o time tem o departamento médico cheio, com Kaique Kenji, Luís Sinisterra, Francisco da Costa, Kauã Moraes, Marquinhos e Bruno Rodrigues. Além disso, William está fora por conta do cartão vermelho recebido na partida anterior pelo Brasileirão.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo x Cruzeiro

O histórico recente entre Flamengo e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Flamengo e Cruzeiro

02/10/2025 — Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão - Série A)

04/05/2025 — Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (Brasileirão - Série A)

06/11/2024 — Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Brasileirão - Série A)

30/06/2024 — Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (Brasileirão - Série A)

19/10/2023 — Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão - Série A)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo e Cruzeiro

Quatro de cinco jogos recentes do Mengão terminaram com mais de 9,5 escanteios Dois de quatro compromissos recentes do Cruzeiro terminaram com mais de 9,5 escanteios O Mengão ataca, em média, 2,4 vezes por minuto O Flamengo marcou 13 gols nos últimos cinco jogos, o que equivale a 2,6 gols por partida Jogando em casa, o Mengão venceu quatro de seis jogos recentes

Comparação de Odds para Flamengo x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,86 1,86 Superbet 1,90 1,90 Betano 1,91 1,90

Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Cruzeiro

Ambos marcam (1,92 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,70 na Betsson) Flamengo: Mais de 1,5 Gols (1,66 na Superbet) Flamengo vence (1,53 na Betano)

