Confira os principais palpites para Remo x Fluminense, que acontece nesta quinta-feira (12/,03). A partida no Mangueirão esta prevista para as 19h (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos mercados, veja no artigo as principais informações de como chegam os elencos para o encontro.

Palpite do Lance para Remo x Fluminense (12/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Fluminense tenta passar pelo pós-perda do título estadual querendo voltar a vencer no Brasileirão. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos como visitante - sendo dois clássicos contra Vasco e Botafogo. O Remo ainda não venceu no campeonato no seu retorno à elite nacional. São três empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas.

A equipe paraense saiu atrás do marcador em oito dos últimos nove jogos, mostrando um fraco começo nas partidas. Apesar do momento ofensivo, nossa aposta é no Tricolor tendo as principais ações no Mangueirão, sendo favorito à vencer.

Na última temporada, o Tricolor teve a sexta melhor campanha como visitante, com quatro vitórias em 19 jogos O Remo foi vazado em todos os quatro jogos feitos no Brasileirão

Outros palpites para Remo x Fluminense

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A equipe carioca atravessa o momento de maior alerta ofensivo em 2026. Nos últimos dez jogos, a equipe marcou uma ou nenhuma vez em oito deles. O mercado de ambos proposto bateu em cinco das partidas. O Remo entra em campo sob o comando de um novo treinador. Léo Condé tem um estilo mais defensivo, e pode fazer alterações pensando no resultado.

Os jogos recentes do Fluminense tiveram a equipe de Zubeldía procurando trabalhar mais a posse, com média de 475 passes trocados. Cinco dos últimos seis duelos recentes tiveram menos de 10,5 cobranças. A equipe paraense teve apenas 4,3 cobranças nas primeiras rodadas do Brasileirão. Sob novo comando, os mandantes devem adotar uma postura diferente em campo, cedendo poucos tiros de canto.

O Estádio do Mangueirão apresentou nos primeiros jogos do ano um gramado de baixa qualidade. Esse fator pode forçar um embate mais físico, aumentando as faltas cometidas. Tanto que nos dois primeiros dois jogos do Remo em casa foram nove cartões distribuídos, com média de 4,5. O mercado proposto bateu em dois dos quatro duelos do Flu no Brasileirão. Por fim, a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio sempre é punitiva, com média de 5,10 amarelos distribuídos.

Análise e Forma dos Times

Remo - Momento e escalação

O Remo não conseguiu confirmar seu favoritismo no Paraense, ao ser derrotado pelo Paysandu na final do estadual. A equipe perdeu a primeira partida por 2 a 1, e no jogo de volta, não saiu do 0 a 0. A diretoria do Leão Azul promoveu uma troca no comando técnico entre as finais. Juan Pablo Osório deixou o cargo de treinador para Léo Condé.

O novo treinador chega após o começo ruim de atuações nos primeiros jogos de 2026 do time. A missão é recuperar o elenco que está na 16ª posição do Brasileirão, com três empates e uma derrota. Condé terá três treinamentos antes da sua estreia à frente do clube. Com Eduardo Melo e Jaderson lesionados, o treinador pode mexer em algumas peças para seu primeiro compromisso.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Braian Cufré; Leonel Picco, Patrick de Paula e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Marcelinho, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Léo Condé.

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense volta a campo para se recuperar do vice-campeonato do Campeonato Carioca. O vice estadual veio após a derrota nos pênaltis para o rival Flamengo. As atenções no Brasileirão é de volta a vencer no torneio nacional. Antes da reta final do estadual, a equipe sofreu um revés por 2 a 1 pelo Palmeiras e perdeu a invencibilidade na competição.

O Tricolor inicia a rodada na quinta posição, com sete pontos somados. Zubeldía deve promover alterações na formação titular. Um dos cotados a iniciar é Savarino, que briga por posição com Kevin Serna. Alisson, Julián Millán e Rodrigo Catillo foram registrados no BID e podem ser relacionados pela primeira vez na temporada.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna (Savarino), Agustín Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Confronto direto e estatísticas de Remo e Fluminense

O histórico recente entre Remo e Fluminense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Remo e Fluminense

18/09/1986 - Remo 1 x 1 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

09/05/1978 - Fluminense 1 x 0 Remo - (Campeonato Brasileiro)

21/09/1975 - Remo 2 x 1 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

27/04/1974 - Remo 1 x 1 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

29/11/1972 - Remo 0 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Remo x Fluminense

Os dois clubes voltam a se enfrentarem em uma partida após 40 anos, com o último embate sendo no Brasileirão de 1986 Sete das últimas nove partidas do Fluminense terminaram com menos de 2,5 gols O Remo tem apenas duas vitórias nos últimos dez compromissos feitos A equipe paraense perdeu o primeiro tempo em cinco dos últimos sete duelos O time carioca sofreu apenas seis gols nos dez jogos recentes

Comparação de Odds para Remo x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no 2º tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 2º tempo Menos de 1,5 gols no 2º tempo Betsson 2,18 1,62 Superbet 2,17 1,66 Betano 2,10 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Fluminense

Resultado: Vitória do Fluminense ( 2,02 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam: não ( 1,92 na Betsson)

na Betsson) Menos de 10,5 escanteios ( 1,87 na Superbet)

na Superbet) Dois ou mais cartões para ambas as equipes (1,70 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.