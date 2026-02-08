Confira os principais palpites e a análise completa para Porto x Sporting nesta segunda (09/02). O duelo acontece no Estádio do Dragão a partir das 17h45 (horário de Brasília). A partida será válida pela 21ª rodada do Campeonato Português 2026. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.

Palpite do Lance! para Porto x Sporting (09/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Sporting CP aparece como favorito para vencer o confronto. Embora o palpite possa parecer pouco convencional, o time visitante tem demonstrado forte capacidade ofensiva nas partidas recentes, inclusive contra adversários de nível técnico elevado. A equipe vive um bom momento, está invicta há cinco jogos e chega mais consistente do que o Porto, que recentemente sofreu derrota para um adversário considerado inferior.

Diante de um confronto naturalmente difícil, o Sporting entra com a obrigação de buscar a vitória. Caso repita o desempenho apresentado nas últimas partidas, tem condições de se impor e superar o Porto mesmo atuando fora de casa.

O Sporting venceu cinco de seus últimos seis jogos

Atuando como visitante, o Sporting triunfou em três das últimas quatro partidas

O Porto foi derrotado pelo Casa Pia por 2 x 1, equipe considerada tecnicamente inferior

Outros palpites para Porto x Sporting

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Leão tende a iniciar a partida em alta rotação, aproveitando o momento irregular do Porto para tentar abrir o placar e chegar ao intervalo em vantagem. Esse comportamento tem sido recorrente, já que o Sporting abriu o placar em 16 dos últimos 17 jogos, um número bastante expressivo. Além disso, em confrontos diretos contra o Dragão, a equipe visitante marcou o primeiro gol em três dos últimos quatro encontros, reforçando o prognóstico.

Também há forte expectativa para um jogo com pelo menos três gols e participação ofensiva dos dois lados. O mercado de mais de 2,5 gols foi confirmado em 12 dos últimos 13 jogos do Sporting. Os Portistas, por sua vez, marcou ao menos três gols em três dos últimos quatro confrontos recentes.

O ataque visitante segue consistente, com dois ou mais gols anotados nos últimos oito jogos. Diante desse cenário, o ambos marcam surge como uma possibilidade clara, já que sete dos últimos oito compromissos do Sporting terminaram com gols de ambos os lados, enquanto o Porto marcou e sofreu gols em três de suas últimas quatro partidas.

Análise e Forma dos Times

Porto - Momento e escalação

O Porto FC ocupa a liderança do Campeonato Português com 55 pontos somados em 20 partidas. A equipe vinha apresentando bom desempenho, mas a derrota recente por 2 x 1 para o Casa Pia acabou sendo uma surpresa. Antes desse revés, o time havia vencido Rangers, Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Nesse intervalo, também empatou com o Viktoria Plzen pela Liga Europa, e agora se prepara para um confronto decisivo diante do Sporting.

Para a partida, o Porto chega com algumas incertezas no elenco. Luuk de Jong e Nehuén Pérez ainda são dúvidas, já que sofreram pancadas no jogo anterior e seguem no departamento médico. O ponta-esquerda William Gomes é desfalque confirmado, suspenso após receber cartão vermelho na última partida.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jan Bednarek, Thiago Silva e Alberto Costa; Gabri Veiga, Pablo Rosario e Alan Varela; Borja Sainz, Samu Aghehowa e Pepê. Técnico: Francesco Farioli

Sporting CP - Momento e escalação

O Sporting CP aparece logo atrás do Porto, ocupando a vice-liderança do Campeonato Português, com 51 pontos em 20 partidas. A equipe tem apresentado forte intensidade ofensiva e vive um excelente momento, vencendo todos os seus últimos cinco compromissos. Nesse período, superou o AVS por 3 x 2, o Nacional da Madeira por 2 x 1, o Athletic Bilbao por 3 x 2, o Arouca por 2 x 1 e o PSG por 2 x 1.

Para o próximo desafio, o Sporting ainda convive com alguns desfalques importantes. Geovany Quenda, Fotis Ioannidis e Zeno Debast seguem no departamento médico e não devem atuar.

Provável escalação do Sporting CP: Rui Silva; Maximiliano Araújo, Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Ivan Fresneda; Hidemasa Morita e João Simões; Luis Guilherme, Pedro Gonçalves e Geny Catamo; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges

Confronto direto e estatísticas de Porto e Sporting

O histórico recente entre Porto e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Porto e Sporting

30/08/2025 – Sporting CP 1 x 2 FC Porto – (Campeonato Português)

07/02/2025 – FC Porto 1 x 1 Sporting CP – (Campeonato Português)

07/01/2025 – Sporting CP 1 x 0 FC Porto – (Taça da Liga)

31/08/2024 – Sporting CP 2 x 0 FC Porto – (Campeonato Português)

03/08/2024 – Sporting CP 3 x 4 FC Porto – (Supertaça)

Estatísticas e curiosidades de Porto e Sporting

Os Dragões marcam com frequência, registrando média de 2 gols por partida O Clube de Alvalade apresenta média ofensiva de 2,47 gols por jogo na temporada atual O Sporting CP cria muitas oportunidades, com média de 10,2 tentativas de gol por partida Nos últimos dez jogos, o Sporting foi responsável por abrir o placar em 90% das partidas O Sporting CP finaliza mais vezes, com média de 16,5 chutes por jogo, superando o Porto, que registra 13,3 O Sporting CP atingiu o mercado de ambos marcam em 62% de seus jogos na temporada atual

Comparação de Odds para Porto x Sporting

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,12 1,65 Superbet 2,22 1,66 Bet365 2,20 1,65

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Porto x Sporting

Sporting vence (3,25 na Betsson) Sporting marca o 1º gol (2,40 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (2,25 na Bet365) Ambos marcam (1,85 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.