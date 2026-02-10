O Lance! apresenta os melhores palpites para São Paulo x Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, com transmissão ao vivo na TV Globo, GE TV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para São Paulo x Grêmio (11/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Grêmio vem apresentando um retrospecto muito positivo nas partidas mais recentes deste início de temporada. A equipe conseguiu emplacar uma boa sequência abrindo o placar dos confrontos, demonstrando controle das ações, domínio do adversário e maior eficiência ofensiva nos jogos.

Em contrapartida, o São Paulo atravessa um cenário oposto. O Tricolor paulista vem exibindo fragilidades defensivas e sofreu o primeiro gol na maioria de seus compromissos recentes, sendo frequentemente obrigado a correr atrás do resultado.

Diante desse contraste claro entre os momentos das equipes, o palpite para o Grêmio marcar o primeiro gol da partida se apresenta como uma ótima opção para o confronto.

O Grêmio inaugurou o marcador em cinco dos últimos sete jogos que disputou O São Paulo sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos seis jogos O Tricolor Paulista sofreu gols em todos os últimos três jogos contra o Tricolor Gaúcho

Outros palpites para São Paulo x Grêmio

Tanto o São Paulo quanto o Grêmio apresentam um perfil muito semelhante neste início de temporada: bom volume ofensivo, boa média de gols marcados, mas também fragilidades defensivas claras, sendo vazados na maioria de seus jogos.

Esse padrão se reflete diretamente nos resultados recentes. Em seis dos últimos sete jogos do São Paulo e em quatro dos últimos cinco compromissos do Grêmio, ambas as equipes balançaram as redes, o que fortalece bastante o mercado de ambas marcam para este duelo.

Outro ponto que sustenta os prognósticos é o excelente início de partidas do Grêmio. O forte volume ofensivo nos primeiros minutos tem resultado na equipe cobrando o primeiro escanteio em nove dos últimos dez jogos, padrão que tende a se manter mesmo atuando fora de casa.

Por fim, o momento individual de Carlos Vinícius é simplesmente impressionante. Em nove partidas neste início de 2026, o atacante já marcou nove gols, sendo três apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao clube gaúcho, são 21 gols em 23 jogos, números que sustentam o palpite para mais uma noite decisiva do artilheiro gremista neste confronto.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

Após um início de temporada bastante conturbado, o São Paulo conseguiu reagir e engatar uma sequência positiva de resultados. A equipe está há quatro partidas sem derrotas, com três vitórias importantes no período, chegando embalada para mais um compromisso do Campeonato Brasileiro.

Na competição nacional, o Tricolor estreou com vitória sobre o Flamengo e, na rodada mais recente, empatou em 1 a 1 com o Santos, somando resultados sólidos contra adversários tradicionais.

Já no último sábado, pela disputa do Campeonato Paulista, o São Paulo conquistou mais um triunfo importante ao vencer o Primavera de virada, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe subiu para a oitava colocação, entrando na zona de classificação para a próxima fase do estadual.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco e Dória; Enzo Díaz, Damián Bobadilla, Cédric Soares, Marcos Antônio e Lucas Moura; Ferreira e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio também chega embalado para este confronto, vindo de duas vitórias importantes nas últimas partidas. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor conquistou um grande resultado ao vencer o Botafogo por 5 a 3 na rodada mais recente. Já no último final de semana, pela disputa do Campeonato Gaúcho, a equipe superou o Novo Hamburgo por 1 a 0, garantindo vaga na semifinal da competição.

Após algumas oscilações no início da temporada, esses resultados deram novo fôlego ao trabalho de Luís Castro à frente da equipe. Agora, o Grêmio viaja até a capital paulista para enfrentar o São Paulo, com o objetivo de manter o bom momento e buscar mais um resultado positivo no Brasileirão.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; João Pedro, Fabián Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Erick Noriega, Arthur, Tetê, Miguel Monsalve e Francis Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Grêmio

O histórico recente entre São Paulo e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre São Paulo x Grêmio

16/10/2025 - Grêmio 2 x 0 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

17/05/2025 - São Paulo 2 x 1 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

01/12/2024 - Grêmio 2 x 1 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

17/07/2024 - São Paulo 1 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

21/10/2023 - São Paulo 3 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Grêmio

Em todas as competições foram disputados 100 jogos entre as duas equipes, com 36 vitórias do São Paulo, 30 empates e 34 triunfos do Grêmio O Grêmio marcou o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos Tivemos ambas as equipes marcando em seis dos últimos sete jogos do São Paulo O Tricolor Gaúcho teve o primeiro escanteio da partida em nove dos últimos dez jogos Em 2026, Carlos Vinicius já registra nove gols em nove jogos

Comparação de Odds para São Paulo x Grêmio

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas São Paulo Empate Grêmio Betsson 2,10 2,82 3,55 Betano 2,15 3,10 3,85 Br4bet 2,10 3,25 3,50

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Grêmio

