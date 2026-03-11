O Lance! apresenta os melhores palpites para São Paulo x Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12 de março, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Canindé. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para São Paulo x Chapecoense (12/03/2026)

A melhor expectativa, sustentada por um conjunto consistente de estatísticas, recai na possibilidade de o segundo tempo ser o período mais movimentado. As equipes tendem a voltar do intervalo mais ajustadas, com correções e novas estratégias desenhadas a partir das observações da comissão técnica.

Isso normalmente eleva o ritmo, aumenta o volume de ações em área e favorece gols na etapa final, cenário que também se encaixa no histórico recente de partidas de ambos os clubes.

O São Paulo marca mais gols no início do segundo tempo, entre os minutos 46-60 O Chapecoense marcou oito de seus últimos 21 gols entre os minutos 76-90 O Tricolor Paulista marcou 12 de 16 gols recentes somente no segundo tempo

Outros palpites para São Paulo x Chapecoense

Espera-se uma partida com placar elástico, de pelo menos três gols. Três de cinco duelos recentes do Tricolor Paulista terminaram com mais de 2,5 gols. Dois de três compromissos recentes da Chape tiveram no mínimo três gols. Também vale destacar que a média de gols em confrontos diretos entre as equipes é de 2,6, no recorte dos últimos dez duelos.

Outro palpite relevante é para pelo menos cinco cartões na partida, considerando o padrão disciplinar recente. Quatro de cinco jogos recentes do time paulista terminaram com no mínimo cinco cartões. A Chape recebeu nove cartões nas últimas cinco partidas e o Tricolor 19, resultando em uma média somada de cinco advertências por jogo.

Por fim, o mercado de escanteios também tende a aparecer com força, já que ambas as equipes utilizam bastante os lados do campo para levantar bolas na área. As duas equipes somam média de 12,48 escanteios combinados na temporada atual. A Chapecoense tem tendência de jogos com mais de dez escanteios, e isso aconteceu em nove dos últimos dez duelos. Além disso, a Chape marca muitos tiros de canto, com média de 6,2 por jogo.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo aparece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro 2026, com 10 pontos. Em quatro jogos, somou três vitórias e um empate, o que indica um momento positivo e um recorte de regularidade. No último compromisso, perdeu para o Palmeiras por 2 x 1, mas, antes disso, venceu Coritiba, Bragantino, Ponte Preta e Grêmio, mantendo boa consistência de resultados.

Para a partida, não foram informados novos desfalques. As ausências seguem sendo apenas André Silva e Ryan Francisco, que permanecem no departamento médico.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda (Alan Franco), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado

Chapecoense - Momento e escalação

A Chapecoense aparece em nono lugar, no meio da tabela, com 5 pontos. No último jogo pelo Catarinense, acabou perdendo para o Barra e, com isso, também ficou sem a taça do estadual.

Para a partida, o clube não informou novos desfalques. As ausências seguem sendo apenas Robert Santos e Bruno Matias, que já estavam fora e permanecem no departamento médico.

Provável escalação do Chapecoense: Léo Vieira; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa (Marcinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Chapecoense

O histórico recente entre São Paulo e Chapecoense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Paulo e Chapecoense

03/10/2021 — Chapecoense 1 x 1 São Paulo (Brasileirão - Série A)

16/06/2021 — São Paulo 1 x 1 Chapecoense (Brasileirão - Série A)

02/11/2019 — Chapecoense 0 x 3 São Paulo (Brasileirão - Série A)

22/07/2019 — São Paulo 4 x 0 Chapecoense (Brasileirão - Série A)

02/12/2018 — Chapecoense 1 x 0 São Paulo (Brasileirão - Série A)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo e Chapecoense

O ataque da Chapecoense é forte e marca, em média, 2,1 gols por jogo A média de cartões das equipes combinadas é de 4,67 na temporada atual Três de cinco jogos recentes do Tricolor Paulista terminaram com mais de 9,5 escanteios Três dos últimos quatro jogos da Chape tiveram pelo menos dez tiros de canto A média de escanteios somados das duas equipes nos últimos dez jogos é de 9,3, bem próxima da marca do nosso palpite

Comparação de Odds para São Paulo x Chapecoense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 2,08 1,70 Superbet 2,10 1,68 Betano 2,05 1,72

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Chapecoense

Tempo com mais gols: segunda parte (2,05 Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,77 na Betsson) Mais de 4,5 Cartões (1,75 na Betano) Mais de 9,5 Escanteios (1,74 na Superbet)

