Nesta quarta-feira (11/02), Manchester City x Fulham acontece no Etihad Stadium pela Premier League. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 16h30 (horário de Brasília). A partida será válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, confira a análise completa e as informações deste confronto.

Palpite do Lance para Manchester City x Fulham (11/02/2026)

Melhor ataque da Premier League, o Manchester City enfrenta mais um jogo em casa onde a imposição deve ser uma marca. 58% dos gols feitos na liga foram em partidas como mandante (29 de 51). O ritmo intenso, apostando no controle dentro do campo de ataque, favorece as chances criadas pelo time de Guardiola. Assim, sete dos últimos 13 jogos em casa na temporada terminaram com mais de 2,5 tentos da equipe.

Outro importante fator neste duelo é o confronto direto, no qual o City tem amplo domínio de vitórias sobre o Fulham. A virada de ano não vem sendo positiva para os visitantes. Isso porque, desde o dia 1º de janeiro, a defesa dos Cottagers foi vazada em todos os oito duelos feitos - sendo três com pelos menos dois gols levados.

O Manchester City marcou mais de 2,5 vezes em seis dos últimos nove confrontos diretos Na atual temporada, a equipe teve média de 2,5 gols marcados nos últimos dez compromissos O Fulham foi vazado em 20 das 25 rodadas disputadas, sendo a 14ª defesa da competição, com 37 gols sofridos

Outros palpites para Manchester City x Fulham

Apesar da fase, o Fulham aposta em um estilo de jogo com muita velocidade e transições rápidas. Esse modelo pode surpreender o sistema defensivo do atual vice-colocado. O time de Manchester sofreu gol em quatro das últimas seis partidas, todas com ambos marcam. Esse mercado se repetiu em sete das últimas oito atuações dos visitantes.

Outro palpite de valor é no segundo tempo terminar mais produtivo. A defesa do City sofre bastante nesse período, com nove dos últimos 11 gols sofridos saindo após os intervalos. O forte banco ajuda também a produtividade do ataque, principalmente contra defesas compactas. Já os visitantes marcam um alto volume de gols na etapa, com os sete duelos recentes terminando com a etapa mais produtiva.

Por fim, atuando em casa, os Sky Blues são favoritos à vitória na parte dos 45 minutos iniciais. O time tem o melhor aproveitamento do período na liga (16 vitórias em 25 jogos). Diante de um adversário pouco produtivo na etapa, a intensidade e domínio dos mandantes deve favorecer uma aposta logo na primeira metade.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

Foi com emoção e um jogo eletrizante contra o Liverpool que o Manchester City manteve a distância de seis pontos do Arsenal na briga pelo título inglês. A diferença só é possível graças a vitória em Anfield no último domingo (8). Após Szoboszlai marcar de falta aos 74 minutos, Bernardo e Haaland fizeram os gols dos Citizens no duelo. O resultado manteve a equipe com 50 pontos na vice-colocação da Premier League.

O duelo ainda foi marcado com um gol polêmico do City no último lance, mas anulado pela arbitragem após revisão do VAR. Para se manter vivo na disputa da taça, Guardiola deve mandar a campo seu time titular. O treinador deve ter apenas uma nova baixa, já que Khusanov deixou o gramado após sofrer uma pancada na cabeça. Devido ao protocolo de concussão, o zagueiro não deve atuar, com Rúben Dias sendo o titular.

Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi e Aït-Nouri; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva e O'Reilly (Rayan Cherki); Omar Marmoush e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Fulham - Momento e escalação

O Fulham chega ao Etihad buscando encerrar a incômoda sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos. A última foi neste sábado em casa para o Everton por 2 a 1. O placar, de virada, deixou a equipe na décima posição da tabela. A equipe precisa voltar a pontuar para seguir brigando por vaga nas competições continentais.

Até por isso, Marco Silva prometeu um jogo compactou diante do City fora de casa. Em coletiva, também confirmou que o lateral Timothy Castagne deve deixar o time titular após problema médico. Por outro lado, Calvin Bassey briga por uma posição para iniciar na linha defensivo. Na derrota para os Toffees, o brasileiro Rodrigo Muniz voltou a ser relacionado após recuperação de um problema físico.

Provável escalação do Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Jorge Cuenca (Calvin Bassey), Joachim Andersen e Ryan Sessegnon; Sander Berge e Alex Iwobi; Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Chukwueze; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Confronto direto e estatísticas de Manchester City e Fulham

O histórico recente entre Manchester City e Fulham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester City e Fulham

02/12/2025 - Fulham 4 x 5 Manchester City - (Premier League)

25/05/2025 – Fulham 0 x 2 Manchester City – (Premier League)

05/10/2024 – Manchester City 3 x 2 Fulham – (Premier League)

11/05/2024 – Fulham 0 x 4 Manchester City – (Premier League)

02/09/2023 – Manchester City 5 x 1 Fulham – (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Fulham

O Manchester City venceu os últimos 19 confrontos diretos diante do Fulham, com 57,14% nos 77 encontros gerais Seis dos últimos oito encontros terminaram com ambos lados marcando 16 dos 29 gols marcados pelo City no Etihad foram nos 45 minutos iniciais O Fulham saiu atrás do marcados em quatro dos últimos cinco jogos na temporada Os Citizens venceram 16 dos 25 confrontos diretos disputados no seu mando em partidas da Premier League

Comparação de Odds para Manchester City x Fulham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,70 2,10 Betano 1,78 1,98 Bet365 1,75 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Fulham

Mais de 2,5 gols do Manchester City (2,22 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,70 na Betsson) Segundo tempo mais produtivo (1,91 na Betano) Manchester City vence o 1º tempo (1,80 na Bet365)

