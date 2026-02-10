O Lance! apresenta os melhores palpites para Sunderland x Liverpool, pela 26ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, às 17h15 (horário de Brasília), no Stadium of Light, em Sunderland, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Sunderland x Liverpool (11/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Tanto o Liverpool quanto o Sunderland vêm protagonizando partidas bastante movimentadas neste período recente da temporada, com alto volume de gols marcados. O Liverpool soma 23 gols nas últimas dez partidas, mantendo ótima média ofensiva. Já o Sunderland acompanha esse ritmo, com média de 2,2 gols totais por jogo nos seus últimos dez compromissos, mostrando jogos abertos e com muitas chances criadas.

Outro fator que pesa para um duelo com placar elevado é a queda de consistência defensiva dos Reds. Diferente da temporada passada, a equipe já sofreu 50 gols em 37 partidas, evidenciando maior vulnerabilidade na retaguarda. Diante desse cenário de ataques produtivos e defesa do Liverpool menos sólida, o confronto apresenta fortes indícios de muitos gols e grande valor no mercado de ambas as equipes marcam.

Em cinco dos últimos sete jogos do Liverpool tivemos ambas as equipes marcando Tivemos mais de 2,5 gols em cinco dos últimos seis jogos do Sunderland Em todos os últimos cinco jogos dos Reds tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Sunderland x Liverpool

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O retrospecto recente do Liverpool, aliado ao histórico do confronto diante do Sunderland, aponta uma excelente oportunidade no mercado de primeiro gol a favor dos Reds. Em cinco dos últimos sete jogos, o Liverpool foi quem inaugurou o placar, padrão que também se repetiu em cinco dos últimos seis confrontos diretos contra os Black Cats.

Do lado do Sunderland, o cenário reforça ainda mais esse prognóstico: a equipe sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos da temporada, evidenciando dificuldades nos minutos iniciais das partidas.

Outro destaque importante é o crescimento individual de Florian Wirtz. Após um início de adaptação mais complicado ao estilo de jogo de Arne Slot, o alemão aparenta estar muito mais confortável e confiante com a camisa do Liverpool. Nas últimas três partidas, Wirtz participou diretamente de três gols, sendo dois marcados e uma assistência. No total da temporada, já soma 12 participações diretas em gols (seis gols e seis assistências), o que sustenta o palpite para mais uma atuação decisiva do meia neste confronto.

Por fim, o mercado disciplinar também chama atenção. O Liverpool vem sendo uma das equipes mais disciplinadas da Premier League nas rodadas recentes, registrando média de apenas 0,9 cartão recebido nas últimas dez partidas. Esse comportamento reforça o palpite para manter o número de cartões dos Reds abaixo da linha nesta próxima partida.

Análise e Forma dos Times

Sunderland - Momento e escalação

O Sunderland, grande sensação do início desta temporada da Premier League, segue realizando uma campanha muito consistente na competição. Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com 36 pontos conquistados, vindo de três vitórias nas últimas cinco partidas.

Na rodada mais recente, acabou sofrendo uma derrota até dentro do esperado ao enfrentar o líder Arsenal fora de casa, sendo superado por 3 a 0 em Londres. Apesar do revés, o desempenho geral segue positivo.

Agora, os Black Cats retornam aos seus domínios para encarar o Liverpool, em um confronto de alto nível. Jogando em casa, o Sunderland sustenta um dado impressionante: é a única equipe da Premier League que ainda permanece invicta como mandante nesta temporada, fator que eleva as expectativas para mais uma grande atuação diante de sua torcida.

Provável escalação do Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava, Omar Alderete e Trai Hume; Habib Diarra, Noah Sadiki, Enzo Le Fée e Chemsdine Talbi; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool chega para este duelo ainda frustrado com o resultado do último final de semana. Após sair na frente do placar contra um de seus maiores rivais recentes, o Manchester City, a equipe acabou permitindo a virada em pleno Anfield e saiu derrotada. Com o revés, os Reds ocupam agora a sexta colocação da Premier League, com 39 pontos conquistados, precisando reagir para seguir na briga por vaga nas competições europeias.

Para o confronto diante do Sunderland, o técnico Arne Slot enfrenta sérios problemas na lateral direita. Todos os jogadores da posição estão lesionados, casos de Conor Bradley, Jeremie Frimpong e Joe Gomez.

Para complicar ainda mais o cenário, Dominik Szoboszlai — que vinha atuando improvisado no setor — foi expulso contra o City e desfalcará a equipe nesta rodada. Assim, um novo improviso deve acontecer, com Curtis Jones surgindo como o principal candidato a assumir a posição.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Confronto direto e estatísticas de Sunderland x Liverpool

O histórico recente entre Sunderland e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Sunderland x Liverpool

03/12/2025 - Liverpool 1 x 1 Sunderland - (Premier League) 02/01/2017 - Sunderland 2 x 2 Liverpool - (Premier League) 26/11/2016 - Liverpool 2 x 0 Sunderland - (Premier League) 06/02/2016 - Liverpool 2 x 2 Sunderland - (Premier League) 30/12/2015 - Sunderland 0 x 1 Liverpool - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Sunderland x Liverpool

Em todas as competições foram disputados 169 jogos entre as duas equipes, com 78 vitórias do Liverpool, 39 empates e 52 triunfos do Sunderland O Sunderland registra 29 gols marcados e 31 gols sofridos em 27 partidas nessa temporada O Liverpool vem de 68 gols marcados e 50 gols sofridos, em 37 jogos até o momento Em todos os últimos cinco jogos dos Reds tivemos mais de 2,5 gols Florian Wirtz registra 12 participações em gol pelo Liverpool nessa temporada

Comparação de Odds para Sunderland x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Sunderland x Liverpool

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.