Confira os palpites e a análise completa para Chelsea x Arsenal nesta quarta-feira (14/01). O clássico londrino no Stamford Bridge será os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo de ida do duelo terá início às 17h (horário de Brasília). A volta para confirmar o classificado à final está programada para o dia 3 de fevereiro.

Palpite do Lance! para Chelsea x Arsenal (14/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O clássico pela semifinal da Copa da Liga terá um Arsenal chegando em melhor momento coletivo. A equipe vermelha está há nove duelos sem perder, com sete vitórias no período. Além disso, encara um Chelsea vivendo uma troca de comando na sua filosofia de jogo. Defensivamente, os Blues não vivem boa fase, com 11 gols sofridos nos últimos sete duelos.

A confiança no bom momento dos Gunners é um fator que pesa para uma vitória neste clássico. O mando vem sendo um fator facilmente batido, já que são quatro triunfos seguidos como visitante. Assim, seguido um padrão recente dos grandes duelos na Inglaterra, indicamos para um placar abaixo de 3,5 gols totais.

Cinco dos últimos oito jogos dos visitantes terminaram com menos de 2,5 gols Essa estatística se repetiu em seis das dez partidas recentes dos Blues O Arsenal venceu mais da metade dos últimos dez confrontos diretos entre os times

Outros palpites para Chelsea x Arsenal

O Chelsea vem apostando em um estilo de muita velocidade nos últimos jogos. Assim, foram 37 escanteios nos últimos cinco jogos, com quatro deles acima de 4,5 cobranças no jogo. O segundo tempo vem sendo o período com mais volume nessa bola parada. 71% nas dez partidas recentes vieram nesse tempo (41 de 58 tiros de canto). Em sete delas, a equipe teve mais cobranças na etapa.

Uma aposta com segurança é para os Gunners marcar no tempo final. Dos últimos 21 gols feitos, 15 saíram na etapa final. O ataque vermelho marcou no período em cinco das últimas seis atuações. Com um primeiro tempo mais travado, a equipe pode encontrar boas oportunidades na etapa final.

Contra um time que deve ter mais posse, Enzo Fernández deve ser bastante acionado para proteger o meio de campo dos Blues. Diante do Manchester City - jogo que teve características parecidas - foram sete desarmes do meia argentino. Ele tem 2,4 de média nos últimos nove duelos que esteve em campo. Três deles foram acima de 1,5 roubadas de bola.

Análises e Forma do Times

Chelsea - Momento e escalação

Liam Rosenior estreou sem sustos no comando técnico do Chelsea no último sábado (10). A equipe goleou por 5 a 1 o Charlton fora de casa e garantiu vaga na próxima fase da FA Cup. O adversário, definido em sorteio, será o Hull City. Além da classificação, o resultado amenizou o clima no clube, que voltou a triunfar na temporada após cinco partidas.

Apesar do time rodar o elenco na EFL Cup, Rosenior deve ir com força máxima diante do Arsenal. O clássico é fundamental para o treinador conquistar a confiança no início de trabalho. A principal baixa será Moisés Caicedo, que cumpre suspensão após receber dois amarelos na competição. O treinador confirmou que Gusto, Cole Palmer e Pedro Neto tiveram dores após o duelo contra o Fulham. Porém, o trio deve ficar à disposição.

Provável escalação da Chelsea: Filip Jorgensen; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estevão, Cole Palmer e Pedro Neto; Liam Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal também se garantiu na quarta rodada da FA Cup com direito a hat-trick de Gabriel Martinelli. O atacante brasileiro marcou três vezes na vitória sobre o Portsmouth por 4 a 1. A equipe construiu o placar após sair perdendo logo aos três minutos. Assim, vai encarar o Wigan Athletic na próxima fase da principal copa nacional.

Na Copa da Liga, os Gunners passaram por Port Vale, Brighton e Crystal Palace para chegar até esta semifinal. Sem novos desfalques, Arteta deve mandar a campo um time completo buscando sair em vantagem na disputa. No momento, apenas Ricardo Calafiori, Mosquera e Max Dowman estão no departamento médico.

Provável escalação do Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea e Arsenal

O histórico recente entre Chelsea e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea e Arsenal

30/11/2025 - Chelsea 1 x 1 Arsenal - (Premier League)

16/03/2025 - Arsenal 1 x 0 Chelsea - (Premier League)

10/11/2024 - Chelsea 1 x 1 Arsenal - (Premier League)

23/04/2024 - Arsenal 5 x 0 Chelsea - (Premier League)

21/10/2023 - Chelsea 2 x 2 Arsenal - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x Arsenal

O Arsenal venceu três dos últimos seis confrontos diretos no Stamford Bridge, com outros três terminando empates O time vermelho marcou o primeiro gol em sete dos últimos nove jogos Os cinco jogos do Chelsea contra equipes do Big Six na temporada terminaram com menos de 3,5 gols Os Gunners têm cinco gols marcados em três jogos na EFL Cup O Chelsea teve mais cobranças de escanteios no segundo tempo na partida entre os times na Premier League

Comparação de Odds para Chelsea x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de empate anula na partida:

Casa Empate anula: Chelsea Empate anula: Arsenal Betsson 2,35 1,60 Betano 2,32 1,57 Bet365 2,25 1,57

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x Arsenal

Arsenal vence e Menos de 3,5 gols (3,00 na Betsson) Chelsea tem mais escanteios no 2º tempo (2,05 na Betsson) Mais de 0,5 gol do Arsenal no 2º tempo (1,67 na Betano) Mais de 1,5 desarmes de Enzo Fernández (1,66 na Bet365)

