Confira os palpites do Lance! para Atlético-MG x Remo pelo Campeonato Brasileiro. A partida válida pela terceira rodada será disputada na Arena MRV nesta quarta-feira, 11 de fevereiro. A bola rola em Belo Horizonte às 20h (horário de Brasília). Além dos mercados, veja uma análise completa e as informações para o duelo.

Palpite do Lance para Atlético-MG x Remo (11/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Atlético-MG chega pressionado para o duelo após uma sequência de atuações ruins na temporada. Ainda que mantenha o treinador de 2025, o Galo vem apresentando dificuldades na frente do gol. O time passou em branco ou balançou as redes apenas uma vez em seis dos nove duelos em 2026. Muito dessa baixa conversão foi diante adversários mais retrancados, gerando finalizações sem muita qualidade técnica.

Mesmo com a baixa, nosso palpite é na vitória do Alvinegro atuando em casa diante do recém-promovido Remo. A equipe paraense apresentou uma postura muito retraída contra o Vitória na estreia como visitante. Osorio ainda busca dar um padrão ao seu time, o que pode significar uma dificuldade na Arena MRV.

O Remo teve uma derrota e dois empates como visitante em 2026 Sete dos nove jogos feitos pelo Galo na temporada terminaram com menos de 3,5 gols Somadas, as médias dos dois ataques é de três por jogo (1,6 do Galo e 1,4 do Leão)

Outros palpites para Atlético-MG x Remo

O Galo terminou com dois ou três gols no placar três das cinco partidas na Arena MRV em 2026. A defesa tem um alerta ligado, já que terminou sendo vazado sete jogos totais na temporada. A faixa de gols proposta bateu em cinco das sete partidas do Remo no ano. As equipes devem apostar em posturas de mais velocidade nos espaços, favorecendo essa faixa de tentos.

Recém-promovido, o Remo estreou nas duas primeiras rodadas apostando em uma postura mais física. Somente contra o Vitória - quando atuou como visitante - foram 17 faltas cometidas. O Galo aposta em um jogo mais técnico, propondo as ações em campo. Logo, nosso análise visa o time explorar a intensidade sem bola, aumentando o número de infrações cometidas.

Por fim, o número de escanteios na partida deve ser elevado visto as posturas dos times em campo. O Alvinegro Mineiro iniciou a competição com a quarta maior média de cobranças, 8,5 por jogo. Sete dos nove duelos recentes terminaram com 10,5 tiros de canto combinados. O Remo adota em marcar em bloco baixo no seu campo, elevando o número de escanteios sofridos.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG busca dentro de casa sua primeira vitória neste Brasileirão. Até o momento, foram um empate em 2 a 2 com o Palmeiras e a derrota para o RB Bragantino na última rodada. A pouca evolução do futebol apresentado vem incomodando o técnico Jorge Sampaoli. No último sábado (7), o time apenas empatou com o Athletic-MG pelo Mineirão, e o argentino destacou a pouca efetividade dos seus jogadores.

O Galo entrou em campo no 1 a 1 com uma escalação reserva, descansando os principais titulares. A situação do time no estadual é complicada, sendo obrigado a vencer a última rodada. Antes disso, Sampaoli terá apenas duas baixas para encarar o Leão Azul. Alexsander e Lyanco, ambos lesionados, estão fora de combate, com o treinador retornando com seus titulares.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Alan Franco, Ruan e Júnior Alonso; Ángelo Preciado, Maycon, Victor Hugo e Renan Lodi; Bernard, Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Remo - Momento e escalação

Assim como o Atlético-MG, o Remo soma apenas um ponto neste início de Brasileirão. A conquista veio na estreia dentro de casa quando ficou no empate em 2 a 2 com o Mirassol. Alef Manga e João Pedro marcaram os tentos da equipe. Antes de viajar a Belo Horizonte, o Leão encarou o Paysandu no clássico do estadual. Os times ficaram no 1 a 1 na partida disputada no Mangueirão.

Osorio montou uma estratégia onde poupou vários dos titulares no Re-Pa. Devido à maratona de jogos, o treinador vem rodando o elenco nas partidas, visando o condicionamento físico. DIante do Galo, o time não terá à disposição o meia Patrick, que sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky Almeida; Patrick de Paula, Zé Ricardo e Leonel Picco; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG e Remo

O histórico recente entre Atlético-MG e Remo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG e Remo

10/06/2021 - Atlético-MG 2 x 1 Remo - (Copa do Brasil)

02/06/2021 - Remo 0 x 2 Atlético-MG - (Copa do Brasil)

15/09/2006 - Remo 2 x 1 Atlético-MG - (Série B)

12/05/2006 - Atlético-MG 3 x 1 Remo - (Série B)

19/03/1997 - Atlético-MG 3 x 2 Remo - (Copa do Brasil)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG x Remo

O Atlético-MG venceu 60% dos 15 confrontos diretos disputados contra o Remo (nove vitórias) Será o quarto confronto pelo Campeonato Brasileiro entre as equipes, com todas as vitórias mineiras até o momento No histórico, o Galo tem média de 2,4 gols marcados, enquanto o Leão Azul 1,13 tentos Cinco dos sete jogos do Remo na temporada terminaram com mais de 10,5 escanteios O Galo saiu atrás do marcador em cinco das seis partidas recentes

Comparação de Odds para Atlético-MG x Remo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,06 1,69 Betano 2,07 1,75 Bet365 2,05 1,75

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Remo

Atlético-MG vence e menos de 3,5 gols (2,00 na Betsson) Para a partida ter dois ou três gols (1,95 na Betsson) Mais de 14,5 faltas do Remo (1,85 na Betano) Mais de 10,5 escanteios (2,00 na Bet365)

