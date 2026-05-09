Nottingham Forest x Newcastle – Palpites, análise e odds (10/05)
O Nottingham Forest recebe o Newcastle no City Ground neste domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (horário de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League 2025/26. A partida opõe dois clubes que vivem momentos completamente diferentes, mas que compartilham uma temporada aquém das expectativas.
O Forest de Vítor Pereira, eliminado da Europa League na última quinta-feira após uma derrota avassaladora de 4 x 0 para o Aston Villa, precisa sacudir a poeira rapidamente. A equipe ocupa o 16° lugar com 42 pontos e ainda não confirmou matematicamente sua permanência na primeira divisão, com três rodadas restantes. Já o Newcastle, 13° com 45 pontos, vive uma temporada decepcionante para quem investiu quase um bilhão de libras e disputou a Champions League na temporada anterior.
Análise da partida
A temporada 2025/26 do Nottingham Forest é, sem exagero, a mais caótica da Premier League neste ano. Quatro técnicos diferentes em uma única campanha: Nuno Espírito Santo saiu em setembro, Ange Postecoglou não venceu nenhum dos oito jogos que dirigiu, Sean Dyche conquistou dez vitórias em 25 partidas antes de ser demitido em fevereiro, e Vítor Pereira chegou em 15 de fevereiro como o quarto nome da temporada.
Sob o comando do treinador português, o Forest encontrou estabilidade. A equipe vinha de cinco vitórias consecutivas em todas as competições antes da goleada sofrida no Villa Park, incluindo um convincente 3 x 1 sobre o Chelsea em Stamford Bridge e um 5 x 0 sobre o Sunderland. Na Premier League, são sete jogos de invencibilidade com 18 gols marcados nesse período. O problema é o aproveitamento como mandante: apenas quatro vitórias, seis empates e sete derrotas no City Ground.
O Newcastle, por sua vez, vive uma espiral de inconsistência. A vitória por 3 x 1 sobre o Brighton no último fim de semana encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas em todas as competições, incluindo um 7 x 2 sofrido contra o Barcelona pela Champions League. Na Premier League, os Magpies perderam para Sunderland (2 x 1), Crystal Palace (2 x 1), Bournemouth (2 x 1) e Arsenal (1 x 0). Fora de casa, foram quatro derrotas nos últimos cinco jogos pela liga, com um desempenho particularmente apático em partidas que exigiam presença ofensiva.
Palpites para Nottingham Forest x Newcastle
Confrontos diretos
O Newcastle domina o histórico recente deste confronto. Os Magpies venceram os três últimos duelos pela Premier League, incluindo um 2 x 0 em St. James' Park no jogo do turno, em 5 de outubro de 2025, com gols de Bruno Guimarães aos 58 minutos e Nick Woltemade de pênalti aos 84. Aquele resultado veio durante a pior fase do Forest na temporada, sob o breve comando de Postecoglou.
No panorama mais amplo, o Newcastle venceu nove dos últimos 15 confrontos pela Premier League, contra cinco do Forest e apenas um empate. Nos últimos 13 duelos, ambas as equipes marcaram em 11. Seis dos últimos sete encontros tiveram três ou mais gols, o que sugere um confronto aberto e com movimentação no placar.
Notícias do Nottingham Forest e Newcastle
Nottingham Forest: desfalques e dúvidas
A lista de ausências do Forest é extensa e preocupante. Morgan Gibbs-White, artilheiro da equipe na Premier League com 13 gols e quatro assistências, está fora do jogo. O meia inglês sofreu um corte profundo no rosto após uma colisão com o goleiro Robert Sanchez durante a vitória sobre o Chelsea, e Pereira confirmou que ele não jogará contra o Newcastle.
Ibrahim Sangare e Zach Abbott estão confirmados como ausentes. Callum Hudson-Odoi, o goleiro John Victor e os zagueiros Nicolo Savona e Willy Boly também seguem no departamento médico. Murillo, Ola Aina e Dan Ndoye são dúvidas e dependem de avaliações de última hora após a sequência desgastante de jogos.
Sem Gibbs-White, Pereira deve confiar em Taiwo Awoniyi como referência no ataque, acompanhado de Igor Jesus e Dilane Bakwa nas pontas. Elliot Anderson e Nicolas Dominguez devem compor o meio-campo, enquanto a zaga provavelmente terá Milenkovic, Morato e Neco Williams.
