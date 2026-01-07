PSG x Olympique de Marselha – Palpites, análise e odds

Confira os palpites, a análise completa e as melhores odds para PSG x Olympique de Marselha pela final da Supercopa da França. O confronto acontece nesta quinta-feira (08/01), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Jaber Al-Ahmad, em Kuwait. O evento anual coloca frente a frente o campeão da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, e o vencedor da Copa da França, o Olympique de Marselha.

Palpite do Lance! para PSG x Olympique de Marselha (08/01/2026)

A partida é válida pela final da Supercopa da França, e o Paris Saint-Germain entra em campo como favorito para conquistar o título. Ainda assim, o confronto tende a ser equilibrado e bem disputado, o que nos leva a optar por um mercado mais neutro como palpite principal: menos de 3,5 cartões. As duas equipes contam com sistemas defensivos bem ajustados, com zagueiros que costumam aplicar botes precisos e evitam faltas excessivamente duras, favorecendo um jogo com menor intervenção disciplinar da arbitragem.

Além disso, os eventos recentes entre PSG e Olympique de Marselha reforçam um cenário de baixa incidência de cartões e, considerando as odds atuais, o mercado se mostra bastante atrativo para este tipo de confronto decisivo.

Três dos últimos cinco jogos do PSG terminaram com menos de 3,5 cartões

Nos últimos dez jogos, as duas equipes somaram média conjunta de apenas 2,9 cartões por partida

O Olympique de Marseille recebeu no máximo três cartões em três dos últimos cinco confrontos

Outros palpites para PSG x Olympique de Marselha

A expectativa é de ambos os times marcando, cenário que se confirmou em três dos últimos quatro jogos do PSG. Esse padrão também sustenta a projeção de um placar mais elástico, com mais de 2,5 gols, prognóstico recorrente para as duas equipes, que somam média de 4,8 gols nas últimas dez partidas.

Por fim, após um confronto que exige grande esforço físico e técnico, a tendência é de vitória do PSG. A equipe apresenta clara superioridade técnica e venceu como mandante todos os últimos quatro jogos que disputou. Nos confrontos diretos, os parisienses levaram a melhor em cinco dos últimos seis encontros, indicando um padrão que pode se repetir nesta final.

Análise e Forma dos Times

PSG - Momento e escalação

O Paris Saint-Germain conquistou a Ligue 1 em 2025 e garantiu a primeira vaga para a Supercopa Francesa. A equipe vem apresentando consistência nas competições recentes e também levantou a Copa Intercontinental de 2025, ao vencer o Flamengo nos pênaltis. O PSG tem mostrado facilidade para invadir a área adversária e, em diversas partidas, construiu placares elásticos, evidenciando seu forte poder ofensivo.

Para o confronto, o time parisiense terá desfalques importantes. O atacante Ibrahim Mbaye está fora por compromissos com sua seleção, enquanto o ponta Lee Kang-in desfalca a equipe após sofrer uma lesão na coxa.

Provável escalação do PSG: Lucas Chevalier; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos e Warren Zaire-Emery; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique

Olympique de Marselha - Momento e escalação

O Olympique de Marseille ocupa a segunda vaga da Supercopa Francesa e precisará apresentar maior solidez defensiva para tentar superar o Paris Saint-Germain em território neutro. A equipe vem de bons resultados recentes, incluindo a goleada por 6 x 0 sobre o Bourg-en-Bresse e a vitória por 1 x 0 diante do Monaco, o que reforça o bom momento competitivo.

Para o confronto, o time comandado por Roberto De Zerbi terá desfalques importantes. O volante Arthur Vermeeren está suspenso após receber cartão vermelho na partida anterior, assim como o meia Bilal Nadir, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o zagueiro Nayef Aguerd está ausente por estar a serviço de sua seleção.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Geronimo Rulli; Facundo Medina, CJ Egan-Riley e Benjamin Pavard; Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia e Timothy Weah; Mason Greenwood e Igor Paixão; Pierre Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi

Confronto direto e estatísticas de PSG e Olympique de Marselha

O histórico recente entre PSG e Olympique de Marselha é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre PSG e Olympique de Marselha

22/09/2025 – Olympique de Marselha 1 x 0 Paris Saint-Germain – Ligue 1

16/03/2025 – Paris Saint-Germain 3 x 1 Olympique de Marselha – Ligue 1

27/10/2024 – Olympique de Marselha 0 x 3 Paris Saint-Germain – Ligue 1

31/03/2024 – Olympique de Marselha 0 x 2 Paris Saint-Germain – Ligue 1

24/09/2023 – Paris Saint-Germain 4 x 0 Olympique de Marselha – Ligue 1

Estatísticas e curiosidades de PSG e Olympique de Marselha

Atuando como visitante, o Olympique de Marseille ultrapassou a marca de 2,5 gols em oito dos últimos dez jogos O Paris Saint-Germain superou a linha de 2,5 gols em três dos últimos quatro confrontos A equipe do PSG apresenta 77% de aproveitamento em vitórias nos últimos dez jogos Na temporada atual, 66% das partidas do PSG terminaram com mais de 2,5 gols O mesmo padrão se repete com o Olympique de Marselha, já que mais de 60% de seus jogos na temporada tiveram pelo menos três gols

Comparação de Odds para PSG x Olympique de Marselha

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Superbet 1,67 2,22 Betano 1,67 2,22 Bet365 1,66 2,20

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para PSG x Olympique de Marselha

Menos de 3,5 Cartões (2,10 na Bet365) Ambos marcam (1,75 na Bet365) Mais de 2,5 Gols (1,66 na Bet365) PSG vence (1,55 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.