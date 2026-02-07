Confira os principais palpites e a análise completa para Liverpool x Manchester City neste domingo (08/02). O clássico inglês acontece em Anfield a partir das 13h30 (horário de Brasília). A partida será válida pelo encerramento da 25ª rodada da Premier League 2025/26. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Palpite do Lance! para Liverpool x Manchester City (08/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Um boa alternativa usando o criador de aposta é a combinada para acima de dois gols no segundo tempo e mais de 3,5 cartões no segundo tempo. O primeiro mercado se repetiu em três dos quatro jogos recentes do Liverpool. Já o City tem 22 tentos feitos no período na competição. A tendência de 45 finais com espaços e reforços dos reservas favorece essa aposta.

Além disso, vemos uma margem para ao menos quatro cartões aplicados. Os times não são reconhecidos por ser físicos, apostando em muita bola rolando. Porém, o contexto do encontro - um clássico nacional dos últimos anos - pode aumentar o nível de intensidade dos dois lados. Somadas, as médias de cartões amarelos na Premier League é de 3,4 (1,6 do Liverpool e 1,8 do City).

Craig Pawson, árbitro do jogo, tem média de 3,71 cartões amarelos aplicados 13 dos últimos 24 gols marcados pelos Reds foram nos 45 minutos finais 17 dos 23 tentos sofridos pelo City foram em segundos tempos

Outros palpites para Liverpool x Manchester City

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As últimas partidas do Liverpool foram marcadas por muitas escapadas em profundidade, buscando seus pontas. Assim, o time terminou com média de 7,8 escanteios cobrados as últimas dez atuações. Cinco dos últimos seis duelos terminaram com mais de 10,5 cobranças combinadas. Os Reds devem buscar contra-atacar com jogadas próximas da linha de fundo. Logo, as chances de mais de 4,5 tiros de canto são altas.

Um palpite de bom valor é para o primeiro gol do encontro ser feito após os 28 minutos. Isso porque alguns jogos entre os grandes times da Premier League vem sendo marcados por um início mais truncado. Dos últimos 24 gols feitos pelo Liverpool, apenas três foi antes dessa minutagem. Esse recorte se repetiu com oito das últimas 24 bolas nas redes do City.

Desde 2022, um confronto direto entre as equipes não terminou com menos de dois gols marcados. A expectativa é novamente de um confronto movimentado em Anfield. Seis das últimas dez partidas dos Citizens terminaram com dois ou três gols marcados. Já os Reds tiveram gols marcados nas seis atuações recentes, o que favorece um jogo movimentado neste domingo.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool chega motivado ao duelo após uma excelente vitória sobre o Newcastle na última rodada. O 4 a 1 em Anfield manteve os Reds próximos da briga por vaga na próxima Champions League. Um dos destaques do jogo foi o francês Hugo Ekitiké, autor de dois gols em cima dos Magpies. A equipe abre a rodada na sexta posição, dois pontos a menos que o Manchester United, atual quarto colocado.

O treinador teve uma semana inteira de preparação com foco na partida. Em coletiva, ele afirmou que Joe Gómez pode retornar ao banco neste duelo, caso treine sem limitações no sábado. Já Jeremie Frimpong segue com problema na virilha e será baixa. Quem pode ser novidade entre os relacionados é Jeremy Jacquet, reforço contratado no final da janela de transferência.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Manchester City - Momento e escalação

Mesmo com uma vantagem, o Manchester City não fez um jogo protocolar e venceu o Newcastle por 3 a 1 pela Copa da Liga Inglesa. A partida foi a segunda do duelo que garantiu os Citizens na grande final da competição. Omar Marmoush, duas vezes, e Tijjani Reijnders marcaram os três gols da equipe no jogo. Agora, encara o Arsenal na grande decisão em Wembley no dia 22 de março.

Pep Guardiola chega ao duelo com alguns jogadores entregues ao departamento médico. Entre eles, Jérémy Doku, Rúben Dias e o brasileiro Savinho. Uma das dúvidas é na ponta esquerda. Phil Foden e Reijnders brigam por uma posição.

Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi e O'Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Bernardo Silva e Phil Foden (Tijjani Reijnders); Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool e Manchester City

O histórico recente entre Liverpool e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Liverpool e Manchester City

09/11/2025 – Manchester City 3 x 0 Liverpool - (Premier League) 23/02/2025 – Manchester City 0 x 2 Liverpool - (Premier League) 01/12/2024 – Liverpool 2 x 0 Manchester City - (Premier League) 10/03/2024 – Liverpool 1 x 1 Manchester City - (Premier League) 25/11/2023 – Manchester City 1 x 1 Liverpool - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Manchester City

Cinco dos últimos seis confrontos diretos terminaram com dois ou três gols marcados Oito das últimas dez partidas entre os times terminaram com um dos lados vencedor O duelo do primeiro turno terminou com seis cartões aplicados Cinco dos últimos seis duelos dos Reds terminaram com mais de 2,5 gols E o City venceu o primeiro tempo em quatro das últimas cinco partidas

Comparação de Odds para Liverpool x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Casa Vitória do Liverpool Empate Vitória do Manchester City Betsson 2,40 3,75 2,78 Betano 2,35 3,70 2,80 Bet365 2,45 3,80 2,83

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Manchester City

Combinada: Mais de 1,5 gols no 2º tempo e mais de 3,5 cartões (3,07 na Betsson) Mais de 4,5 escanteios do Liverpool (1,60 na Betsson) Primeiro gol após os 28 minutos (2,18 na Betano) Para a partida ter dois a três gols (2,10 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.