Provável escalação do Nottingham Forest (4-4-2): Stefan Ortega; Murillo, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams; Omari Hutchinson, Nicolas Dominguez, Elliot Anderson e Dilane Bakwa; Igor Jesus e Taiwo Awoniyi. Técnico: Vítor Pereira.
Newcastle: desfalques e dúvidas
Eddie Howe não reportou novas preocupações no elenco, mas o Newcastle já carrega baixas significativas. Lewis Miley encerrou a temporada após sofrer uma fratura na fíbula durante um treino na terça-feira, sem contato com outro jogador. Tino Livramento segue afastado com uma lesão na virilha, e Emil Krafth continua em recuperação de longa duração de um problema no joelho.
Fabian Schar é dúvida e classificado como 50% de chances de jogar. Se não estiver disponível, Malick Thiaw deve manter a posição ao lado de Sven Botman. Kieran Trippier retorna à lateral direita, e Anthony Gordon, que voltou ao banco contra o Brighton, deve disputar uma vaga no onze titular.
Provável escalação do Newcastle (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joe Willock; Jacob Murphy, William Osula e Joelinton. Técnico: Eddie Howe.
Destaques individuais de Nottingham Forest x Newcastle
Os técnicos
Vítor Pereira já viveu esse roteiro antes. O treinador português de 57 anos chegou ao Wolverhampton em dezembro de 2024 com a equipe na zona de rebaixamento e conduziu uma sequência de seis vitórias que salvou o clube. Foi demitido pelo Wolves em novembro de 2025 e ficou apenas dez semanas sem emprego antes de aceitar o desafio no City Ground. Sob seu comando, o Forest recuperou organização defensiva e objetividade nas transições, e os números comprovam: cinco vitórias seguidas antes da eliminação europeia.
Eddie Howe enfrenta um tipo diferente de pressão. O técnico de 48 anos está no projeto do Newcastle desde 2021 e conduziu o clube ao terceiro lugar na temporada 2022/23, mas a regressão desta campanha expôs limitações estruturais. A reunião com os dirigentes do PIF, na qual Howe supostamente enfrentou perguntas duras sobre o declínio, terminou com ele mantendo o cargo. Três jogos restantes para entregar algo minimamente aceitável para uma torcida que esperava disputa pelo título.
Análise tática
Pereira deve manter o 4-4-2 ou variação para 3-4-3 que utilizou nas últimas semanas, com apoio nos alas como elementos defensivos e ofensivos e construção de jogadas apoiada na presença física de Awoniyi e Igor Jesus. O desafio tático imediato é o desgaste da quinta-feira: jogadores que atuaram 90 minutos na goleada de Villa Park chegarão ao domingo com carga física elevada, especialmente nas posições de lateral e meio-campo.
O Newcastle deve se organizar em 4-3-3 com Guimarães operando com mais liberdade do que sua posição nominal de volante sugere. O brasileiro frequentemente chega à área adversária e foi responsável pelo primeiro gol na vitória sobre o Brighton. A fragilidade, no entanto, está na defesa: o Newcastle sofreu gol em todos os últimos cinco jogos fora de casa, e a ausência de Livramento na lateral direita deixa Trippier como única opção, com menos intensidade defensiva.
O duelo-chave será no meio-campo. Se Dominguez e Anderson conseguirem conter a influência de Guimarães e limitar sua capacidade de receber a bola em espaço e conduzir para frente, o Forest terá mais controle do ritmo. Na outra ponta, a ausência de Gibbs-White é um golpe criativo enorme, e o peso do ataque recairá quase inteiramente sobre Awoniyi.
Prognóstico de placar exato para Nottingham Forest x Newcastle
- O Newcastle perdeu quatro dos últimos cinco jogos fora de casa pela Premier League
- Ambas as equipes marcaram em 11 dos últimos 13 confrontos diretos
- O Forest está invicto há sete jogos consecutivos na Premier League
- Awoniyi marcou três gols nos últimos dois jogos como titular
Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Newcastle
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,58 na Betsson
Palpite alternativo: Nottingham Forest vence – Odd 2,75 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols – Odd 1,72 na Superbet
Palpite alternativo 3: Awoniyi marca a qualquer momento – Odd 7,00 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Nottingham Forest 2 x 1 Newcastle – Odd 9,20 na Betsson
